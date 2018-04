Praha - Stejně jako na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu bude hokejový brankář Pavel Francouz i na mistrovství světa v Dánsku jedničkou české reprezentace. Sedmadvacetiletý gólman věří v úspěch omlazeného týmu. Test na Švédských hrách, kde výběr kouče Josefa Jandače po sedmi výhrách z předchozích sedmi přípravných duelů prohrál v závěru minulého týdne všechna tři utkání, bere dosavadní opora Čeljabinsku jako včasné varování.

"Můžeme se na to podívat tak, že nám to trochu srazilo hřebínek. Půjdeme do turnaje se správným vnitřním rozpoložením a nastavením. Budeme vědět, že hrajeme o všechno hned od prvního zápasu. A myslím si, že je to dobře," řekl novinářům Francouz.

Podle něj je potřeba se poučit z duelů se Švédy, Finy a Rusy, v kterých se ještě měnila sestava při hledání konečné nominace. "Kdybychom pokračovali ve výhrách, mohli bychom na mistrovství přijet a lítat v oblacích. A tam bychom na to mohli doplatit. Může nám to jenom prospět, pokud k tomu dobře přistoupíme," tvrdil Francouz.

Při řadě absencí zkušených opor v obraně doplácel český tým v generálce na severu Evropy na individuální chyby, ale Francouz věří, že omlazené mužstvo všechno před šampionátem vyladí. "Těm klukům věřím. Kdyby ne, bylo by to špatné. Oni věří mně, takhle by to mělo fungovat. Myslím si, že tendence je vzestupná. Věřím, že se budeme zlepšovat každým zápasem," prohlásil Francouz.

"Ti kluci nemají s takovým hokejem velké zkušenosti, ale zase na druhou stranu někteří toho mají za sebou opravdu hodně. Šampionáty osmnáctek, dvacítek, nakoukli do NHL. Popasovali se s tím dobře. A bude to ještě lepší a lepší," doufal.

Stach ze šampionátu nemá, přestože je v širší šestadvacetičlenné nominaci dvanáct nováčků na velké mezinárodní akci. Přirovnal to k MS 2016 v Moskvě. "Tehdy jsme jeli s tím, že máme snad deset hráčů, kteří nikdy nebyli na šampionátu. Nakonec jsme vyhráli skupinu, což byl velký úspěch. Bohužel to potom nevyšlo ve čtvrtfinále, ale celkově si myslím, že jsme tam odvedli dobrou práci," prohlásil Francouz.

"Taky bude důležité, abychom nepanikařili. Za jakéhokoliv stavu se dá hrát, každý musí věřit sám v sebe, všichni jsou tady z nějakého důvodu. Takže si myslím, že není důvod se něčeho bát," doplnil.

Francouz se chystá na pátý šampionát a možnosti reprezentovat si velice váží. "Pořád je to svátek. Pro mě osobně je to asi nejvíc. V mládí jsem vždycky koukal na ty zápasy, byl to zážitek. Vážím si toho, že můžu být součástí. Jsem šťastný," uvedl Francouz, který touží po první medaili.

Netají se zájmem zkusit se prosadit v NHL, ale probíhajícími jednáními se nezabývá. "Pracuje pro mě agent Robert Spálenka a věřím, že odvede dobrou práci. Plně mu důvěřuju. Občas si zavoláme a sdělí mi nějaké novinky. Ale nechává mě v klidu. Soustředím se jenom na mistrovství," dodal Francouz.