Pchjongjang - Fotografie severokorejského vůdce Kim Čong-una, který si prohlíží termonukleární bojovou hlavici, je podle analytiků vzkazem světu, že KLDR moc dobře ví, jak taková zbraň vypadá a funguje. Snímek zveřejnila severokorejská tisková agentura KCNA jen několik hodin předtím, než KLDR podnikla pokusný jaderný výbuch.

Expertka Melissa Hanhamová nevylučuje, že Kim si ve skutečnosti prohlíží pouze model nukleární hlavice a že to tedy nemusí být zařízení, které KLDR dnes v podzemním polygonu otestovala. Vypovídací hodnota je i tak jasná.

Nálož, i pokud je to jen model, působí podle Hanhamové velmi důvěryhodně, a to díky svému tvaru, velikosti i ukázaným detailům. Z fotky je patrné, že bombu tvoří dvě hlavní části, a to menší válec, který je spojen se zařízením připomínajícím burák. Zde jsou viditelné dva baňaté objekty, ten větší je zřejmě štěpný aparát a ten menší pak fúzní část, která je aktivována explozí štěpné části. Zmíněný malý válec je pak odpalovacím zařízením, které nukleární výbuch spustí.

Na fotografii je dále rozpoznatelný kuželovitý kryt jaderné nálože, který podle Hanhamové patří k mezikontinentální balistické střele Hwasong-14. Letos v červenci KLDR oznámila její první úspěšný test. V pozadí snímku je navíc grafické znázornění bojové hlavice, tedy umístění nukleární nálože v aerodynamickém krytu.