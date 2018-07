Moskva - Fotbalisté Francie jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále šampionátu v Rusku porazili Chorvatsko 4:2 a navázali tak na titul z roku 1998. Pro Chorvaty jde i tak o nejlepší výsledek v historii, dosud byli nejlépe třetí rovněž před 20 lety.

Francii poslal v Moskvě do vedení vlastní gól Maria Mandžukiče po přímém kopu Antoina Griezmanna. Ivan Perišič sice brzy srovnal, jenže následně zahrál rukou ve vápně a nařízenou penaltu proměnil Griezmann. Po změně stran zpečetili výhru Paul Pogba a Kylian Mbappé, za poražené už jen snížil Mandžukič po chybě brankáře Huga Llorise.

Na stadionu Lužniki se dnes hrálo nejofenzivnější finále světového šampionátu od roku 1966, kdy Anglie zvítězila nad Německem rovněž 4:2, ale až po prodloužení. V normální hrací době padlo více gólů ve finále naposledy v roce 1958, kdy zářil Pelé. Šest branek je zároveň stejný počet jako ve čtyřech předchozích finále dohromady.

Trenér Didier Deschamps byl kapitánem Francie při předchozím triumfu v roce 1998 a jako třetí po Máriu Zagallovi a Franzi Beckenbauerovi ovládl MS jako hráč i trenér. Stoper Raphaël Varane zase jako devátý v historii zvládl v jediném roce uspět na hřišti jak ve finále Ligy mistrů, tak mistrovství světa.

Chorvatsko prožilo nejlepší turnaj v historii a i ve finále dominovalo v držení míče, avšak Francie byla produktivnější. V 18. minutě Griezmann přifilmoval faul, k přímému kopu se sám postavil a poslal před branku ideální centr, který pod tlakem protihráčů prodloužil hlavou do vlastní sítě Mandžukič.

Standardní situace byla i u vyrovnání Chorvatů. Po dlouhém centru vyhráli fotbalisté v kostkovaných dresech čtyři souboje po sobě, míč se dostal až k Perišičovi, ten se uvolnil a prostřelil hradbu těl před sebou.

Ačkoli Chorvaté byli aktivnější, do vedení šla opět Francie, která na turnaji jen jednou prohrávala, a to s Argentinou. Po rohovém kopu zahrál u tyče rukou Perišič, sudí Pitana situaci překontroloval na videu a nařídil penaltu. Tu potřetí na turnaji proměnil Griezmann. Byl to pro něj už čtvrtý gól na šampionátu a spolu s dvěma asistencemi se dotáhl na nejproduktivnějšího hráče mistrovství Harryho Kanea.

"Nikdy jsem se nezmiňoval o rozhodčích, ale ve finále mistrovství se taková penalta nepíská. Nijak to ale neovlivnilo vítězství Francouzů. Rozhodčí se jen rozhodl, jak to viděl," řekl kouč Chorvatska Zlatko Dalič.

Poprvé od roku 1974 padly ve finále do poločasu tři branky a atraktivní podívaná pokračovala i po změně stran. Krátce po návratu na hřiště musel brankář Lloris vytáhnout Rebičovu střelu. Po hodině hry přišla rychlá akce Francie a zpětná přihrávka na Pogbu, který s první střelou ještě neuspěl, ale míč se k němu vrátil a záložník Manchesteru United ho poslal do sítě.

V 65. minutě napřáhl z dálky Mbappé, střelu skryl za obránce a překvapil brankáře Subašiče. Stejně jako Griezmann se prosadil na turnaji počtvrté. Zároveň se po Pelém z roku 1958 stal prvním teenagerem, který skóroval ve finále MS.

Chorvaty ale vrátil do hry brankář Lloris, neboť po malé domů zariskoval a pokusil se o kličku, tu mu ale vystihl Mandžukič a snížil. Chorvatský útočník se tak stal prvním hráčem v historii, který dal ve finále MS gól do vlastní i té správné branky.

Víc už ale Chorvatsko nezvládlo a muselo přijmout porážku. "Byli jsme lepším týmem, útočili jsme, ale chybělo nám štěstí. Oni dali čtyři góly ze tří střel na branku. Ale musím Francii pogratulovat, titul si zaslouží," řekl záložník Ivan Rakitič.

"Řekl jsem hráčům, že mohou odcházet se vztyčenou hlavou a že mohou být hrdí na to, co tu dokázali. Pokud by nám někdo před turnajem řekl, že budeme stříbrní, řekli bychom, že by to bylo skvělé," dodal Dalič.

V úvodu druhé půle narušily duel čtyři osoby v policejních uniformách, které vtrhly na hřiště. Ihned byly odvedeny pryč. K odpovědnosti za incident se na sociálních sítích přihlásila ruská punková skupina Pussy Riot, známá svými protesty proti ruskému vedení. Chtěla tak upozornit na porušování lidských práv v Rusku.

Hlasy po finále:

Didier Deschamps (trenér Francie): "Jak nádherné! Je to velmi mladý tým, který je nejlepší na světě. Některým šampionům je teprve 19 let. Nehráli jsme nějak skvěle, ale ukázali jsme mentální kvalitu. Dali jsme čtyři góly a zasloužili jsme si vyhrát. Tým pracoval tvrdě a zvládal i těžké okamžiky. Bylo velmi náročné přijmout porážku ve finále mistrovství Evropy před dvěma roky, ale poučili jsme se. Není to o mně, to hráči zvítězili. Za 55 dní odvedli skvělou práci. A tohle je úžasná odměna. Jsme hrdí, že jsme Francouzi. Ať žije republika."

Antoine Griezmann (útočník Francie): "Ani nevím, co se se mnou děje. Jsem neskutečně šťastný. Byl to velmi těžký zápas, Chorvatsko hrálo skvěle, ale zvládli jsme to a teď se nemůžeme dočkat, až přivezeme pohár zpátky do Francie."

Adil Rami (obránce Francie): "Nic se neděje, tohle je pro nás normální. Ne, teď vážně. Je to šílené. Ani jsme si neodvažovali tohle představovat. Nemůžu se dočkat, až to oslavíme ve Francii. Jsme mistry světa nejpopulárnějšího sportu na planetě a také toho nejtěžšího."

Hugo Lloris (brankář Francie): "Je nádherné vidět francouzský lid se radovat, vidět všechny ty úsměvy a slzy štěstí. Můžeme být na sebe pyšní. Je to privilegium pozvednout tuto trofej nad hlavu první jako kapitán a děkuji spoluhráčům, že mi to umožnili."

Kylian Mbappé (útočník Francie): "Jsem hrozně šťastný. Vedla k tomu dlouhá cesta, ale stála za to. Jsme pyšní, že jsme přinesli Francii radost a pomohli lidem zapomenout na všechny problémy. Kvůli tomu fotbal hrajeme. Já alespoň nikdy nechtěl být jen fotbalista, chtěl jsem být mistrem světa a tím nyní jsem. Budu chtít přidat další úspěchy, ale být v 19 letech mistrem světa je dobrý začátek kariéry."

Zlatko Dalič (trenér Chorvatska): "Řekl jsem hráčům, že mohou odcházet se vztyčenou hlavou a že mohou být hrdí na to, co tu dokázali. Pokud by nám někdo před turnajem řekl, že budeme stříbrní, řekli bychom, že by to bylo skvělé. Díky patří všem mým hráčům. Jejich výkony mě naplňují pýchou. Nikdy jsem se nezmiňoval o rozhodčích, ale ve finále mistrovství se taková penalta nepíská. Nijak to ale neovlivnilo vítězství Francouzů. Rozhodčí se jen rozhodl, jak to viděl. Paradoxně jsme hráli možná nejlepší zápas na turnaji, ale proti tak silnému soupeři nesmíte dělat chyby."

Davor Šuker (předseda Chorvatské fotbalové federace): "Jsem velmi hrdý na tým. Dostal jsem mnoho zpráv, že lidé obdivují Chorvatsko. Hráli tu tři prodloužení navíc, což je vlastně jeden celý zápas. Přesto nikdo nemůže tvrdit, že hráči by nenechali na hřišti všechno."

Ivan Rakitič (záložník Chorvatska): "Byli jsme lepším týmem, útočili jsme, ale chybělo nám štěstí. Oni dali čtyři góly ze tří střel na branku. Ale musím Francii pogratulovat, titul si zaslouží."

Luka Modrič (záložník Chorvatska): "Nemáme čeho litovat, protože jsme byli lepším týmem po celé finále. Bohužel jsme ale dostali smolné góly. Oni slaví, ale i my můžeme mít hlavy nahoře. Až opadnou emoce, uvědomíme si, jakého jsme tu dosáhli úspěchu. A jsem pyšný, že jsem se stal hráčem turnaje. Ještě větší radost mi ale dělá neuvěřitelná podpora od fanoušků."

Šime Vrsaljko (obránce Chorvatska): "Hráli jsme celým srdcem a nemáme čeho litovat. To, čeho jsme tu dosáhli, se bude připomínat navěky."

Francie - Chorvatsko 4:2 (2:1)

Branky: 18. vlastní Mandžukič, 39. Griezmann z pen., 59. Pogba, 65. Mbappé - 28. Perišič, 69. Mandžukič. Rozhodčí: Pitana - Maidana, Belatti (všichni Arg.) - Irrati (video, It.). ŽK: Kanté, Hernandez - Vrsaljko. Diváci: 78.011.

Sestavy:

Francie: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté (55. N'Zonzi) - Mbappé, Griezmann, Matuidi (73. Tolisso) - Giroud (81. Fekir). Trenér: Deschamps.

Chorvatsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič (82. Pjaca) - Brozovič - Rebič (71. Kramarič), Modrič, Rakitič, Perišič - Mandžukič. Trenér: Dalič.

Francie hřmí fotbalovými oslavami, "mistři" skandují celá náměstí

Francouzští fanoušci v ulicích měst bujaře oslavují zisk titulu fotbalových mistrů světa. Zpívají hymnu, mávají národními vlajkami a zapalují světlice a dýmovnice. Fotbalová horečka ovládla nejen ulice a náměstí velkoměst jako Paříž, Lyon a Marseille, ale také menší města jako Perpignan či Gambsheim.

Celá Francie dnes po vítězství nad Chorvatskem 4:2 v moskevském finále propadla kolektivnímu radostnému opojení. Všude je slyšet skandování "On est les champions" (Jsme mistři). Paříž byla už během dne jako ve výjimečném stavu. Jenom ve fanouškovské zóně u Eiffelovy věže sledovalo zápas kolem 90.000 lidí. Nával lidí byl tak velký, že policie musela uzavřít vstupy do areálu.

Centrem oslav se stal bulvár Champs-Elysées. Zaplavil ho les francouzských vlajek a zahalil kouř z dýmovnic. Davy sem proudily dlouho před zahájením finále, neboť málokterý Francouz pochyboval o tom, že pohár pro mistry světa po 20 letech opět poputuje do země galského kohouta.

"Je prostě úžasné, co dokázali," řekl agentuře Reuters jednačtyřicetiletý Josh, který do Paříže přicestoval až z Bretaně. "Pogba, Mbappé, Grizou (Griezmann) jsou nejlepší na světě," jmenoval své tři nejoblíbenější hráče.

Na Champs-Elysées se dnes vydaly stovky tisíc fanoušků. A jejich hrdinové jim dali čtyřikrát příležitost k hlasitým oslavám vstřeleného gólu. Po závěrečném hvizdu propukly davy v jásot naplno.

Podle listu Le Monde však při oslavách několik automobilů poblíž Champs-Elysées mělo rozbitá okna a poškozenou karosérii. Samotný bulvár policie ještě během finále uzavřela pro automobilovou dopravu. Z Paříže rovněž přišly záběry fanoušků, kteří z radosti naskákali do řeky Seiny nebo do kanálu Saint-Martin.

Francie dnes kvůli očekávaným davům v ulicích mobilizovala desetitisíce policistů a četníků. Jenom v Paříži jich mezi rozdováděnými davy dohlíží na bezpečnost kolem 4000. V pohotovosti je po celé zemi pode deníku Le Monde také 44.000 hasičů.

Paříž čeká dlouhá noc. Oslavy se protáhnou nejméně do pondělí, kdy se reprezentanti do vlasti vrátí. Večer tým přijme prezident Emmanuel Macron v Elysejském paláci.

Lidé v hospodách i u moře viděli triumf Francie a smutek Chorvatů

Dnešní finále mistrovství světa ve fotbale mezi Francií a Chorvatskem si v mnoha pražských restauracích a venkovních zahrádkách nenechali ujít čeští fanoušci, jejichž tým si na šampionátu zahrál naposledy před 12 lety. Na zápas se dívali společně s turisty či cizinci, kteří v hlavním městě žijí. Tisíce Čechů zažily neopakovatelnou atmosféru fotbalového šampionátu během své dovolené v Chorvatsku, kde obrovskou euforii před zápasem vystřídalo po porážce 2:4 zklamání, šok a nezvyklé ticho. Naopak příznivci Francouzů po celém světě slavili zisk trofeje pro mistry světa.

Ve Francouzském institutu v Praze se u sledování finálového zápasu sešla přibližně stovka fanoušků, duel s Chorvatskem sledoval i francouzský velvyslanec Roland Galharague. Oslavy vítězství začaly ještě před závěrečným hvizdem rozhodčího. V posledních vteřinách utkání začali lidé zpívat, tleskat, skákat a skandovat vítězné pokřiky. S nadšením a velmi hlasitě zpívali také bojovnou francouzskou hymnu či melodii skladby Seven Nation Army od skupiny White Stripes, která na šampionátu provází týmy při nástupu na stadion.

Emotivně Francouzi reagovali na povedené akce svého týmu i soupeře. Někteří dorazili oblečení v národních barvách nebo dresech a na tvářích měli namalované vlajky. Ovace francouzských fanoušků si zasloužil chorvatský kapitán Luka Modrič, který po zápase přebral trofej pro nejlepšího hráče turnaje. Francouzi sportovně tleskali i ve chvíli, kdy si Chorvaté šli pro stříbrné medaile.

Stovky fanoušků dnes vpodvečer zcela zaplnily zahradní restauraci v Riegrových sadech, kam lidé tradičně chodí hromadně sledovat fotbal nebo hokej. Lidé stáli na lavicích i stolech a za hlasitého skandovaní sledovali dvě obří plátna. Část zapasu nebylo vůbec možné se dovnitř dostat, a tak část fandů obsadila i ploty a lavičky kolem areálu.

Příznivci se rozdělili do dvou zhruba stejně početných táborů - zatímco cizinci přáli vítězství spíše Francouzům, většina Čechů držela palce Chorvatům. Vzhledem k průběhu zápasu měli ke konci navrch fandové Francie. Po skončení finále propukli v mohutný řev, zpívali a zapalovali zábavní pyrotechniku. Ani na příznivcích poraženého týmu však nebyl vidět přílišný smutek a vítězům zatleskali. I sem někteří lidé přišli v dresech finalistů, s namalovanými vlajkami na tvářích či parukami v národních barvách.

Tisíce Čechů, kteří každoročně míří k Jadranu, mohly letos zažít u moře nakažlivé fotbalové nadšení, které se podle nich svou intenzitou a sílou emocí nedá srovnat ani s českým hokejovým Naganem. Chorvaté fotbalem doslova žili, chodili v dresech, auta i motorky vyzdobili národními vlajkami. Svým nadšením strhli i mnoho Čechů, kteří se do finále mistrovství světa ještě v barvách Československa probojovali naposledy v Chile před 56 lety.

Hodinu před výkopem se všechny obchody v Chorvatsku zavřely, jindy přeplněné pláže se vyprázdnily, nic než fotbal v té chvíli neexistovalo. "Všichni Chorvati, s kterými jsme mluvili, věřili, že dneska vyhrají. Nikdo nepochyboval. Po prohraném duelu byli v naprostém šoku, neuvěřitelně zklamaní, zaražení, cítí křivdu. Všude kolem bylo najednou úplné ticho," řekl ČTK po skončeném finále Michal Půr, který sledoval zápas nedaleko Zadaru. Chorvatům přišlo nespravedlivé, že první gól dostali po přifilmovaném faulu, druhý z penalty nařízené po zhlédnutí videa a třetí byl podle nich z ofsajdu.

V kempu Polari u Rovinje na Istrii sledovala finálový zápas na velkoplošné obrazovce necelá tisícovka lidí. Řada rekreantů se na zápas dívala na svých televizích u stanu či karavanu, televizní komentáře podle zpravodajky ČTK zněly v různých jazycích. Chorvatští fanoušci po skončení zápasu neskrývali zklamání, některé děti plakaly. S francouzskými fanoušky si však někteří Chorvaté po zápasu podali ruce. Asi dvě stovky Francouzů slavily bouřlivě, nahrnuly se před obrazovku, mávaly vlajkami, skandovaly a zpívaly Marseillaisu. Zato Chorvaté zažívali bolest a těžko se smiřovali s porážkou. Úspěch, který letos na mistrovství v Rusku dosáhli a který s nimi sdíleli i mnozí Češi, ocení možná až později.