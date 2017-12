Nymburk - Hlasování delegátů na mimořádné valné hromadě Fotbalové asociace ČR podle poraženého kandidáta na předsedu Petra Fouska ovlivnil projev Miroslava Pelty. Jak moc nebo zda to bylo etické, o tom bývalý generální sekretář svazu a činovník UEFA a FIFA nechtěl spekulovat.

Zatímco v červnu skončila valná hromada patem, dnes v Nymburce Fousek jednoznačně prohrál s Martinem Malíkem. V české komoře dostal sedm a v moravské 18 hlasů. Dosavadního generálního ředitele STES, marketingové společnosti FAČR, zvolilo 120 českých a 55 moravských delegátů.

K Fouskově porážce přispěl i plamenný projev bývalého předsedy asociace Pelty, který odstoupil v červnu poté, co kvůli obvinění ze zneužití státních dotací skončil ve vazbě. "Vystoupil důrazně, na jeho poměry velmi důrazně. A pochopitelně, že volbu ovlivnil," uvedl na tiskové konferenci Fousek.

Záznam z TK Petra Fouska:

"Samozřejmě každý ví, že v české komoře jsem to měl ze známých důvodů mnohem těžší. A jestli to bylo etické, nebo ne, to nemá cenu řešit," řekl k Peltovu vystoupení Fousek. "Netroufám si spekulovat o tom, do jaké míry by čísla vypadala jinak," dodal.

Přestože Malíka podporoval kontroverzní místopředseda Roman Berbr, mělo by podle Fouska nové vedení dostat čas na práci, aby ukázalo, jestli dokáže fotbalu vrátit ztracený kredit a důvěryhodnost. "Jiná cesta neexistuje. Nositeli filozofií jsou jména a za jmény jsou lidé, kteří za sebou mají nějaký příběh. Nedokážu spekulovat, jak se to bude vyvíjet, ale přeji asociaci, aby se jí to dařilo," uvedl.

Fousek nevyloučil, že by mohl s novým vedením FAČR spolupracovat. "Žádnou nabídku jsem zatím nedostal. Pokud pan Malík dojde k závěru, že se bude dobré sejít, tak to rád udělám, protože lidsky i profesionálně spolu vycházíme a nemáme mezi sebou žádné stíny," poznamenal.

Valnou hromadu také provázela vystoupení zástupců FIFA a UEFA, kteří české asociaci pohrozili sankcemi, pokud do června 2018 nezmění systém voleb tak, aby nemohlo dojít k patovým situacím. Změnu stanov dnes zablokovala moravská komora.

"Dnes se několikrát nějak projevila. Ať už v hlasování o tom, jestli volba proběhne tajně, nebo veřejně. Pak v hlasování o novele stanov a pak v prezidentských volbách. Uvidíme, jak se projeví dál. Oni budou ti, kteří budou nositeli změny a budou o tom muset diskutovat," prohlásil Fousek.