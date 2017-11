New York - Český hokejista Martin Frk se po osmi zápasech bez bodu opět zapsal do statistik, když přispěl v úterním utkání NHL asistencí k výhře Detroitu 5:3 nad Arizonou. Čtyřiadvacetiletý útočník sezonu skvěle odstartoval, v úvodních čtyřech zápasech třikrát skóroval, ale poté se přestal prosazovat a propadl se do čtvrté formace.

Detroit na soupeře vletěl, v prvních třech minutách vyslal osm střel a dvě z nich se ujaly. Na 2:0 zvyšoval parádní ranou do horního růžku Luke Glendening, kterému přihrával puk od mantinelu Frk. Red Wings po snížení hostů odpověděli v závěru druhé třetiny dvěma góly, ale ve třetí části si zápas zkomplikovali.

Arizona, která si včera připsala první výhru v sezoně, i díky deváté trefě Claytona Kellera, který je mezi nováčky nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem, snížila v 57. minutě na 3:4. Při závěrečné hře bez brankáře ale zpečetil výhru domácích Darren Helm.

Brankař Detroitu Petr Mrázek zůstal popáté v řadě mezi náhradníky a další český gólman Ondřej Pavelec kryl záda Henriku Lundqvistovi, který s New Yorkem Rangers prohrával po čtyřiceti minutách s Vegas 2:4. Rangers ale ovládli závěrečnou třetinu a čtyřmi zásahy otočili zápas na konečných 6:4. Lundqvist si připsal 408. vítězství v kariéře a v historické tabulce v počtu vychytanách výher je na devátém místě.

Statistika úterních zápasů NHL:

--------

NY Rangers - Vegas 6:4 (1:2, 1:2, 4:0)

Branky: 3. Vesey, 22. Zuccarello, 46. Kreider, 50. Bučněvič, 55. Zibanejad, 59. Grabner - 20. a 28. R. Smith, 6. O. Lindberg, 39. D. Perron z trestného střílení. Střely na branku: 38:34. Diváci: 17.294. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Bučněvič (oba NY Rangers), 3. R. Smith (Vegas).

Detroit - Arizona 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Branky: 2. Nyquist, 3. Glendening (Frk), 34. A. Mantha, 40. Larkin, 59. Helm - 32. Demers, 42. Cousins, 57. Keller. Střely na branku: 40:33. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Larkin, 2. A. Mantha, 3. M. Green (všichni Detroit).

Minnesota - Winnipeg 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky: 46. Kunin - 8. Connor, 41. Ehlers. Střely na branku: 29:19. Diváci: 18.814. Hvězdy zápasu: 1. Helleybuck, 2. Ehlers (oba Winnipeg), 3. Kunin (Minnesota).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 13 10 1 2 53:36 21 2. Ottawa 12 5 5 2 44:41 15 3. Toronto 12 7 0 5 47:43 14 4. Detroit 13 6 1 6 37:38 13 5. Boston 10 4 3 3 30:33 11 6. Florida 11 4 1 6 40:44 9 7. Montreal 12 4 1 7 31:45 9 8. Buffalo 12 3 2 7 29:44 8

Metropolitní divize:

1. New Jersey 10 8 0 2 40:31 16 2. Columbus 12 8 0 4 37:30 16 3. NY Islanders 12 7 1 4 45:38 15 4. Pittsburgh 13 7 1 5 36:50 15 5. Philadelphia 12 6 1 5 41:35 13 6. Washington 12 5 1 6 36:41 11 7. Carolina 10 4 2 4 28:30 10 8. NY Rangers 13 4 2 7 40:47 10

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 13 10 1 2 44:30 21 2. Winnipeg 11 6 2 3 33:32 14 3. Dallas 12 7 0 5 34:33 14 4. Colorado 11 6 0 5 34:34 12 5. Nashville 11 5 2 4 27:31 12 6. Chicago 12 5 2 5 38:34 12 7. Minnesota 10 4 2 4 31:30 10

Pacifická divize:

1. Los Angeles 12 9 1 2 40:24 19 2. Vegas 11 8 0 3 41:31 16 3. Vancouver 11 6 2 3 31:27 14 4. Anaheim 11 6 1 4 35:33 13 5. San Jose 11 6 0 5 30:28 12 6. Calgary 12 6 0 6 28:33 12 7. Edmonton 10 3 1 6 22:33 7 8. Arizona 13 1 1 11 33:56 3