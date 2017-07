Paříž - Francouzská vláda trvá na tom, že americká internetová firma Google dluží francouzským úřadům 1,1 miliardy eur (28,7 miliardy Kč) na daních za období let 2005 až 2010. Odvolá se proto proti středečnímu rozsudku pařížského správního soudu, který její žalobu zamítl. Vyplývá to z dnešního vládního prohlášení.

"Odvoláme se proti rozsudku ve jménu obrany zájmů státu," řekl dnes ministr pro veřejné finance Gérald Darmanin. Soud ve středu rozhodl, že firemní pobočka v Irsku Google Ireland, která je evropskou centrálou firmy Google, nepodléhá francouzským daňovým zákonům.

Google Ireland vybírá poplatky za umísťování reklamy francouzských zadavatelů. Vyplácí také francouzskou divizi Google France za její poradenskou, marketingovou a inženýrskou činnost. To nadnárodní společnosti umožňuje danit většinu zisků mimo Francii.

Nový rozsudek u odvolacího soudu nepadne podle listu Le Figaro dříve než za dva až tři roky. Následně by spor ještě mohl být postoupen francouzské státní radě, konečné rozhodnutí by tak mohlo být známo nejdříve za pět let.