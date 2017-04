Bastia (Francie) - Belgičan Thierry Neuville vyhrál Francouzskou rallye a připsal si první vítězství v sezoně mistrovství světa. Šampionát dál vede Francouz Sébastien Ogier, který ve čtvrtém závodu seriálu na Korsice skončil s téměř minutovým odstupem druhý. Tovární jezdec Škody Jan Kopecký se po pátečních technických problémech postupně propracoval až na konečné 16. místo.

Osmadvacetiletý Neuville měl pohodlný více než půlminutový náskok už po sobotní druhé etapě a dnes ho s vozem Hyundai i20 ještě zvýraznil na konečných 54,7 sekundy. Za mistrem světa Ogierem s Fordem dojel Neuvilleův týmový kolega Dani Sordo ze Španělska.

"Je to úžasný pocit. Po prvním dnu jsem si nebyl jistý, jestli můžeme tento závod vyhrát, ale ve druhé etapě se to všechno obrátilo a jsem za to velmi rád," řekl vicemistr světa, jenž se po třetím vítězství v kariéře posunul ve vyrovnaném hodnocení šampionátu na třetí místo.

Ogier ztratil v prvním ze dvou dnešních měřených testů kvůli dalším technickým problémům. "Byla to pro nás těžká soutěž a jsme rádi, že jsme v cíli. Neměli jsme výkon, nešel systém anti-lag, diferenciál byl zablokovaný a neměli jsme funkční ruční brzdu na poslední zkoušce," posteskl si.

Po loňské dominanci Volkswagenu, který po minulém ročníku rallye opustil, je letošní sezona vyrovnaná. Úvodní čtyři závody přinesly vítězství čtyřem různým týmům - start v Monaku vyhrál Ogier, ve Švédsku triumfoval Fin Jari-Matti Latvala s Toyotou a předchozí soutěž v Mexiku ovládl britský jezdec Citroënu Kris Meeke.

Výsledky Francouzské rallye:

1. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) 3:22:53,4, 2. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta RS) -54,7, 3. Sordo, Martí (Šp./Hyundai i20) -56,0, 4. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris) -1:09,6, 5. Breen, Martin (Ir., Brit./Citroën C3) -1:09,7, 6. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20) -2:16,3, ...16. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) -18:10,6.

Průběžné pořadí (po 4 z 13 závodů): 1. Ogier 88, 2. Latvala 75, 3. Neuville 54, 4. Tänak (Est./Ford Fiesta RS) 48, 5. Sordo 47, 6. Breen 33, ...14. Kopecký 4.

Pohár konstruktérů: 1. M-Sport Ford 129, 2. Hyundai Motorsport 105, 3. Toyota Motorsport 79, 4. Citroën Racing 71.