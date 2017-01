Praha - Fotbalový reprezentant Jan Sýkora je velmi blízko přestupu z Liberce do Slavie. Podle předsedy představenstva pražského celku Jaroslava Tvrdíka jsou červenobílí domluveni se severočeským klubem i s hráčem a celá transakce by měla být v nejbližší době uzavřena.

Třiadvacetiletý Sýkora je zřejmě nejžádanějším českým hráčem zimního přestupového období. Zájem o něj projevily všechny tři nejlepší kluby ligové tabulky Plzeň, Slavia a Sparta, která má na reprezentačního univerzála předkupní právo. Momentálně běží lhůta, v níž mohou do jednání Letenští vstoupit.

"Jan Sýkora byl prioritou trenérského týmu a od října máme zájem o jeho příchod do klubu. Dnes mohu s radostí potvrdit informace médií o tom, že máme dohodu se Slovanem Liberec i samotným hráčem. Věříme, že celý přestup bude formálně dokončen v řádu hodin nebo několika málo dnů," uvedl Tvrdík pro internetové stránky Slavie.

"Je logické, že o tohoto mladého a perspektivního reprezentanta měla zájem nejen Slavie, ale i naši největší konkurenti z Plzně a Sparty. Hráč se rozhodl pro Slavii. V současné době běží lhůta na uplatnění opce ze strany Sparty, ale jsme přesvědčeni, že se již jedná jen o formální proces. Samotný hráč již Spartě oznámil, že dává přednost Slavii, a Sparta je stejná jako my," doplnil Tvrdík.

Sýkora, který má v Liberci smlouvu do června 2018, prožil životní podzim. Hattrickem v závěrečném předkole pomohl Liberci do základní skupiny Evropské ligy a připsal si tři starty za reprezentaci.

"Naše nabídka odpovídala tomu, že na jaře chceme hrát o titul a potřebovali jsme posílit na obou křídlech. Honza je univerzál, umí hrát zprava i zleva a jsem přesvědčen, že bude patřit k oporám," řekl Tvrdík.

Slavia dosud angažovala v zimě čtyři posily - brankáře Přemysla Kováře, obránce Michaela Lüftnera a Pera-Egila Floa a záložník Marka Alvira. Ještě jedná se Zlínem o příchodu srbského záložníka Vukadina Vukadinoviče, který už v Edenu působil. "Na Vukadinovi je fascinující, jaký vztah ke Slavii si vybudoval a jak obrovský zájem hrát za Slavii má. Zatím však jednání mezi kluby nejsou uzavřena," řekl Tvrdík.

Naopak odejít by mohl reprezentační záložník Jaromír Zmrhal. "Strategie Slavie je klub posilovat a není v zájmu klubu v této chvíli hráče prodávat. U Jaromíra jsme se rozhodli udělat výjimku. Již dvakrát jsme ho neuvolnili a za výbornou práci, kterou pro klub odvedl, si naši podporu zaslouží. Neevidujeme žádnou oficiální nabídku, je však možné, že hráč v zimním přestupovém období klub opustí," řekl Tvrdík.

Přání odejít na hostování projevil kvůli ME do 21 let slovenský záložník Jaroslav Mihalík a stejný osud zřejmě potká i nejdražší letní posilu Gina van Kessela. "Pravděpodobně odejde na hostování, máme na něj nabídky z jiných klubů. Chceme, aby pravidelně hrál, ale do základní jedenáctky Slavie se zatím neprobojoval," prohlásil Tvrdík.

Ze zdravotních důvodů nejspíš ve Slavii skončí gruzínský záložník Levan Kenija a zřejmě odejde i obránce Jan Mikula.