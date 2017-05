Paříž - Český hokejový brankář Pavel Francouz si i v devátém utkání na mistrovství světa, do kterého v kariéře zasáhl, mohl vychutnat výhru. Na vítězství nad Francií 5:2 se podílel 22 úspěšnými zákroky a měl tak více práce než v součtu předešlých dvou vystoupení na turnaji v Paříži proti Bělorusku (6:1) i Norsku (1:0 po samostatných nájezdech). V nich na něj soupeři vyslali dohromady jen 17 střel.

"Francie měla dobrý vstup do utkání, vytvořila si šance, ale naštěstí se nám to podařilo udržet za stavu 0:0, což bylo hodně důležité. Nedostali se na koně. Z první přesilovky jsme dali gól, to nás trošku uklidnilo," pochvaloval si Francouz, který už v první třetině kryl deset střel.

Po 53 vteřinách druhého dějství inkasoval po šikovném průniku Stéphana Da Costy. "V té situaci jsem byl u tyčky v takovém horizontálním zákroku a potřeboval se rychle dostat do vertikálního. Bohužel jsem si přiklekl hokejku a on v ten moment vyjel a dal mi to pod beton," popsal Francouz.

Češi nabídli od 18. minuty soupeři šest přesilovek, dvakrát z toho z důvodu trestu na dvě plus dvě minuty, a celkem 96 vteřin v pěti proti třem. "Francouzi mají výborné hráče na přesilovku, jsou docela sehraní. Koukali jsme se na ně na videu, ale i tak nás párkrát vykombinovali. Ale hráli jsme výborně, obětavě, padali do střel a týmovou prací to tam prostě utloukli a zvládli," oddechl si Francouz.

Navíc tuto pasáž hned po návratu z trestné lavice ukončil gólem na 2:1 Michal Řepík, i druhou českou početní výhodu v zápase pak v 38. minutě využil Jan Rutta a zařídil dvoubrankový náskok. "My jsme pak z první přesilovky dali gól a to nás trošku uklidnilo," pochvaloval si šestadvacetiletý gólman Čeljabinsku v KHL.

Francouz měl za dvě třetiny na kontě 19 zákroků a ve třetí třetině už jej překonal jen Antoine Roussel, který po úniku snížil na 2:4. Na nedostatek práce si tentokrát český brankář stěžovat nemohl. "Člověk si neodvykne za ty dva zápasy. Je to pořád o mé hlavě, jestli udržím koncentraci. Já neovlivním, kolik na mě půjde střel," potvrdil Francouz, že jej nevytíženost z minulých zápasů nijak nevyvedla z rytmu.

Dosud se pravidelně střídal s Petrem Mrázkem a nepřemýšlí nad tím, kdo dostane přednost při vyvrcholení turnaje. "Jsem rád za každý zápas, který na mistrovství světa dostanu. Myslím, že je dobré, že se o místo v brance s Petrem Mrázkem dělíme a ani jeden není úplně zatavený. Co bude dál, to se uvidí," řekla bývalá opora Litvínova, která je na čtvrtém světovém šampionátu.

Sám se podle svých slov nezaobírá tím, jakou má formu. "Můžete mít formu, ale párkrát se vám to tam odrazí. Je spousta věcí, které jako gólman nemůžete ovlivnit. Snažím se dělat svou práci ze všech sil, kluci mi pomáhají a funguje to. Jsem rád, že vyhráváme," prohlásil.

Potěšilo jej, že si připsal vítězství i ve svém prvním zápase proti Francii a byl vyhlášen i nejlepším českým hráčem v utkání. Očekával na svou adresu řadu vtípků. "No, je pravda, že jsem ty hodinky pro nejlepšího hráče utkání hodně chtěl," smál se Francouz.