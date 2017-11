Praha - Velkou chuť do zápasu bude mít gólman Pavel Francouz, který se postaví do branky české hokejové reprezentace ve středu v Örebro při vstupu do turnaje Karjala proti Švédsku. V Čeljabinsku totiž v konkurenci Vasilije Děmčenka dostal příležitost v posledních sedmi zápasech jen dvakrát. Sedmadvacetiletý Francouz je s vytížením v klubu hodně nespokojený a hledá možnosti odchodu jinam.

"Ta situace není jednoduchá a snažíme se to samozřejmě nějak řešit. V poslední době moc prostoru nedostávám. Samozřejmě se mi to nelíbí a nejsem šťastný," řekl Francouz novinářům. Nastoupil sice v sobotním utkání na ledě Nižněkamsku (3:4), ale předtím čtyřikrát zůstal jen na lavičce. A před delší herní pauzou opustil v 51. minutě se čtyřmi inkasovanými góly předčasně branku při prohře 1:7 v Kazani.

Od začátku září se Francouz představil v devíti duelech za sebou, pak zase šestkrát v brance chyběl. Potom dostal příležitost na tři duely a od té doby přišly jen dvě šance. Při takovém vývoji se rozhodl, že se bude snažit hledat uplatnění jinde.

"Můj agent Roberta Spálenka se tím teď intenzivně zabývá. Snaží se to nějak vyřešit. Jsou samozřejmě možnosti, že půjdu jinam, ať už v KHL nebo někam jinam do Evropy. Určitě potřebuju a hlavně sám chci chytat, protože mě to baví, mám to rád a proto jsem tam vlastně šel," uvedl Francouz.

Přiznává, že současná situace v Čeljabinsku pro něj není vůbec příjemná. "I ta komunikace v týmu není úplně ideální, takže se snažím neklesat na mysli. Ale jsou samozřejmě chvíle, kdy vás to dostane víc a kdy míň. Když si to vezme člověk v globálu z toho životního hlediska, tak o nic nejde. Je to pořád jen hokej a já věřím, že se ta situace vyřeší a všechno bude v pohodě," snažil se myslet pozitivně.

Kouč české reprezentace Josef Jandač při nominaci upozornil na to, že Francouzovi stěžuje situaci i fakt, že trenérem brankářů v Čeljabinsku se stal otec Vasilije Děmčenka. "Já bych nechtěl, aby to vyznělo tak, že tohle o všem rozhoduje. Nechci, aby vypadalo, že si zrovna na tohle stěžuju. Určitě bych to na to nesváděl," komentoval to Francouz.

Před sezonou počítal s tím, že si vytížení v brance Traktoru s Děmčenkem podobně jako do té doby rozdělí. "Já jsem původně myslel, že Vasilij po minulé sezoně půjde zkusit Severní Ameriku, protože nějaké nabídky tam možná i měl. Ale podepsali ho na dva roky," uvedl Francouz.

"Původně byl plán takový, že to bude padesát na padesát, ale pak se to prostě nějak vyvrbilo, že se poslední dobou do brány dostává víc on. Mně se to samozřejmě nelíbí," řekl bývalý gólman Litvínova, který do Čeljabinsku přišel po zisku titulu se Severočechy v roce 2015 a po této sezoně mu skončí kontrakt.

Povzbuzením pro účastníka čtyř mistrovství světa včetně posledních dvou, na kterých dostával důvěru, je zájem z národního týmu. Jandač mu spolu s Dominikem Furchem z Omsku dává velké šance na start na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu. "Olympiáda bude až za dlouho a samozřejmě se může úplně všechno změnit. Ale taková slova určitě člověka potěší a spíš mě osobně to povzbudilo do další práce a udělám pro to maximum, abych se tam dostal," podotkl Furch.

Na změnu působiště při nízkém vytížení v Čeljabinsku podle svých slov netlačí kvůli olympiádě. "Já hokej mám rád a baví mě chytat. A nebaví mě moc to sledovat ze střídačky. I když to samozřejmě člověk někdy musí absolvovat. Ale budeme se snažit to směrovat někam, kde bych chytal víc. Je to o takovém osobním pocitu. Já bych chtěl být platný pro svůj tým a věřím, že se nějaký takový tým najde," dodal Francouz.