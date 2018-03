Ťumeň (Rusko) - Francouzský biatlonista Martin Fourcade vyhrál poslední stíhací závod sezony v Ťumeni a k velkému křišťálovému glóbu za celkové vítězství ve Světovém poháru a malému za hodnocení sprintů přidal i trofej za tuto disciplínu. Ve stíhačce žen zvítězila po těsném spurtu Finka Kaisa Mäkäräinenová a ujala se vedení v průběžném pořadí SP před Anastasií Kuzminovou. Slovenka dnes doběhla šestá a po sprintu získala malý glóbus i za stíhačku.

O držitelce trofeje za celkové hodnocení SP se tak na Sibiři rozhodne až v nedělním závěrečném závodu s hromadným startem. V systému, v němž se biatlonistkám dva nejhorší výsledky sezony škrtají, má vedle Mäkäräinenové a Kuzminové šanci i zatím třetí Darja Domračevová z Běloruska.

Fourcade dnes v Rusku odstartoval s více než půlminutovým náskokem po sprintu a soupeřům se stále vzdaloval. Na střelnici zaváhal až při poslední položce, s více než minutovým náskokem si ale mohl chybu dovolit.

Jeho rival Johannes Thingnes Bö, jenž v hodnocení disciplíny ztrácel na Fourcada 26 bodů, dnes napravil čtvrteční selhání a ze 14. místa po sprintu se propracoval na druhé. Měl nejrychlejší běžecký čas, na střelnici ale rovněž jednou chyboval a manko zlikvidovat nedokázal.

Devětadvacetiletý Fourcade získal malý křišťálový glóbus za stíhačku poosmé v kariéře. Ve třetí sezoně za sebou navíc může posbírat všechny trofeje. Na dosah totiž má i výhru v hodnocení závodů s hromadným startem, před nedělním finále vede v průběžném pořadí o 54 bodů před Böem.

Mäkäräinenová do stíhačky vyrazila ze druhého místa po sprintu za Domračevovou a na poslední zastávku na střelnici přijela jako čtvrtá se ztrátou 24,6 sekundy. Díky čisté střelbě manko zlikvidovala a do závěrečného okruhu vybíhala spolu s Anais Bescondovou. Francouzku pak ve finiši na cílové pásce o dvě desetiny sekundy porazila.

Třetí doběhla Laura Dahlmeierová před Domračevovou, která na závěr netrefila dva terče. Němka může v neděli slavit malý glóbus za závody s hromadným startem. V průběžném pořadí je druhá za Mäkäräinenovou, obě ale mají shodný počet bodů.

Muži (12,5 km): 1. M. Fourcade (Fr.) 32:09,7 (1 trest. okruh), 2. J. T. Bö (Nor.) -47,9 (1), 3. Hofer (It.) -1:08,4 (0), 4. Lindström (Švéd.) -1:28,65 (1), 5. Lesser -1:48,5 (3), 6. Peiffer (oba Něm.) -1:55,7 (2), 7. Guigonnat (Fr.) -2:10,7 (2), 8. Eder (Rak.) -2:11,4 (1), 9. Cvetkov (Rus.) -2:11,8 (3), 10. Christiansen (Nor.) -2:17,4 (1).

Konečné pořadí stíhačky SP (po 7 závodech): 1. M. Fourcade 396, 2. J. T. Bö 364, 3. Šipulin (Rus.) 254, ...29. Krčmář 71, 34. Moravec 59, 54. Šlesingr 22, 68. Krupčík 9, 70. Václavík (všichni ČR) 7.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 1116, 2. J. T. Bö 1006, 3. Šipulin 685, 4. Peiffer 650, 5. Hofer 606, 6. Fak (Slovin.) 579, ...25. Moravec 294, 29. Krčmář 253, 47. Šlesingr 108, 80. Soukup 16, 87. Krupčík 9, 91. Václavík 7.

Ženy (10 km): 1. Mäkäräinenová (Fin.) 30:52,7 (2), 2. Bescondová (Fr.) -0,2 (1), 3. Dahlmeierová (Něm.) -17,5 (1), 4. Domračevová (Běl.) -35,1 (3), 5. Horchlerová (Něm.) -46,8 (1), 6. Kuzminová (SR) -59,9 (4), 7. Virolainenová (Rus.) -1:05,6 (2), 8. Vittozziová (It.) -1:07,9 (3), 9. Usluginová (Rus.) -1:09,5 (0), 10. Preussová (Něm.) -1:10,8 (2).

Konečné pořadí stíhačky (po 7 závodech): 1. Kuzminová 301, 2. Mäkäräinenová 280, 3. Dahlmeierová 271, ...12. Vítková 149, 41. Puskarčíková 52, 70. Jislová 10, 82. Davidová (všechny ČR) 2

Průběžné pořadí SP (po 21 z 22 závodů): 1. Mäkäräinenová 799, 2. Kuzminová 794, 3. Domračevová 744, 4. Dahlmeierová 701, 5. Wiererová (It.) 661, 6. Vittozziová 583, ...8. Vítková 545, 33. Puskarčíková 206, 58. Jislová 72, 88. Zvařičová (ČR) 9, 91. Davidová 8.