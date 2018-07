Řím - Francie a Malta převezmou po 50 migrantech ze 450 zachráněných z lodi, která se stala předmětem migračního sváru mezi Itálií a Maltou. Oznámil to dnes večer italský premiér Giuseppe Conte. Rovněž další země EU podle něj brzy nabídnou přijetí části migrantů. Italský ministr vnitra Matteo Salvini trvá na tom, aby se vrátili do Libye, nebo aby je převzala Malta, která to však dosud také odmítala.

Plavidlo italské finanční policie (GdF) a loď agentury Evropské unie pro dohled nad vnějšími hranicemi Frontex vzaly na palubu 450 migrantů z rybářské lodi, která se v pátek podle italských úřadů nacházela v maltské pátrací a záchranné námořní zóně. Malta toto tvrzení ale odmítla a uvedla, že loď byla už v italských vodách, když se o ní úřady dozvěděly. Většina migrantů tak nadále zůstává na moři, nyní ale na palubách plavidla Frontexu a lodě italské finanční stráže.

Italský premiér Conte dnes oznámil, že Francie a Malta se nabídly, že přijmou po 50 migrantech. "Francie a Malta převezmou každá 50 z 450 migrantů, kteří byli přeloženi na dvě vojenská plavidla. Velmi rychle budou následovat nabídky dalších evropských států," napsal Conte na twitteru.

Šéf italské vlády tento úspěch ohlásil po údajně celodenní komunikaci s vrcholnými představiteli všech 27 zemí EU. Conte se v telefonátech odvolával na "logiku a ducha sdílení obsaženého v závěrech Evropské rady z konce června".

DPA už předtím napsala, že italská pobřežní stráž ze zdravotních důvodů evakuovala osm žen a dětí na pevninu.

Conte dnes rovněž podle mluvčího italské vlády napsal dopis šéfovi Evropské komise Jeanu-Claudeovi Junckerovi a předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi, v němž konstatuje, že Itálie už není ochotná sama řešit problém, který se týká všech zemí EU. Conte poukázal na poslední summit EU z 28. a 29. června, kdy se členské státy v zásadě dohodly na principu solidarity.

Podle informací agentury DPA italská vláda zvažuje tři možnosti řešení situace. Buď budou zachránění migranti "neprodleně" rozděleni mezi členské státy EU, nebo budou převezeni zpět do Libye po dohodě s tamními úřady. Třetí možností je ověřit přímo na palubě lodí, zda migranti mají nárok na azyl.

Přesuny lodí s desítkami běženců přes Středozemní moře jsou takřka na denním pořádku a Salvini, který je zároveň předsedou protiimigrační strany Liga, jež vládne v koalici s populistickým Hnutím pěti hvězd (M5S), se ostře staví proti každému přísunu migrantů. Již dvě lodi se kvůli jeho odporu přesměrovaly do Španělska.