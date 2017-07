Bratislava - Fotbalový reprezentant Lukáš Droppa bude hrát za Slovan Bratislava. Osmadvacetiletý defenzivní záložník přichází z tureckého Bandirmasporu a podepsal smlouvu na rok s opcí. Slovenský celek o tom informuje na svém webu.

"S jeho příchodem se zvýší konkurence v naší středové formaci na postu defenzivního záložníka, kde máme jen Joeriho De Kampse. Lukáš je ambiciózní a zkušený hráč. Navíc nám na něj dal dobré reference trenér Karel Jarolím, který u nás působil," řekl viceprezident Slovanu Ivan Kmotrík.

Právě kouč české reprezentace Karel Jarolím loni vytáhl Droppu do národního týmu a nasadil ho do čtyř utkání. Letos v zimě však Droppa řešil přestup z ruského Tomsku, když měl mimo jiné nabídku právě ze Slovanu. Nakonec se rozhodl pro turecký druholigový celek a reprezentační pozvánky přestaly chodit. Nyní se pokusí znovu se dostat do povědomí na Slovensku.

"Slovan je pro mě nová výzva. Pro tenhle klub jsem se rozhodl, protože má ty nejvyšší ambice a chtěl jsem být kvůli rodině i blíže domovu," citoval Droppu web Slovanu. "Jednali jsme už v zimě, tehdy jsem to konzultoval i s trenérem Jarolímem, který s mým působením ve Slovanu neměl žádný problém," dodal rodák z Uherského Hradiště. V minulosti oblékal dres Sparty, Vlašimi, Baníku Ostrava, Slasku Vratislav či Pandurie Targu Jiu.