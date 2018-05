Kodaň - Čeští hokejisté podle brankáře Pavla Francouze opět ukázali velkou vnitřní sílu. Po obratu v úvodním utkání na mistrovství světa se Slovenskem (3:2 v prodloužení) v úterním třetím duelu se Švýcarskem předvedli další. Soupeř sice vedl ve druhé třetině dvakrát o dvě branky, ale nakonec svěřenci trenéra Josefa Jandače slavili vítězství 5:4 po samostatných nájezdech.

"Je to obrovská vzpruha. Tým ukázal, že má sílu, už několikrát a věřím tomu, že jak půjdeme turnajem dál, tak v kritický moment všechny tyto zážitky zužitkujeme a víc a víc nás to semkne," řekl novinářům Francouz.

Už ve 28. minutě měl na kontě čtyři inkasované branky, z toho tři v oslabení. "Je to hodně nepříjemné. Byly to takové góly, kdy mi vždycky nějakých deset centimetrů chybělo. Snažil jsme se tam natlačit nebo dotáhnout. Bohužel se to tak vždycky seběhlo a v tu chvíli mi bylo hodně těžko," přiznal sedmadvacetiletý gólman.

Atraktivní přestřelka pro diváky není podle něj pro brankáře vůbec jednoduchá. "Útočníci slaví, ale gólmani smutní. Je to vždycky nepříjemné pro brankáře, když padá hodně gólů," podotkl Francouz.

Byl ale rád, že nepřišlo střídání. "Nad tím nesmí člověk vůbec přemýšlet, to by byla cesta do záhuby. I když je to někdy těžké a víte, že takový krok může přijít. Já jsem rád, že mi trenéři dali šanci ještě bojovat," prohlásil Francouz, který po třech letech strávených v Čeljabinsku v KHL zamíří v příští sezoně do Colorada bojovat o NHL.

Nakonec se stal jedním z hlavních hrdinů zápasu. Nejdříve v 56. minutě za stavu 4:4 chytil trestné střílení Joëlu Verminovi a v nájezdech Francouze nepřekonal ani jeden z pěti švýcarských exekutorů. "Věděl jsem, že je to buď, anebo, že se zápas může přelomit. Snažil jsme se nepustit gól," řekl k penaltě za faul Libora Šuláka.

"Přiznám se, že jsem spíš počítal, že bude (Vermin) střílet, protože led už byl hodně špatný. On nakonec šel do kličky a naštěstí se mi tam podařilo dostat beton a jemu se to na tom ledě nepodařilo zvednout tak, jak chtěl," komentoval Verminovo trestné střílení.

V rozstřelu na Francouze nevyzráli Noah Rod, Sven Andrighetto, Nino Niederreiter, Enzo Corvi ani Gregory Hofmann. "Samozřejmě ta penalta předtím byla psychické povzbuzení, ale zase jeli jiní hráči a provedli nájezdy dobře. U prvních dvou jsem jim to spolknul, ale naštěstí nedali gól, takže jsme měli i štěstí," podotkl.

Potěšilo jej, že se pro něj karta v utkání otočila. "Člověk ale musí věřit ve své schopnosti a spoluhráče. Jsem takový, že se nikdy nevzdávám. Věděl jsem, že se tam budu rvát za každý další puk a snažit se týmu pomoct. Kluci to naštěstí zvládli. Hráli výborně a otočili to," chválil tým.

Třináct dvouminutových trestů a navrch trestné střílení je ale velké varování do dalších zápasů. "Byly tam kolikrát i takové smutné okamžiky pro nás. Mně se třeba 'podařilo' vyhodit puk, hráli jsme v šesti, udělali jsme nějaké fauly v útočném pásmu vysokou holí. Pak už se to kupilo a je těžké to zastavit," prohlásil Francouz.

"Ale samozřejmě nejde takhle hrát. I Švýcaři mají výborné hokejisty a dokážou zužitkovat přesilovky a to nemluvím třeba o Rusech nebo Kanaďanech," dodal.