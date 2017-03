Pchjongčchang (Korea) - Francouz Martin Fourcade vyhrál s předstihem Světový pohár biatlonistů. Velký křišťálový glóbus získal pošesté v řadě a v počtu prvenství vyrovnal Nora Oleho Einara Björndalena. Dnešní sprint ovládl Julian Eberhard z Rakouska. Z Čechů si zajel nejlepší výsledek kariéry devatenáctý Tomáš Krupčík.

Fourcadeovi stačilo k potvrzení triumfu skončit dnes na třetím místě ve sprintu v korejském Pchjongčchangu. Do konce sezony zbývá ještě šest závodů a druhý v pořadí Rus Anton Šipulin už nemůže Francouze předstihnout.

"Jsem šťastný, protože tohle byl hlavní cíl sezony," řekl Fourcade. "A je skvělé, že jsem to završil právě tady, kde se za rok bude bojovat o olympijské medaile. Prožívám tady první radost a doufám, že za rok přijdou další," řekl.

Na budoucích olympijských tratích vyhrál sprint rakouský biatlonista Julian Eberhard a druhý dojel Američan Lowell Bailey, který rovněž trefil všechny terče. Z Čechů byl nejlepší Tomáš Krupčík, který skončil díky přesné střelbě devatenáctý a zaznamenal nejlepší výsledek v kariéře.

Bodoval už jen čtyřiadvacátý Michal Šlesingr. Do sobotní stíhačky postoupili i 43. Adam Václavík a 49. Michal Krčmář. Nedařilo se Jaroslavu Soukupovi, který sice minul jen jeden terč, ale skončil až 69.

Krupčík se kvůli časovému posunu od rána cítil ospalý, přesto závod zvládl. "Je to tady trošku náročný s časovým posunem a jsem rád, že to mám za sebou. Abych se radoval z výsledku, na to snad zatím ani nemám síly, ale spokojenost je velká, protože to je můj nejlepší svěťákový výsledek," řekl Krupčík Radiožurnálu.

Vedle únavy se dokázal vyrovnat i s nepříjemným větrem na střelnici. A to především vleže. "Když jsem přijel na ležku, tak mi foukalo zprava, ale než jsem začal střílet, tak se to otočilo zleva. Dost jsem přecvakával a nebyl si jistý, jestli jsem to udělal správně, ale všechno mi spadlo. Ve stoje to byla relativně pomalá položka na dva nádechy, ale raději jsem si to hlídal a nula se počítá," řekl Krupčík.

Fakt, že Fourcade už má jisté vítězství v soutěži, možná bude znamenat, že vynechá závěrečné dva díly SP v Kontiolahti a Oslu, čeká totiž narození druhého potomka. "Rozhodnu se po korejských závodech, ale žijeme jenom jednou a vidět narození dítěte je unikátní moment. Uvidíme," řekl Fourcade už na MS v Hochfilzenu.

Muži - sprint (10 km):

1. Eberhard (Rak.) 23:11,1 (0), 2. Bailey (USA) -40,7 (0), 3. M. Fourcade (Fr.) -45,4 (2), 4. Landertinger (Rak.) -48,1 (0), 5. Lesser (Něm.) -50,3 (1), 6. Windisch (It.) -54,1 (1), 7. Wiestner (Švýc.) -1:02,3 (1), 8. Eder (Rak.) -1:05,5 (2), 9. Garaničev (Rus.) -1:06,3 (2), 10. Pryma (Ukr.) -1:07,7 (0), ...19. T. Krupčík -1:26,9 (0), 24. Šlesingr -1:33,1 (1), 43. Václavík -2:07,3 (3), 49. Krčmář -2:12,3 (2), 69. Soukup (všichni ČR) -2:52,2 (1).

Průběžné pořadí SP (po 20 z 26 závodů): 1. M. Fourcade 1068, 2. Šipulin (Rus.) 708, 3. Schempp (Něm.) 673, 4. J. T. Bö (Nor.) 621, 5. Eberhard 573, 6. Peiffer (Něm.) 560, ...14. Moravec 416, 17. Krčmář 389, 21. Šlesingr 318, 53. Soukup 52, 61. Václavík 42, 65. T. Krupčík 34.