Kodaň - Nelehký zápas prožil brankář hokejové reprezentace Pavel Francouz na úvod mistrovství světa v Dánsku. Češi jeho převážnou část doháněli manko a protože Slováci o těsné vedení zodpovědně pečovali, nakonec vyslali mezi tyče české branky pouhých 17 střel. Francouz tak mohl dobře sledovat snahu spoluhráčů o obrat.

Ten nakonec přišel, i když trefa Martina Nečase zachraňovala z českého pohledu celý zápas až v čase 59:50. Francouz už byl tou dobou při power play na české střídačce. "Byly to obrovské nervy, tlačil jsem puk očima do slovenské branky, alespoň tak jsem se snažil klukům pomáhat. Už se zdálo, že to nedopadne, najednou jsme ale rychle otočili hru, Martin Nečas tam krásně zavěsil a bylo vyrovnáno," uvedl Francouz.

Se ziskem dvou bodů byl s ohledem na vývoj zápasu spokojený. "Šli jsme za tím, bušili jsme do nich do poslední chvíle a snad se nám to vrátilo tím, že jsme vyhráli. O to větší máme všichni radost," řekl sedmadvacetiletý gólman, které se v tomto týdnu upsal Coloradu a zkusí se prosadit do NHL.

Na pozitivní vlně z vyrovnání vlétli Češi i do prodloužení. "Slováci byli asi trochu psychicky dole, když nedokázali utkání dotáhnout do vítězného konce. A my jsme z toho jen vytěžili. Už celou třetí třetinu hráli dost zataženě, zblokovali tam ale spoustu střel, Marek Čiliak toho i hodně pochytal. Nakonec to dopadlo dobře," pochvaloval si Francouz.

Oba góly inkasoval v oslabení. "Slováci měli dobře vymyšlenou přesilovku, nehráli nic složitého. Snažili se puk okamžitě házet na branku a clonit tam. Poprvé se takhle ujala jejich teč. U druhé obdržené branky jsem skutečně nic neviděl, šel jsem tam spíš naslepo," popsal Francouz.

Zápas se odehrál ve skvělé atmosféře, v hledišti kodaňské Royal Areny bylo mezi 12.490 návštěvníky mnoho českých a slovenských fanoušků. "Ta atmosféra byla úplně neskutečná. Když jsem vyjel na led, tak jsem měl úplně husí kůži a připadal jsem si, že se mistrovství hraje v Praze," prohlásil Francouz.

Francouz je přesvědčený, že obrat pomůže mladému výběru po stránce sebedůvěry. "Sebevědomí pro turnaj si budujeme od prvního vhazování. Začali jsme otočením složitého zápasu, to nás může ohromně nakopnout a stmelit," konstatoval Francouz.