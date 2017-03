Paříž - Francouzská automobilka PSA Group koupí za 2,2 miliardy eur (59,5 miliardy Kč) ztrátovou evropskou divizi americké automobilové skupiny General Motors (GM). Transakcí, kterou obě společnosti oznámily v Paříži, vznikne evropská automobilová dvojka za německou skupinou Volkswagen.

Spojená společnost chce vyrábět přes pět milionů aut ročně, loňský úhrn činil asi 4,3 milionu. Spojením vznikne skupina se zhruba 16procentním podílem na evropském automobilovém trhu. Podnik vystřídá na pozici druhé největší evropské automobilky francouzského výrobce Renault a dostane se za Volkswagen, který má na evropském trhu podíl 24 procent.

Plány transakce, které obě firmy oznámily v polovině února, vyvolaly v Německu a Británii obavy ze zavírání továren a rušení pracovních míst. Šéf PSA Carlos Tavares ale slíbil, že dosavadní závazky GM vůči výrobě a zaměstnanosti splní a zároveň dostane nově získané aktivity do zisku.

"Jsme přesvědčeni, že obrat v hospodaření divize Opel-Vauxhall se s naší podporou výrazně zrychlí," uvedl Tavares v dnešním sdělení.

Hlavní součástí evropské divize GM je německá automobilka Opel, v Británii vyrábí vozy jeho sesterská značka Vauxhall. GM v Evropě zaměstnává ve 12 výrobních závodech asi 38.000 lidí, z toho asi polovinu v Německu. V Británii má GM zhruba 4500 zaměstnanců.

Tavares minulý týden řekl, že převzetí Opelu nabízí příležitost k vytvoření evropského automobilového šampiona, který by mohl brzy prodávat více než pět milionů aut ročně. PSA očekává, že díky spojení do roku 2026 ročně ušetří 1,7 miliardy eur. Transakci musí schválit evropské regulační orgány, završena by měla být do konce tohoto roku.

PSA se ještě před třemi lety nacházela v potížích a nechala si pomoci francouzským státem společně s čínským investorem, automobilkou Dongfeng Motor. Loni společnost zvýšila odbyt o šest procent na 3,15 milionu vozů a vykázala nejsilnější růst prodeje od roku 2010.

Také Opel se v minulých letech dostal do existenčních problémů. GM uvažovala o jeho prodeji, nakonec se ho ale rozhodla restrukturalizovat. Opel doufal, že do loňska se vymaní ze ztrát, za minulý rok ale utrpěl další ztrátu, tentokrát 257 milionů dolarů (6,6 miliardy Kč). Firma loni zvýšila prodej na evropském trhu o zhruba čtyři procenta na 1,16 milionu vozů, což bylo maximum od roku 2011.

Odchod GM z evropského trhu potvrzuje, že šéfka této americké automobilové skupiny Mary Barraová dává přednost posílení ziskovosti před podílem na světovém trhu. GM se nyní zbavuje řady dalších vedlejších aktivit po celém světě a prozatím rezignovala na souboj o světové prvenství, který donedávna vedla s Volkswagenem a japonskou Toyotou. "Pro GM je to další krok v úsilí o zlepšení naší výkonnosti," uvedla dnes Barraová.

GM za výrobní aktivity evropské divize dostane 1,3 miliardy eur. PSA zároveň společně s francouzskou bankou BNP Paribas vyplatí americkému podniku dalších 900 milionů eur za finanční divizi Opelu a banka ji bude provozovat jako společný podnik.

PSA v České republice provozuje společně s japonskou společností Toyota kolínskou automobilku TPCA. Tento podnik loni vyrobil přes 220.000 vozů.