Marseille - Britský cyklista Chris Froome díky třetímu místu v dnešní časovce v Marseille udržel před závěrečnou - tradičně ceremoniální - etapou vedení v průběžném pořadí a prakticky si zajistil čtvrté celkové vítězství. Ve slavném závodě triumfoval už v letech 2013, 2015 a 2016.

"Nemám slov, znovu vyhrát je prostě úchvatný pocit. Je to moje nejtěsnější Tour, na špici celkového pořadí to byl velký boj. Nemyslel jsem si, že se rozhodne až v dnešní časovce. Byl jsem pod tlakem, ale to je na druhou stranu dobrá věc," prohlásil Froome.

Froome dojel do cíle na fotbalovém stadionu Stade Vélodrome se ztrátou šesti sekund na nejrychlejšího Macieje Bodnara, který si připsal největší úspěch v dosavadní kariéře. O sekundu druhý byl po 22,5 kilometru ulicemi marseilleského přístavu další Polák Michal Kwiatkowski. "Je to obrovské vítězství. Kwiatkowski mě ohrožoval, ale neporazil, a pak jsem už jen čekal na Froomea, který bývá v časovkách opravdu skvělý," jásal vítězný Bodnar.

V průběžné klasifikaci Froome vede o 54 sekund před Rigobertem Uránem. Kolumbijský cyklista na třetí místo odsunul domácího Romaina Bardeta, který před časovkou ztrácel na britského lídra 23 sekund. Nyní zaostává o více než dvě minuty.

Dvaatřicetiletý Froome si pro čtvrté vítězství na Tour dojel poprvé bez jediného etapového triumfu. Loni jezdec stáje Sky vyhrál dvě etapy, o rok dřív jednu a v roce 2013 ovládl tři. Bude tak prvním vítězem slavného závodu bez etapového prvenství od roku 2006.

V historické tabulce šampionů Tour se Froome osamostatní na druhé příčce. Víc vítězství mají pouze Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault a Miguel Indurain, kteří všichni ovládli slavný závod pětkrát.

Nejlepším z českých reprezentantů v časovce byl Zdeněk Štybar na 39. místě, Roman Kreuziger dojel na 65. příčce. V průběžném pořadí je Kreuziger na 24. pozici s téměř hodinovou ztrátou na Froomea, Štybar uzavírá první stovku. Třetí Čech na startu Ondřej Cink odstoupil v páteční 19. etapě. Do nedělního cíle v Paříži mu chybělo asi 350 kilometrů.

Tour de France - 20. etapa (časovka jednotlivců v Marseille, 22,5 km):

1. Bodnar (Pol./Bora) 28:15, 2. Kwiatkowski (Pol./Sky) -1, 3. Froome (Brit./Sky) -6, 4. T. Martin (Něm./Kaťuša) -14, 5. Impey (JAR/Orica) -20, 6. Contador (Šp./Trek-Segafredo) -21, 7. Arndt (Něm./Sunweb) -28, 8. Urán (Kol./Cannondale) -31, 9. Küng (Švýc./BMC) -34, 10. Chavanel (Fr./Direct Energie) -37, ...39. Štybar (ČR/Quick-Step) -1:47, 65. Kreuziger (ČR/Orica) -2:19.

Průběžné pořadí:

1. Froome 83:55:16, 2. Urán -54, 3. Bardet (Fr./AG2R) -2:20, 4. Landa (Šp./Sky) -2:21, 5. Aru (It./Astana) -3:05, 6. D. Martin (Ir./Quick-Step) -4:42, 7. S. Yates (Brit./Orica) -6:14, 8. Meintjes (JAR/SAE Team Emirates) -8:20, 9. Contador -8:49, 10. Barguil (Fr./Sunweb) -9:25, ...24. Kreuziger -59:58, 102. Štybar -3:09:48.