Paříž - Kandidáti na francouzského prezidenta ve čtvrtek v posledním vystoupení v přímém přenosu veřejnoprávní televize France 2 před nedělním prvním kolem voleb vesměs zopakovali svá známá stanoviska. Levicový radikál Jean-Luc Mélenchon hovořil o potřebě obnovy rovnostárštější společnosti, nacionalistka Marine Le Penová o nutnosti opuštění eura a tvrdšího boje proti terorismu. Všech 11 politiků dostalo nejprve příležitost se vyjadřovat od 20:00 SEČ po čtvrt hodině samostatně, pak je čeká ještě společné vystoupení na pódiu u řečnických pultů.

První vystoupil na základě losu Mélenchon, kterého předvolební preference řadí na třetí místo a který opět kladl důraz na zavedení většího finančního rovnostářství v zemi. Dosáhnout toho chce zavedením 14 příjmových kategorií, z nichž ta nejvyšší nad 35.000 eur měsíčně by platila 90procentní daň. Zdůvodnil to potřebou snížení daňové zátěže vůči středním vrstvám. Slíbil také zaručené zaměstnání pro ty, kteří chtějí pracovat, a to rozšířením zejména veřejně prospěšných prací, jejichž náklady na financování by nesl stát.

V politické rovině slíbil více demokracie zavedením většího množství referend a hlavně možnosti odvolatelnosti politiků, a to včetně prezidenta státu, pokud by se sešlo dostatečné množství nespokojenců. Podle něho by šlo o milion lidí. V zahraniční politice Mélenchon slíbil nezávislost na velmocích, kritizoval přitom například bombardování Sýrie Američany bez skutečné konzultace se spojenci a v rámci OSN. Odmítl obvinění z blízkosti k Rusku, což doložil například tím, že by nebral na zřetel jejich požadavky na stažení raket z východní Evropy, pokud by tak Rusové neučinili také.

Odmítl také, že by byl zaměřený proti Evropské unii. Zdůraznil, že chce pouze dotáhnout do konce požadavky dosavadních vlád, znepokojených nevýhodami, které pro postavení země znamená společná evropská měna euro či fiskální nerovnost mezi zeměmi EU. Zdůraznil, že se mu podaří vyjednat pro Francii příznivější podmínky pod hrozbou vystoupení z unie.

Le Penová, která je nyní v preferencích druhá, zopakovala potřebu návratu k národní měně, protože jinak je razantní domácí ekonomická politika s prorůstovými a proinvestičními opatřeními nemožná. Jiná cesta, kterou odmítá, je snižování sociálních dávek. Zároveň odmítla, že by razantně zdražil dovoz, včetně ropy, podle ní by frank oslabil jen v řádu několika procent.

Proti Evropské unii zaútočila ještě jednou v souvislosti s uzavřením migrační dohody s Tureckem, která výměnou za miliardy eur zastavila příliv migrantů a uprchlíků do Evropy. Le Penová obvinila německou kancléřku Angelu Merkelovou, že vše dojednala s Ankarou bez opravdové konzultace s ostatními členy EU, které tak vystavila tureckému "vydírání". Hovořila přitom o dalším příkladu národního ponížení Francie.

Le Penová zopakovala také potřebu uzavření a kontroly hranic. Zdůraznila rovněž potřebu zostření boje proti teroru zejména pomocí důkladnějšího vyhošťování imigrantů či naturalizovaných Francouzů s plným trestním rejstříkem. I ona uvedla, že hodlá v závažnějších krocích využívat referenda, protože vše hodlá dělat ve "jménu lidu".

Macron a Le Penová jsou nadále favority francouzských voleb

Kandidátka krajní pravice Marine Le Penová a centrista Emmanuel Macron jsou podle aktuálního průzkumu společnosti Harris Interactive nadále favority nedělního prvního kola francouzských prezidentských voleb. Macron by přitom svou soupeřku v předpokládaném druhém kole podle výsledků průzkumu porazil, a stal se tak novým prezidentem klíčové země Evropské unie.

Vyhlídky jednotlivých prezidentských kandidátů se před víkendovým hlasováním příliš nemění. Macronovi průzkum slibuje v prvním kole zisk 25 procent hlasů, což je o procento více než v předchozím průzkumu, Le Penová zůstává na 22 procentech.

Za vůdkyní krajně pravicové Národní fronty (FN) ovšem příliš nezaostávají kandidát tradiční konzervativní pravice expremiér François Fillon a kandidát krajní levice Jean-Luc Mélenchon, kteří mohou nyní shodně počítat s 19 procenty hlasů.

Pokud by do druhého kola voleb skutečně postoupil 39letý exministr hospodářství, má velkou šanci porazit kteréhokoli protikandidáta. V případě, že proti Macronovi v rozhodujícím hlasování bude 7. května stát Le Penová, měl by podle průzkumu dostat 66 procent hlasů. Proti Fillonovi by se měl prosadit 68 procenty hlasů a proti Mélenchonovi 60 procenty.

Fillon by případně Le Penovou ve druhém kole porazil v poměru 58 ku 42 hlasů a Mélenchon 60 ku 40. Pokud by do druhého kola zcela nečekaně postoupili Mélenchon a Fillon, měl by krajně levicový kandidát nad expremiérem 58procentní převahu, vyplývá z průzkumu.

Všech jedenáct kandidátů dnes absolvuje rozhovory v rámci předvolebního pořadu televize France 2, který začíná ve 20:00. Po první podobné debatě z počátku měsíce přitom prudce vzrostly preference především 65letému antiglobalistovi Mélenchonovi, který chce zemi vyvázat z EU, NATO a mezinárodních obchodních smluv.