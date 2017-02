Hochfilzen (Rakousko) - Souboj smíšených štafet na mistrovství světa v Hochfilzenu měl i nesportovní podtext. Hvězdný Francouz Martin Fourcade atakoval při třetí předávce Alexandra Loginova, který se nedávno vrátil po dvouletém trestu za doping, a Rusové pak Francouzovi na stupních vítězů nepodali ruku. Fourcade v reakci na to pódium na moment opustil.

Fourcade pak dostal na tiskové konferenci, při které seděli druzí Francouzi za jedním stolem s třetími Rusy, otázku, zda jde o studenou válku. "Ta byla mezi Američany a Ruskem," reagoval vtipně suverén současného biatlonu Fourcade.

Foucade vystupuje velmi aktivně v boji proti užívání zakázaných látek a tlačí na biatlonovou unii IBU, aby byla v tomto směru důslednější. Především jasně vystoupil proti Rusům, kterým byl nedávno prokázán státem organizovaný doping. Navíc se vrátil k závodům Loginov, který neprošel v listopadu 2013 na Světovém poháru v Östersundu testem na EPO a odpykal si dvouletý trest.

Loginov koncem ledna slavil 25. narozeniny a na sociálních sítích ruského týmu mu všichni gratulovali a připomínali jeho úspěchy. Fourcade k tomu připsal, že by se nemělo zapomínat na jeho trest za doping. Ruská federace pak údajně žádala IBU, aby zastavila Fourcadeovi činnost, což Francouze velmi rozezlilo.

Proto Fourcade, když při smíšené štafetě vybíhal do čtvrtého úseku, sledoval Loginova, který dokončoval třetí část. Francouz se k němu přiblížil a odpíchl se tak, že strčil hůlku mezi nohy Rusa, který klopýtl. "Kdybych udělal něco špatně, francouzský tým by nebyl druhý," vyhnul se Fourcade odpovědi na dotaz, jestli to udělal schválně.

Český biatlonista Michal Krčmář akci Fourcadea při předávce viděl na vlastní oči. "Nevím, jestli to byl úmysl, nebo ne," řekl a dodal: "Ale myslím si, že Loginov nemůže počítat, že ho budeme plácat po ramenou. Je to možná hnusné a nesportovní gesto, ale kdyby tam bylo trochu úmyslu od Fourcadea, naprosto ho asi chápu."

Loginov řekl, že tomu nevěnuje pozornost. "Mým úkolem je běžet co nejrychleji, střílet přesně a mít co nejlepší výsledek," uvedl Rus. Mnohem ostřeji odsoudil Foucadea jiný Rus Anton Šipulin, který ve finiši prohrál s francouzskou hvězdou boj o stříbro. "Není od něj hezké, když obviňuje člověka, který si trest odpykal. Jeho chování není správné a jako člověka už ho nerespektuji. Chová se špatně," řekl Šipulin.

Nevraživost měla dohru při slavnostním vyhlášení. Rusové nepodali Fourcadeovi ruku. Francouz pak ironicky se zdviženýma rukama tleskal a následně demonstrativně opustil stupně vítězů, na které se po chvilce vrátil. "Pokud mě někdo chce napadat za to, že bojuji za čistý sport, tak je to smutné," řekl Fourcade.