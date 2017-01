Radek Faksa z Dallasu Stars (nahoře) a Thomas Hickey z New York Islanders v bitce v utkání NHL NY Islanders - Dallas.

New York - Hokejový útočník Michael Frolík vykřesal ve čtvrtečním utkání NHL gólem v závěru ještě naději pro Calgary, které ale nakonec podlehlo Nashvillu 3:4. Radek Faksa se podruhé v sezoně porval, když mstil zákrok Thomase Hickeyho na Devina Shorea. Český hráč byl v pěstním souboji úspěšnější, ale s Dallasem prohrál na ledě New Yorku Islanders 0:3.

Calgary bylo v utkání střelecky aktivnější (35:21), ale brankáře Juuse Sarose překonalo až v 57. minutě za stavu 0:4. Strhující stíhací jízdu odstartoval v čase 56:17 Kris Versteeg a za 17 sekund skóroval Frolík střelou z pravého kruhu nad lapačku. Dvanáctou trefu v sezoně ale přisoudil kladenskému odchovanci až rozhodčí u videa. Hlavní arbitr totiž gól původně neuznal, protože se mu nelíbilo počínání Matthewa Tkachuka na hranici brankoviště. Frolík má v novém roce slušnou formu, v posledních osmi zápasech vstřelil pět branek a na dvě přihrál.

Calgary ještě v poslední minutě snížilo, ale více už nestihlo. "Na konci jsem se trochu bál, ale ustáli jsme to," oddechl si útočník Nashvillu Ryan Ellis, autor dvou branek. "První gól vstřelili z přesilovky, povzbudilo je to a rozjeli se. Najednou přidali druhou trefu, odvolali brankáře a pak už se může stát cokoliv, když jsou v takovém transu. Naštěstí jsme to udrželi," doplnil kouč Peter Laviolette.

Shore sledoval na obranné modré čáře přihrávku od beka a v momentě, kdy chtěl převzít puk, ho zezadu srazil Hickey. Faksa okamžitě vystartoval po obránci Islanders, rozdal mu pár ran a soupeře povalil na led. K situaci došlo v úvodu druhé části za stavu 1:0, další dvě branky přidali domácí v závěru. Uspěli tak v prvním utkání po změně trenéra a dočasným vedením Douga Weighta. První dva góly vstřelil kapitán John Tavares. Thomas Greiss podpořil výhru 23 zákroky a připsal si druhou nulu v sezoně.

"Kluci bojovali. Od prvního do posledního hráče to byl skvělý výkon, vedený naším kapitánem a gólmanem," pochvaloval si pětačtyřicetiletý Weight, který na lavičce nahradil Jacka Capuana. "Poslední dny byly náročné. Po hráčích chci, aby byli sebevědomější a za svou hru zodpovědnější. Jsem rád, že to vyslyšeli a že reagovali správným způsobem. Chci také, aby po hřišti létali a aby nás zdobila rychlost a šikovnost," dodal Weight, který s týmem pracoval poslední dva dny hlavně na práci s pukem.

Hokejisté Washingtonu podruhé za sebou nastříleli sedm branek. Zatímco ale hráči z hlavního města USA prohráli v Pittsburghu v přestřelce 7:8 v prodloužení, tentokrát v St. Louis uspěli 7:3. Dvoubodový zisk vynesl Capitals do čela soutěže před Columbus, který podlehl na svém ledě Ottawě 0:2. Hlavním strůjcem výhry hostů byl gólman Mike Condon, jenž zneškodnil 42 střel.

"Je podezřelé, jak nám to tam teď padá. Ale nebude to trvat věčně," komentoval Justin Williams gólovou úrodu Washingtonu, který nasázel v posledních pěti utkáních 30 branek. A pětatřicetiletého útočníka potěšilo, že si formu udrželi i v St. Louis, neboť na zápas je doprovodili i otcové nebo bratři. Tradiční akce, na které jejich příbuzní budou ještě přítomni i další zápas, už trvá devět let a Washington v ní má kladnou bilanci 11 výher a 5 porážek.

"Je mi 35 let a stále chci udělat na mého otce dojem. Viděl jsem, kde seděl, a cítil jsem se dobře. Vsadím se, že i on byl šťastný a spokojený," pokračoval Williams, který dal jednu z branek. "Je to poděkování za všechnu jejich oběť, kterou podstoupili, aby nás dostali tam, kde jsme. Pro některé z nich bylo snem být na našem místě, když byli mladší," doplnil T.J. Oshie.

Ondřej Kaše si připsal asistenci u vítězného gólu z 58. minuty, kterým Anaheim porazil Colorado 2:1. Český útočník získal při forčekinku kotouč, přihrál ho mezi kruhy Nicku Ritchiemu a ten vymetl krásnou ranou pravý horní roh branky.

Výsledky NHL:

NY Islanders - Dallas 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 14. a 57. Tavares, 60. De Haan. Střely na branku: 36:23. Diváci: 12.630. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Greiss, 3. Lee (všichni NY Islanders).

Columbus - Ottawa 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky: 17. Turris, 37. Dzingel. Střely na branku: 42:28. Diváci: 15.823. Hvězdy zápasu: 1. Condon, 2. Dzingel (oba Ottawa), 3. Bobrovskij (Columbus).

Toronto - NY Rangers 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Branky: 11. Bozak, 37. Hyman - 55. a 58. Grabner, 7. Skjei, 15. Bučněvič, 30. Miller. Střely na branku: 25:41. Diváci: 19.088. Hvězdy zápasu: 1. Skjei, 2. Grabner (oba NY Rangers), 3. Hyman (Toronto).

St. Louis - Washington 3:7 (0:2, 1:4, 2:1)

Branky: 50. a 57. Steen, 21. Schwartz - 6. Burakovsky, 8. Beagle, 24. Oshie, 28. Connolly, 28. Johansson, 34. Williams, 47. Kuzněcov. Střely na branku: 25:18. Diváci: 19.316. Hvězdy zápasu: 1. Burakovsky, 2. Oshie, 3. Kuzněcov (všichni Washington).

Minnesota - Arizona 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Branky: 14. a 53. Niederreiter, 5. E. Staal, 37. Stewart - 12. Perlini, 37. Chychrun, 38. McGinn. Střely na branku: 25:23. Diváci: 19.027. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter, 2. Pominville, 3. Stewart (všichni Minnesota).

Calgary - Nashville 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)

Branky: 57. Versteeg, 57. Frolík, 60. Monahan - 32. a 39. Ellis, 5. Neal, 49. Forsberg. Střely na branku: 35:21. Diváci: 18.904. Hvězdy zápasu: 1. Ellis (Nashville), 2. Monahan (Calgary), 3. Saros (Nashville).

San Jose - Tampa Bay 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky: 26. Carpenter, 41. Couture - 27. Drouin. Střely na branku: 24:25. Diváci: 17.387. Hvězdy zápasu: 1. Dell (San Jose), 2. Drouin (Tampa Bay), 3. Couture (San Jose).

Anaheim - Colorado 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Branky: 48. Lindholm, 58. Ritchie (Kaše) - 35. Landeskog. Střely na branku: 36:22. Diváci: 15.414. Hvězdy zápasu: 1. Ritchie, 2. Lindholm (oba Anaheim), 3. Pickar (Colorado).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 46 27 6 13 139:117 60 2. Ottawa 43 24 4 15 113:111 52 3. Boston 48 23 6 19 122:123 52 4. Toronto 43 21 8 14 134:128 50 5. Florida 47 20 9 18 111:131 49 6. Tampa Bay 47 21 5 21 127:137 47 7. Detroit 45 20 6 19 118:132 46 8. Buffalo 44 17 9 18 104:124 43

Metropolitní divize:

1. Washington 45 30 6 9 145:97 66 2. Columbus 44 30 4 10 145:98 64 3. Pittsburgh 44 28 5 11 157:132 61 4. NY Rangers 46 29 1 16 163:125 59 5. Philadelphia 46 22 6 18 132:148 50 6. Carolina 44 21 7 16 122:121 49 7. New Jersey 46 19 9 18 105:132 47 8. NY Islanders 43 18 8 17 123:128 44

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 44 29 5 10 145:99 63 2. Chicago 47 28 5 14 132:120 61 3. St. Louis 46 23 5 18 131:142 51 4. Nashville 45 21 7 17 123:118 49 5. Winnipeg 48 21 4 23 135:148 46 6. Dallas 47 19 8 20 126:147 46 7. Colorado 43 13 1 29 87:145 27

Pacifická divize:

1. Anaheim 48 26 9 13 127:118 61 2. San Jose 46 28 2 16 122:105 58 3. Edmonton 47 25 7 15 135:125 57 4. Calgary 48 24 3 21 127:131 51 5. Los Angeles 45 22 4 19 113:113 48 6. Vancouver 46 21 6 19 112:130 48 7. Arizona 45 13 6 26 97:147 32

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 47 54 (15+39) 2. Crosby (Pittsburgh) 38 50 (27+23) 3. Malkin (Pittsburgh) 44 50 (21+29) 4. Burns (San Jose) 46 47 (19+28) 5. P. Kane (Chicago) 47 47 (14+33) 6. Tarasenko (St. Louis) 46 45 (20+25) 7. Marchand (Boston) 48 45 (17+28) 8. Seguin (Dallas) 47 44 (16+28) 9. Bäckström (Washington) 45 44 (13+31) 10. Atkinson (Columbus) 43 43 (21+22) 17. Voráček (Philadelphia) 46 41 (13+28) 47. Pastrňák (Boston) 41 33 (19+14) 84. Vrbata (Arizona) 45 29 (10+19) 86. Krejčí (Boston) 48 29 (10+19) 101. Frolík (Calgary) 48 28 (12+16) 107. Jágr (Florida) 47 28 (8+20)