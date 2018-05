Kodaň - Popáté v kariéře v české reprezentaci a z toho podruhé na mistrovství světa vychytal brankář Pavel Francouz čisté konto. Naposledy se mu to povedlo přesně před rokem na světovém šampionátu v Paříži při výhře 1:0 na Norskem. Tehdy mu k tomu stačilo 10 úspěšných zákroků a dnes v Kodani jen o tři více.

"Je to podobné, člověk musí dávat pozor. Ty akce jsou většinou takové nárazové, jsou tam delší hlušší místa a pak najednou nepříjemný situace nebo nějaké přečíslení. Člověk musí být pořád ve střehu. Ale už jsem v tom zběhlý, protože na minulém mistrovství takových zápasů bylo víc," řekl novinářům Francouz.

Sedmadvacetiletou dosavadní oporu Čeljabinsku, která zamíří bojovat o NHL v Coloradu, nula i přesto potěšila. "Jsem samozřejmě rád, ale dneska to v podstatě ani nijak jinak nešlo. Za klukama jsem neměl moc těžkých momentů a byla to dneska radost. Hráli výborně jak dopředu, tak dozadu a kontrolovali zápas celou dobu. Já jim za to moc děkuju," uvedl Francouz.

Při ojedinělých šancích Bělorusů mu ve 33. minutě pomohla pravá tyč po střele Artura Gavruse. "Byla to jedna z těch situací, kdy se dostali do přečíslení a hráč to nakonec vzal na sebe, vystřelil dobře a trefil tyčku. Tam jsem měl ohromné štěstí," popsal kritický moment odchovanec Plzně.

Byl rád za klidnější průběh zápasu i proto, že to byl pro český tým na turnaji pátý zápas během sedmi dnů a ještě k tomu čtvrtý večerní až od 20:15. "Program je pro nás letos hodně přísný a hodně těžký. Musím říct, že se s tím zatím pereme výborně, protože zápasy jsou všechny těžké a vyrovnané. Bylo super, že jsme dneska šli rychle do vedení 3:0 a pak se dá říct, že jsme utkání kontrolovali. Takže doufám, že jsme i nějaké síly ušetřili," prohlásil Francouz.

Češi se díky čtvrté výhře z pěti zápasů a první za plný počet bodů vyhoupli z pátého na třetí místo před zbývajícími duely v neděli proti Francii a v úterý proti Rakousku. "Jsme si vědomi toho, že bychom měli vyhrávat, pokud chceme jít dál. Ke všem těm zápasům přistupujeme s velkým respektem a pokorou, ale i se zdravým sebevědomí, protože víme, že ti soupeři jsou všichni solidní a žádný zápas není lehký," dodal Francouz.