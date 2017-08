Brno - Hokejový útočník Michael Frolík už pomýšlí navzdory horkému létu na nadcházející sezonu v Calgary. Rád by pomohl posunout Flames v play off NHL ještě dál. Osobní cíle si devětadvacetiletý odchovanec kladenského hokeje ale nedává.

"Samozřejmě je příjemné, když to bodově padá. A je hezké, když můžete týmu pomoci body a nějakými góly. Pro mě je ale důležitější makat pro tým. V oslabení, při hře pět na pět. Prostě být maximálně platným hráčem," řekl novinářům Frolík po středeční rozlučkové exhibici Martina Havláta v Brně.

Rád by zopakoval své výkony z uplynulé sezony, v níž si včetně play off v 86 zápasech připsal 44 bodů (17+27). Zařadila se tak mezi nejúspěšnější v jeho kariéře. "Věřím, že se nám podaří dosáhnout v play off ještě na lepší výsledky. I když jsme v play off rychle vypadli a v sérii s Anaheimem jsme nevyhráli ani jediný zápas, tak byla minulá sezona z týmového pohledu úspěšná," řekl Frolík.

Vedení Flames v létě udělalo v mužstvu několik změn, přišel například brankář Mike Smith. "Doufám, že si všechno rychle sedne a posuneme se ještě dále. Ambice máme ty nejvyšší," dodal útočník, který si nyní užívá dovolenou v domácím prostředí.

Přípravě na ledě zatím mnoho prostoru nedává. Jednou z výjimek byla Havlátova rozlučka, na kterou rád přijel. "Bylo to něco jiného, než na co jsme zvyklí v Americe. Divácká kulisa byla výborná. Po dlouhé pauze jsem byl před tímto utkáním jen párkrát na ledě. Přestávka byla znát, stále je co zlepšovat. Pořád je čas a prostor na doladění formy," uvedl Frolík.

Ten by uvítal i případný příchod Jaromíra Jágra, i když momentálně je podle spekulací pravděpodobnější jeho přesun do Edmontonu. "Moc to nerozebíráme a nevidím do toho. Nevím, jaké jsou pravé informace. Jen jsem se dočetl, že bylo ve hře i Calgary. Uvidíme, jak se Jarda rozhodne. Máme mladý tým a nějakého staršího hráče bychom možná potřebovali," usmál se Frolík, který se před blížící se třicítkou už řadí ke starším oporám.

Téměř celou minulou sezonu odehrál v útoku s Frolíkem a Mikaelem Backlundem teprve devatenáctiletý Matthew Tkachuk. "Snažili jsme se mu pomáhat, dávat mu rady. Nestává se často, že by tak dlouho ve stejném složení útočná řada hrála. Docela nám to klapalo a věřím, že to bude pokračovat i v příští sezoně," poznamenal Frolík.