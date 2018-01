Londýn - Bezpečnostní experti od USA po Německo varují před rostoucím ohrožením voleb ze strany ruských dezinformačních kampaní a v České republice se obávají, že tamní prezidentské volby se koncem týdne mohou stát dalším cílem. Napsal to v komentáři list The Financial Times. Čeští politici mají podle listu obavu, že Rusko může zopakovat pokus o vměšování do prezidentských voleb v USA.

Česká republika je dlouho místem, kde se Moskva snaží uplatnit svůj vliv, napsal z Prahy autor komentáře James Shotter. Po rozpoutání ukrajinského konfliktu se ruské operace v Česku zintenzívnily, konstatoval s odvoláním na loňskou zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS).

Někteří pozorovatelé jsou skeptičtí, zda Kreml může prezidentské volby skutečně ovlivnit. "Jasně favorizují jednoho kandidáta... Pohlédneme-li ale na dopad ruských dezinformací, někdy jsou užitečné k mobilizaci, spíš k získání hlasů. (Prezident Miloš) Zeman to dokáže docela dobře," řekl britskému listu expert Mark Galeotti z pražského Ústavu mezinárodních vztahů.

Jakub Janda z pražské neziskové organizace Evropské hodnoty podle britského deníku soudí, že se objeví množství dezinformací a možná i hackerských útoků na protikandidáty Miloše Zemana. Vrchol se může dostavit před druhým kolem hlasování.

Česko podle Jandy musí proti dezinformacím působit účinněji. Školy například nedělají dost pro zvýšení mediální gramotnosti. Podle Ivana Gabala, bývalého člena sněmovního výboru pro obranu, by mohly být volby zákonem vyhlášeny za součást strategické infrastruktury. Volební manipulace by se stala trestným činem.

"Jako chráníme letadla, hranice nebo elektrárny, musíme chránit naší volební infrastrukturu," cituje Gabala The Financial Times.