Paříž - V závěrečném duelu francouzských prezidentských voleb se za 14 dnů střetnou centrista Emmanuel Macron a nacionalistka Marine Le Penová. Oběma politikům se podařilo porazit tradiční systém dvou nejsilnějších stran, z nichž vycházely dosavadní hlavy státu. Rozhodlo o tom dnešní první kolo voleb, ze kterého vypadlo devět jejich konkurentů, včetně pravicového konzervativce Françoise Fillona a levicového radikála Jean-Luka Mélenchona. Poslední odhady výsledků ukázaly, že pro Macrona hlasovalo kolem 23 procent voličů, Le Penovou kolem 22 procent. Volební účast dosáhla 77 až 80 procent.

U vítězného tandemu by se těžko daly hledat větší protiklady. Jde o představitele zcela protichůdných vizí o dalším směřování země jak z hlediska vnitřní politiky a ekonomiky, tak v rámci Evropské unie. Bývalý bankéř a ministr ekonomiky socialistické vlády Macron chce přinést nové liberální recepty pro příliš sešněrované ekonomické prostředí a v zahraničí politice se hlásí k tradičnímu spojenectví se Západem a k dalšímu budování EU. Le Penová chce naopak ochranářská opatření, uzavření hranic, tvrdé omezení imigrace, opuštění eura nebo rovnou i EU.

Jediným jejich společným jmenovatelem je, že nepatří k žádné z tradičních velkých stran, tedy konzervativní pravici a socialistům, které se doposud střídaly za páté republiky u moci a z nichž vždy doposud pocházel některý z prezidentů. Situace se tak přizpůsobila náladě voličů znechucených stávajícím uspořádáním a toužících po vzniku nové politické scény.

Už od prvních chvil se dá očekávat velké zemětřesení v celém politickém spektru, při kterém budou vnikat nová spojenectví a zanikat ta stará. Poražené velké strany se každopádně otočily proti Le Penové. Fillon i socialista Benoit Hamon, který nedostal ani sedm procent hlasů, podpořili Macrona.

Macron, který si už v předvolební kampani zadal za úkol stmelit levici a pravici, patrně i tak prohloubí trhliny mezi socialisty, jejichž liberální křídlo ho podpořilo a levicové těžce pohořelo s Hamonem. Podobnou gravitační silou zapůsobí na pravicové Republikány Le Penová, která bude přitahovat jejich radikální část, zatímco umírněnější se částečně přikloní k Macronovi. Bude v zájmu konečného vítěze, aby se za něho postavilo co nejsilnější politické uskupení, které projde následně křtem ohně v nadcházejících červnových parlamentních volbách.

Tradičním stranám nepomohly předvolební primárky, které měly stmelit levicové a pravicové síly. Pravicovému Fillonovi, který zpočátku platil za favorita, zlomily vaz skandály kolem fiktivního zaměstnávání manželky jako parlamentní asistentky a přijetí drahých obleků od spřízněného podnikatele v hodnotě malého auta. Socialista Hamon považovaný liberální křídlem za vzpurný živel nezaujal svou vizí a nechal se předběhnout Mélenchonem, který prokázal větší vůdcovské, rétorické a marketingové schopnosti.

Důkazem znechucení voličstva se zkostnatělou politickou scénou je i neúčast ve volbách nynějšího prezidenta Françoise Hollandea, kterému teprve končí první mandát a který tak mohl kandidovat znova. Nedovolilo mu to ale špatné vysvědčení, kterému vystavili účastníci předvolebních průzkumů kvůli tomu, že nevymanil dostatečně zemi z dopadů ekonomické krize, kvůli níž je stále nezaměstnanost na deseti procentech. Už před půl rokem ztratil veškeré naděje na postup do dalšího kola.

Pokud se v druhém kole za dva týdny potvrdí dosavadní předvolební průzkumy, měl by Macron posbírat více voličů a porazit Le Penovou s dvoutřetinovou většinou. Přestože Le Penová míří výš, i tak by šlo pro ni o velký úspěch. Jednak na rozdíl od roku 2012 neskončila na třetím místě, jednak dostane skoro dvakrát tolik hlasů než její otec, který se probojoval překvapivě do druhého kola v roce 2002, kdy byl drtivě poražen Jacquesem Chirakem.

On-line přenos

Ve Francii začalo dnes první kolo prezidentských voleb, ve kterém 47 milionů voličů rozhodne o tom, kteří dva z 11 kandidátů postoupí do druhého kola. Za favorita je označován centrista a proevropský politik Emmanuel Macron, který by do druhého kola, které se bude konat za dva týdny, mohl postoupit z prvního místa. Země se ještě nezbavila emocí následkem čtvrtečního teroristického útoku přímo na pařížské třídě Champs-Élysées, při kterém zahynul jeden policista.Podle volebních preferencí by ho z druhého místa mohla následovat protievropsky zaměřená nacionalistka Marine Le Penová, ačkoli dlouho stála v čele žebříčku podpory potenciálních voličů. Poslední násilný incident ale fakticky nezahýbal jejím postavením. Postup ani jednoho z nich není ale úplně jistý: stále ještě se může vrátit do hry bývalý favorit, kandidát tradiční pravice François Fillon. Postihly ho sice skandály, ale průzkumy ho postavily na třetí místo. Zejména Fillon bojuje na pravici o stejné voliče jako Le Penová. Na jeho pozici ještě dotírá představitel radikální levice Jean-Luc Mélenchon, kterému se týden před prvním kolem podpora zdvojnásobila. To se projevilo na hlubokém propadu kandidáta socialistů Benoita Hamona, který se sedmiprocentní podporou postavení zmíněné čtveřice ohrozit již nemůže. Nejistota výsledků je dána vysokým množstvím nerozhodnutých voličů, kterých je kolem 30 procent. Volební účast se odhaduje na 78 procent. Volební místnosti se uzavřou na většině území v 19:00 SELČ. V některých velkých městech se bude hlasovat až do 20:00. Až poté budou známy první odhady. Belgická média mohou ale s prvními čísly přijít dříve, protože nejsou omezena francouzskými zákony zakazujícími zveřejňovat odhady před uzavřením všech volebních místností. Francouzské úřady přichystaly přísná bezpečnostní opatření. Na klidný průběh voleb v 67.000 volebních místnostech bude dohlížet kolem 50.000 policistů a 7000 vojáků. Už v sobotu hlasovali voliči na francouzských zámořských územích a departementech. Zájem byl vysoký také v zahraničí na západní polokouli, kde mohli zájemci volit na francouzských konzulátech. Totéž mohou nyní činit i francouzští voliči v evropských zemích. Dnes jako první přišel volit pravicový a protievropský politik Nicolas Dupont-Aignan, svůj hlasu už rovněž odevzdala krajně levicová kandidátka Nathalie Arthaudová. Volby ostře sleduje i zahraničí. Německý ministr financí Wolfgang Schäuble neskrývá obavy z případného postupu Le Penové nebo Mélenchona do druhého kola. "Není tajemství, že bychom bláznivě neslavili, kdyby výsledkem hlasování bylo druhé kolo s Le Penovou a Mélenchonem," prohlásil a dodal, že podobný scénář by znamenal ohrožení globální ekonomiky. Zájem o výsledek projevuje také zámoří. Prezident USA Donald Trump po čtvrtečním teroristickém útoku na Champs-Élysées předpověděl, že okolnosti nahrávají Le Penové. Jeho předchůdce Barack Obama ve čtvrtek telefonicky hovořil s centristou Macronem. Pro něj stejně jako pro Fillona nemusí případný úspěch znamenat konec problémů, napsala dnes agentura Reuters. V případě Macrona zůstává velkou otázkou, zda při červnových parlamentních volbách získá většinu. Fillona budou i v případě úspěchu dál pronásledovat jeho skandály. Již nyní je téměř jisté, že prezidentské volby otřesou dosavadním politickým systémem v zemi. Fillon je jediným zástupcem tradičních politických stran, které vládly ve Francii po desetiletí. Zbývající tři kandidáti favorizovaní na postup do druhého kola - Macron, Le Penová a Mélenchon - se tomuto tradičnímu systému vymykají, případně ho chtějí v různé míře změnit.