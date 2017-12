New York - Hokejový útočník Michael Frolík přispěl ve středečním utkání NHL jedním gólem k výhře Calgary 2:1 nad St. Louis a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Lukáš Sedlák pomohl čtvrtou brankou sezony Columbusu porazit Toronto 4:2. Radko Gudas a Jakub Voráček se podíleli asistencí na vítězství Philadelhie 4:3 nad Detroitem, za které skóroval Martin Frk.

Frolík se v utkání prosadil jako první, když pohotově dorazil ze vzduchu střelu Mikaela Backlunda. Na gólovou radost si ale kladenský odchovanec musel chvíli počkat, protože Tage Thompson jeho pokus stejný způsobem odpálil pryč a hra pokračovala dalších 45 sekund. Poté ale videorozhodčí přerušil hru a potvrdil, že Thompson zasáhl puk až za brankovou čárou.

"Ozývaly se hlasy, že bychom měli situaci prověřit u videa. Ale pořád se hrálo a najednou zazněl klakson. Říkal jsem si, co se děje. Někteří spoluhráči se radovali, tvrdili mi, že to byl gól," popsal Frolík. Sám nedokázal určit, zda to gól byl. "Vím, že to bylo těsné, slyšel jsem nějaké fanoušky jásat. Ale vůbec jsem netušil, jestli puk byl nebo nebyl v brance. Ještě štěstí, že máme kamery, které to dokázaly rozluštit."

St. Louis vyrovnalo trefou Braydena Schenna, ale na gól Dougieho Hamiltona už nenašlo odpověď. V dresu domácích kvůli zranění v dolní části těla nenastoupil Jaromír Jágr, kterému chybí v počtu odehraných zápasů v NHL jedno utkání na vyrovnání třetího Rona Francise.

V dresu Flames kvůli zranění nenastoupil Jaromír Jágr a stále mu chybí jeden odehraný zápas v NHL, aby se vyrovnal třetímu Ronu Francisovi. "Když se podíváte na jeho minulost, byl celou kariéru převážně zdravý. Vím, že je z toho teď hodně špatný. Je to pořád stejné vleklé zranění, kterého se musíme zbavit," uvedl po rozbruslení trenér Calgary Glen Gulutzan. Jágr vynechal v této sezoně už 13 zápasů, zatím jich má 1730.

Philadelphia zlomila bezbrankový stav i s přispěním Gudase. Český obránce po vhazování vypálil sice nepřesně, ale střela se odrazila od zadního hrazení před branku a Dale Weise ji pohotově doklepl. Ještě v úvodní třetině ale vyrovnal Frk, kterému přihrál Dylan Larkin puk přesně do jízdy a český útočník trefil volné místo u bližší tyče.

Flyers v prostřední části prohrávali 1:2 a 2:3. Poprvé smazali ztrátu díky Voráčkovi, který potvrdil chytrým pasem, proč je nejlepším nahrávačem soutěže. Kladenský odchovanec našel v přesilové hře přihrávkou z pravé strany u vzdálenější tyče nikým nehlídaného Waynea Simmondse, který střelou do prázdné branky upravil stav na 2:2. Ve druhém případě vyrovnal prvním gólem v NHL Robert Hägg a o výhře rozhodl v čase 45:57 Sean Couturier.

Philadelphia zvítězila posedmé z posledních osmi utkání. "Poslední dva týdny hrajeme opravdu velmi dobře, jen se nesmíme uspokojit," poznamenal Voráček, jenž má od začátku sezony 34 asistencí. Jeho spoluhráč Michal Neuvirth začal po zranění už s tréninky, ale v brance se podeváté za sebou objevil Brian Elliott. Na druhé straně dostal Jimmy Howard přednost před Petrem Mrázkem, který o den dříve vychytal Detroitu vítězství.

Také Sedlák otevřel v Columbusu skóre. Najel si od zadního mantinelu před branku, dostal puk od Matta Calverta a z otočky efektně skóroval. "Všechny na střídačce nás to nabilo," komentoval útočník Cam Atkinson gólový příspěvek čtvrté formace. Na ni vzápětí navázal Seth Jones a domácí nad Torontem vyhráli 4:2. "Bojovali mnohem víc než my," zlobil se hostující kouč Mike Babcock.

Statistika NHL:

Columbus - Toronto 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky: 13. Sedlák, 19. S. Jones, 31. Dubois, 52. Wennberg - 25. Gardiner, 58. Marner. Střely na branku: 37:41. Diváci: 17.708. Hvězdy zápasu: 1. J. Johnson, 2. Korpisalo, 3. Atkinson (všichni Columbus).

Philadelphia - Detroit 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Branky: 16. Weise (Gudas), 31. Simmonds (Voráček), 34. Hagg, 46. Couturier - 20. Frk, 26. M. Green, 32. Nyquist. Střely na branku: 31:28. Diváci: 19.674. Hvězdy zápasu: 1. Giroux (Philadelphia), 2. Larkin (Detroit), 3. Hagg (Philadelphia).

Calgary - St. Louis 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky: 8. Frolík, 48. Hamilton - 22. B. Schenn. Střely na branku: 33:22. Diváci: 18.410. Hvězdy zápasu: 1. Hamilton, 2. Frolík (oba Calgary), 3. B. Schenn (St. Louis).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 33 24 2 7 126:84 50 2. Toronto 36 21 1 14 119:102 43 3. Boston 32 17 5 10 96:87 39 4. Montreal 34 15 4 15 94:108 34 5. Detroit 34 13 7 14 95:110 33 6. Florida 34 13 5 16 98:117 31 7. Ottawa 32 11 7 14 89:109 29 8. Buffalo 34 8 7 19 72:114 23

Metropolitní divize:

1. Washington 35 22 1 12 112:101 45 2. New Jersey 33 19 5 9 105:99 43 3. Columbus 35 21 1 13 101:95 43 4. NY Rangers 34 19 3 12 112:97 41 5. NY Islanders 34 18 3 13 121:120 39 6. Philadelphia 34 15 7 12 96:97 37 7. Pittsburgh 35 17 3 15 101:112 37 8. Carolina 33 14 7 12 91:106 35

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 33 21 4 8 112:91 46 2. St. Louis 36 22 2 12 108:90 46 3. Winnipeg 35 20 5 10 118:98 45 4. Chicago 33 17 5 11 102:86 39 5. Minnesota 34 18 3 13 100:99 39 6. Dallas 35 18 3 14 102:103 39 7. Colorado 33 16 2 15 105:109 34

Pacifická divize:

1. Vegas 33 22 2 9 116:100 46 2. Los Angeles 35 21 4 10 107:82 46 3. Calgary 35 18 3 14 99:103 39 4. San Jose 32 17 4 11 88:80 38 5. Anaheim 35 14 8 13 92:104 36 6. Vancouver 35 15 4 16 93:113 34 7. Edmonton 34 15 2 17 101:110 32 8. Arizona 36 7 5 24 80:125 19