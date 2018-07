Londýn - Evropská unie potřebuje změnu a pravomoci se musejí vrátit do národních metropolí. V rozhovoru, který dnes otiskl list Financial Times, to prohlásil český premiér Andrej Babiš. Odmítl, že by v České republice, Maďarsku nebo Polsku byla ohrožena demokracie, a potvrdil odpor své vlády proti přerozdělování migrantů.

"Nemůžeme přijmout všechny migranty planety. Pokud budou přistěhovalecká centra uvnitř Evropy, kdo bude rozhodovat, kam tito lidé půjdou? Kdo jim dá azyl?" řekl Babiš v interview. Evropská unie by se spíše měla zaměřit na zabezpečení svých hranic a poskytnout pomoc zemím, které uprchlíci opouštějí, dodal.

Podle českého premiéra je zapotřebí podepsat se zeměmi, jako je Libye a Tunisko, smlouvu obdobnou dohodě EU s Tureckem. Je rovněž třeba pomoci lidem přímo v jejich zemích, například v Sýrii, v Nigérii nebo jinde. "To je cesta, jak tento problém vyřešit," konstatoval Babiš.

Premiér odmítl tvrzení, že v Česku, Maďarsku nebo Polsku je ohrožena demokracie. "Lidé volí svobodně, a pokud nejsou spokojeni s maďarskými nebo polskými politiky, vymění je," řekl.

List připomíná, že Babiš se dostal do problémů kvůli svým podnikatelským aktivitám a byl obviněn v souvislosti s vyšetřováním dotací Evropské unie. Provinění opakovaně odmítá. "V novinách jsem četl, že jsem docela bohatý. Nikdo mě nemůže zkorumpovat. Jsou to kecy, prostě lži," řekl.

Babiš se v rozhovoru označil za "rozhodně proevropského politika" a zdůraznil, že se staví proti snahám české opozice vyvolat referendum o členství země v EU. Unie ale podle něj potřebuje změnu a pravomoci se musejí vrátit do národních metropolí. "Klíčovou zásadou musí být, že EU toho bude dělat méně, ale účinněji. Už žádná nesmyslná nařízení. Legislativa musí být moudřejší a lepší. Přílišné regulace umrtvují inovace a byznys," prohlásil český premiér.