New York - Útočník Michael Frolík v sobotním utkání NHL gólem z 18. vteřiny hry pomohl hokejistům Calgary k výhře 5:1 nad Coloradem a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Kladenský rodák se trefil po deseti zápasech. Ještě o jedno utkání déle čekal na gól centr David Kämpf, jehož branka nezabránila prohře Chicaga 2:3 v Columbusu.

Frolík u zadního mantinelu obral beka Nikitu Zadorova o puk, objel s ním branku a střelou z otočky překonal Semjona Varlamova. Skóroval podeváté v sezoně. Vítězný gól vstřelil v osmé minutě kapitán Mark Giordano. Coloradu se podařilo snížit, ale šlo o jediný střelecký úspěch hostů v zápase. Švédský útočník Calgary Mikael Backlund nasbíral tři body za gól a dvě přihrávky.

V brankovišti Flames dostal na úkor Davida Ritticha přednost podruhé za sebou Jon Gillies, jenž zastavil 28 střel. "Předvedl důležité zákroky. Líbí se mi jeho klid," ocenil kvality čtyřiadvacetiletého Američana trenér Glen Gulutzan.

Kämpf se radoval ze třetí branky po 88 sekundách. Vinnie Hinostroza našel od mantinelu mezi kruhy Ryana Hartmana, jehož bekhendové zakončení tečoval odchovanec Chomutova. Columbus dokázal srovnat a Chicago si v polovině duelu vzalo vedení zpátky, ale Blue Jackets utkání otočili.

V souboji rivalů z Atlantické divize porazilo Toronto 4:3 Boston, jemuž nestačily ani dvě nahrávky Davida Pastrňáka a jedna Davida Krejčího. U jedné branky Maple Leafs asistoval obránce Roman Polák. Kanadské mužstvo zvítězilo ve třinácti z posledních patnácti zápasů a posunulo se o bod před Bruins nejen na druhé místo v divizi, ale i ve Východní konferenci. Boston odehrál o pět zápasů méně.

Přihrávku zaznamenal také Radek Faksa z Dallasu, který na vlastním ledě podlehl Winnipegu 3:5. Opavský rodák bodoval po šesti utkáních. Jets o pátém triumfu z šesti duelů rozhodli v prostředním dějství, v němž nastříleli všechny branky. Po třech bodech si připsali zadák Dustin Byfvuglien (0+3) a útočník Nikolaj Ehlers (1+2).

V odpoledním utkání Jakub Voráček s Radkem Gudasem přihrávkami pomohli k vítězství Philadelphie 5:3 v Ottawě. Gólman Petr Mrázek uspěl i ve druhém startu za Flyers. Pensylvánský celek vyhrál devátý z uplynulých deseti soubojů.

Zápasu mezi New Jersey a New York Islanders předcházel slavnostní ceremoniál, v rámci kterého Devils vyvěsili pod strop Prudential Center dres Patrika Eliáše s číslem 26. "Od začátku ceremoniálu vám naskakovala husí kůže. Pak zaznělo Pattyho jméno a on přišel. Byla to úžasná událost, je prima, že jsme pro něj urvali výhru," prohlásil útočník Kyle Pamieri, který dvěma brankami rozhodl o výhře 2:1.

Asistencemi k nim přispěl Taylor Hall, jenž bodoval počtrnácté v řadě od lednového návratu po zranění palce, kvůli němuž vynechal tři duely. Už před nucenou pauzou bodoval v sedmi zápasech po sobě.

Centr Tomáš Plekanec chyběl v sestavě Montrealu, který doma podlehl Tampě Bay 3:4 po samostatných nájezdech, přestože ve čtvrtek gólem a asistencí pomohl k výhře nad Rangers 3:1. Klub jej nechal raději na tribuně před pondělní uzávěrkou přestupů a dnes jej vyměnil do Toronta.

Pětatřicetiletému kladenskému odchovanci, který všech 981 zápasů v NHL a dalších 87 v play off sehrál za Montreal, skončí po sezoně dvouletá smlouva na 12 milionů dolarů a může se stát nechráněným volným hráčem.

Florida díky třem brankám útočníka Jevgenije Dadonova porazila 6:5 Pittsburgh, který neuspěl po sérii šesti výher. Osmadvacetiletý Rus zkompletoval hattrick necelé dvě minuty před koncem třetí třetiny za vyrovnaného stavu 5:5. Na všechny trefy mu nahrál Aleksander Barkov, Penguins nebyly nic platné tři body (2+1) Jevgenije Malkina.

Kanonýr Alexandr Ovečkin 37. a 38. gólem v ročníku dovedl Washington k výhře 5:1 nad Buffalem. Kapitánovi Capitals chybí už pouhé čtyři branky k dosažení hranice 600 tref v NHL, což se dosud povedlo devatenácti hráčům.

NHL:

Ottawa - Philadelphia 3:5 (1:2, 0:0, 2:3)

Branky: 13. Hoffman, 57. Dzingel, 60. Duchene - 1. Provorov, 8. Hägg, 45. Giroux, 48. Patrick (Voráček), 49. Manning (Gudas). Petr Mrázek odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval tři góly z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 89,29 procenta. Střely na branku: 28:39. Diváci: 16.128. Hvězdy zápasu: 1. Manning, 2. Giroux (oba Philadelphia), 3. Stone (Ottawa).

Calgary - Colorado 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Branky: 1. Frolík, 8. Giordano, 31. Monahan, 43. Brouwer, 55. Backlund - 17. MacKinnon. Střely na branku: 29:29. Diváci: 19.201. Hvězdy zápasu: 1. Backlund, 2. Frolík, 3. Tkachuk (všichni Calgary).

Dallas - Winnipeg 3:5 (1:0, 1:5, 1:0)

Branky: 1. T. Pitlick (Faksa), 40. Seguin, 60. Radulov - 32. a 39. Laine, 21. Ehlers, 27. Enström, 29. Scheifele. Střely na branku: 36:27. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Laine, 2. Ehlers, 3. Byfuglien (všichni Winnipeg).

Toronto - Boston 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Branky: 11. a 40. Kadri, 8. Marner (Polák), 59. Hainsey - 7. a 16. Marchand (na obě Pastrňák), 22. DeBrusk (Krejčí). Střely na branku: 36:23. Diváci: 19.370. Hvězdy zápasu: 1. Hainsey, 2. Kadri, 3. Marner (všichni Toronto).

Montreal - Tampa Bay 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 9. Froese, 29. Morrow, 37. Pacioretty - 13. a rozhodující sam. nájezd B. Point, 28. Kučerov, 43. R. Callahan. Střely na branku: 32:39. Diváci: 21.203. Hvězdy zápasu: 1. B. Point, 2. Kučerov (oba Tampa Bay), 3. Niemi (Montreal).

Florida - Pittsburgh 6:5 (2:1, 2:1, 2:3)

Branky: 20., 42. a 59. Dadonov, 4. Trocheck, 23. J. McGinn, 29. MacKenzie - 34. a 41. Malkin, 13. Hagelin, 55. Hörnqvist, 56. Rust. Střely na branku: 30:37. Diváci: 17.581. Hvězdy zápasu: 1. Dadonov (Florida), 2. Malkin (Pittsburgh), 3. Barkov (Florida).

New Jersey - NY Islanders 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Branky: 47. a 52. Palmieri - 24. Eberle. Střely na branku: 33:31. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Palmieri, 2. T. Hall, 3. Kinkaid (všichni New Jersey).

Washington - Buffalo 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Branky: 51. a 59. Ovečkin, 1. Kuzněcov, 34. Burakovsky, 58. Eller - 41. S. Reinhart. Střely na branku: 36:29. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov, 2. Grubauer, 3. Ovečkin (všichni Washington).

Columbus - Chicago 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky: 18. Atkinson, 35. Dubois, 52. Josh Anderson - 2. Kämpf, 30. Jurčo. Střely na branku: 29:33. Diváci: 18.792. Hvězdy zápasu: 1. Dubois, 2. Bobrovskij, 3. Josh Anderson (všichni Columbus).

Arizona - Anaheim 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky: 6. Demers, 59. Domi. Střely na branku: 38:26. Diváci: 11.959. Hvězdy zápasu: 1. Raanta, 2. Demers (oba Arizona), 3. R. Miller (Anaheim).

Detroit - Carolina 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Branky: 16. DeKeyser, 34. Zetterberg, 37. Daley - 33. Hanifin. Střely na branku: 22:29. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Zetterberg, 2. Howard, 3. Daley (všichni Detroit).

Los Angeles - Edmonton 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Branky: 35. Toffoli, 48. Rieder, 60. D. Brown - 1. Slepyšev, 27. Draisaitl, 38. Khaira, 60. R. Strome. Střely na branku: 33:25. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Toffoli (Los Angeles), 3. A. Larsson (Edmonton).