Snímek českého fotografa Romana Vondrouše získal ocenění v prestižní fotožurnalistické soutěži Pictures of the Year International. V letošním 74. ročníku uspěl se snímkem nazvaným Irská lavice, který ukazuje pád žokeje Dušana Andrése z koně na překážce s názvem Irská lavice při dostihovém mítinku 13. srpna 2016 v Kolesách na Pardubicku. Fotoreportér ČTK obsadil se snímkem druhé místo v kategorii Sport Action. ČTK/Vondrouš Roman

Snímek z loňského srpna nominovaný i na ocenění Czech Press Photo zachycuje pád žokeje Dušana Andrése během překážkového dostihu.

Pictures of the Year International je označována za nejstarší soutěž pro fotoreportéry, dokumentární fotografy či editory fotografií. Každoročně se do ní přihlásí více než 50.000 prací ze sedmi desítek zemí a porota pak několik týdnů vybírá 240 vítězů a držitelů dalších cen.