Paříž - Magazín France Football se omluvil španělskému záložníkovi Andrési Iniestovi za to, že mu nikdy neudělil Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu roku. Čtyřiatřicetiletý hráč má v brzké době oznámit odchod z Barcelony, s kterou během šestnácti let získal tři desítky trofejí. Podle spekulací by mohl na závěr kariéry zamířit do Číny.

"Andrési, odpusť nám," nadepsal šéfredaktor Pascal Ferré svůj úvodník v aktuálním čísle časopisu. Ocenil Iniestův herní styl a vliv na spoluhráče včetně Lionela Messiho, který se od roku 2009 střídá v roli vítěze Zlatého míče s Cristianem Ronaldem.

"Ze všech absencí na seznamu vítězů Zlatého míče je ta jeho obzvláště bolestivá," napsal Ferré. "Tuto demokratickou anomálii může napravit, pokud se mu bude dařit s reprezentací na mistrovství světa v Rusku," míní.

Iniesta byl favoritem ankety v roce 2010, kdy jediným gólem rozhodl finále mistrovství světa. V hlasování však skončil druhý za Messim. O dva roky později po druhém triumfu se španělským výběrem na mistrovství Evropy obsadil v anketě třetí místo.

France Football začal vyhlašovat Zlatý míč v roce 1956 a dlouho rozhodovaly hlasy novinářů. V letech 2009 až 2015 se spojil s anketou FIFA a do hlasování se zapojili i reprezentační trenéři a kapitáni. Od roku 2016 je organizátorem ankety znovu jen francouzský časopis.