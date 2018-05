Cervinia (Itálie) - Cyklista Chris Froome jako první Brit vyhraje Giro d'Italia. Před nedělní poslední etapou, v níž se už tradičně nezávodí, má v čele více než čtyřicetisekundový náskok před druhým Nizozemcem Tomem Dumoulinem. Dvacátou etapu ze Susa do Cervinie vyhrál Španěl Mikel Nieve.

Třiatřicetiletý Froome si růžový trikot zajistil díky famóznímu sólovému úniku v páteční 19. etapě, do které jezdec stáje Sky odstartoval z průběžného čtvrtého místa. Dnes ještě obhájce titulu Dumoulin zkoušel jeho náskok stáhnout, ale Froome všechny Nizozemcovy nástupy hravě zachytil.

"Celé Giro bylo brutální, ani dnes se Dumoulin nevzdal a bojoval až do konce. Díky tomu to opět byla vzrušující etapa. Pořád nám zbývá dojet do Říma, až potom začnu přemýšlet o svém úspěchu," řekl Froome.

"Dal jsem do toho všechny síly, co mi zbyly, jsem na sebe velmi pyšný. Ničeho nelituji, gratuluji Chrisovi, zasloužil si vyhrát," uznal Dumoulin.

Brit, jenž se v první polovině Gira trápil, zkompletoval jako sedmý cyklista v historii triumfy na všech Grand Tours. Loni po čtvrtém triumfu na Tour de France premiérově ovládl i Vueltu. Vyhrát tři závody "velké trojky" po sobě se dosud povedlo jen Belgičanu Eddiemu Merckxovi a Francouzi Bernardu Hinaultovi.

Dnešní poslední alpskou etapu rozhodl Nieveův nástup zhruba 30 kilometrů před cílem. Španělský vrchař měl v cíli více než dvouminutový náskok na druhého Nizozemce Roberta Geesinka, skupinka s jezdci z první desítky celkového pořadí na vítěze nakonec ztratila přes šest minut.

Chyběl v ní průběžně třetí Francouz Thibaut Pinot, který odpadl v prostředním ze tří velkých stoupání. Na stupně vítězů se tak posunul Kolumbijec Miguel Ángel López.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 20. etapa (Susa - Cervinia, 214 km):

1. Nieve (Šp./Mitchelton-Scott) 5:43:48, 2. Gesink (Niz./Team LottoNL-Jumbo) -2:16, 3. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe) -2:41, 4. Ciccone (It./Bardiani) -3:45, 5. Brambilla (It./Trek-Segafredo) -5:22, 6. Poels (Niz./Sky), 7. Froome (Brit./Sky), 8. Formolo (It./Bora-hansgrohe), 9. Pozzovivo (It./Bahrajn-Merida), 10. Carapaz (Ekv./Movistar) všichni -6:03, ....112. Kreuziger (ČR/Mitchelton-Scott), 116. Štybar (ČR/Quick-Step Floors), 130. Hirt (ČR/Astana) všichni -45:32.

Průběžné pořadí:

1. Froome 86:11:50, 2. Dumoulin (Niz./Sunweb) -46, 3. López (Kol./Astana) -4:57, 4. Carapaz -5:44, 5. Pozzovivo (It./Bahrajn Merida) -8:03, 6. Bilbao (Šp./Astana) -11:50, 7. Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe) -13:01, 8. Bennett (N. Zél./LottoNL-Jumbo) -13:17, 9. Oomen (Niz./Sunweb) -14:18, 10. Formolo -15:16, ...47. Hirt -2:26:47, 56. Kreuziger -2:51:50, 82. Štybar -3:50:40.