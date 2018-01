Paříž - Vězeňští dozorci ve Francii vstoupili do celonárodní stávky po sérii útoků odsouzenců ve vězeňských zařízeních po celé zemi. Podle serveru BBC dnes odbory ohlásily "totální blokádu" věznic, zatímco do druhého týdne vstupuje jejich spor s vládou ohledně bezpečnostních opatření a růstu mezd. Francouzská ministryně spravedlnosti Nicole Belloubetová řekla, že se s odborovými předáky setká a pokusí se krizi ukončit.

Minulý týden odbory vládní návrhy na ukončení stávek odmítly. Do protestu, který podporují odborové centrály CGT, Force Ouvri?re (FO) a Ufap-Unsa, se dnes zapojili dozorci z věznic po celé Francii, včetně věznic se zvýšenou ostrahou Fleury-Mérogis a Fresnes u Paříže.

Dnes ráno "je ve Francii blokováno 115 zařízení" z celkových 188, řekl agentuře AFP tajemník FP Emmanuel Baudin. V největší evropské věznici Fleury-Mérogis se hned ráno sešlo na 150 dozorců a barikádami vytvořenými z pneumatik a palet zablokovali vstup do věznice, uvedla AFP.

Francouzské ministerstvo spravedlnosti vyzvalo zástupce odborů k "okamžitému obnovení dialogu" a dodalo, že je odpovědností všech stran zajistit fungování věznic. Stávka podle BBC následuje po zranění několika dozorců při potyčkách s vězni v několika zařízeních.

Například minulý týden byli napadeni tři strážníci při útoku ve věznici Fresnes jižně od Paříže. V neděli museli dva strážníci na ošetření do nemocnice po útoku v nápravném zařízení pro mladistvé ve věznici Longuenesse poblíž Calais. "Toto je další útok na personál, už to dál nemůžeme snášet," řekl Yannick Lefebvre, mluvčí odborů Ufap-Unsa a dodal, že to je na denním pořádku.

Odbory kromě toho podnikají další akce po odmítnutí návrhu dohody předpokládající vytvoření 1100 pozic dozorců během následujících čtyř let. V současnosti vězeňská služba zaměstnává 28.000 dozorců ve 188 zařízeních, v nichž si tresty odpykává přibližně 78.000 odsouzených, informovala AFP.