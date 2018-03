Praha - Skotská indie-rocková kapela Franz Ferdinand v pražském Foru Karlín představila nové album Always Ascending. Kvintet pojmenovaný po rakouském arcivévodovi Františkovi Ferdinandu d'Este v průběhu téměř dvouhodinové show nezapomněl ani na starší hity. Samozřejmostí byly klasiky z debutového alba skupiny - písně Take Me Out nebo The Dark of the Matinée.

Jako předkapela zahráli čeští rockoví TH!S, v níž na basu hraje herec Vojta Kotek. Kapela se hlásí ke kořenům tvrdého rock'n'rollu. Po více než deseti letech existence skupině na konci loňského roku vyšlo první EP, další plánují na konec roku letošního.

Vystoupení zahájili Franz Fedinand snovou skladbou Always Ascending ze stejnojmenného alba. Po pomalejší Walk Away z alba You Could Have It So Much Better zařadili i rychlejší taneční skladbu ze stejného alba Do You Want To, nebo novinku Finally.

Ačkoli více než polovinu setu tvořily skladby z nového alba, diváky roztančily zejména starší písně. Největší ohlas vzbudil nejznámnější hit Take Me Out, publikum bylo nadšené i ze skladeb No You Girls nebo Ulysses.

Skupina Franz Ferdinand, která v Česku hrála naposledy před šesti lety na hudebním festivalu Rock for People, byla založena v roce 2001 v Glasgow. Tvoří ji frontman Alex Kapranos, basák Bob Hardy, bubeník Paul Thompson, kytarista Dino Bardot a klávesista Julian Corrie. V originální sestavě hrál na kytaru Nick McCarthy, kapelu však opustil z rodinných důvodů v roce 2016.

Na kontě má skupina celkem pět alb, debutové album s názvem Franz Ferdinand z roku 2004 bylo oceněno prestižní Mercury Prize. V roce 2005 kapela triumfovala na udílení britských cen BRIT Awards a a NME Awards. Zatím poslední studiové album Always Ascending vyšlo v únoru letošního roku.