Právě zveřejněno

Paříž - Rád čte historické knihy a při angažmá v Rusku na to má dost času, i proto si hokejový brankář Pavel Francouz nechal na masku pro mistrovství světa vyobrazit prezidenty, kteří se výrazně zapsali do české a československé historie - Tomáše Garriqua Masaryka a Václava Havla.

"Líbí se mi, co pro naši zemi udělali a respektuji je. Tohle je taková pocta," řekl Francouz. Již dříve se vyjádřil, že oba státníky považuje za největší osobnosti české historie. "Byl to takový nápad. Objevilo se mi to v hlavě a pak už jsem jen hledal vhodné obrázky a dávali jsme to dohromady," uvedl gólman ruského Čeljabinsku.

Sám si na internetu našel obrázky obou prezidentů od Miroslava Vomáčky a požádal o svolení, zda jeho perokresby může použít. Francouzův designér Bohumil Korál jejich portréty umístil na boční strany helmy. Na zadní stranu si Francouz nechal vyobrazit panorama rodné Plzně.

"Je to moje helma a nedělal jsem to kvůli lidem, aby o tom diskutovali. Myslím ale, že pár lidí ji ocení," řekl Francouz, jenž měl v sezoně na masce bílého medvěda, maskota Čeljabinsku. Na loňském šampionátu se představil v helmě v národních barvách se státními symboly na stranách.

Spoluhráči prý výzdobu jeho helmy příliš neřeší. "Myslím, že pár kluků to ani nepostřehlo. Oni to berou jako chránič hlavy," pousmál se Francouz.