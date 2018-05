Paříž - Francouzský stát převezme 35 miliard eur (skoro 904 miliard Kč) z celkových zhruba 47 miliard eur dluhů státních drah SNCF. Podle jedné z odborových organizací, kterou cituje agentura Reuters, to po jednání s odboráři slíbil premiér Édouard Philippe. Stát by tak vyšel vstříc jednomu z klíčových požadavků odborů zapojených do stávky proti reformě železnic. Stávka trvá už dva měsíce a za tu dobu zemi značně ochromila.

Informace přišla ze svazu Unsa jen několik hodin předtím, než má předseda vlády vystoupit s oficiálním prohlášením k této záležitosti. Potvrzuje zprávu, kterou v pondělí přinesl list Les Echos.

Převzetí části dluhu se má podle šéfa této odborové organizace Rogera Dillensegera uskutečnit ve dvou etapách. V první fázi stát v roce 2020 převezme 25 miliard eur, dalších deset miliard eur bude následovat v roce 2022. Slib podle Dillensegera potvrzuje, že v jednáních s vládou dochází k pokroku.

Stávka na železnici sužuje Francii od začátku dubna. Železničáři protestují proti drážní reformě a rušení svých výsad, vždy na dva dny zastaví práci a v dalších třech dnech opět pracují. Na protest se nahlíží jako na test odhodlání vlády prezidenta Emmanuela Macrona prosadit reformy v celé zemi. Převzetí dluhu by podle Reuters mohlo vést k tomu, že se některé odborové organizace ze stávky stáhnou.