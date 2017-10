Praha - Fotbal v Evropě se v příštích dnech ponese v duchu domácích pohárů a na programu je i osmifinále českého MOL Cupu. V úterý a ve středu se rozhodne o prvních šesti čtvrtfinalistech, kteří na jaře budou bojovat o trofej, ale i velkou šanci na přímý postup do Evropské ligy.

Český pohár tak získal na atraktivitě a uspět se budou snažit zejména celky, který mají zatím daleko do pohárové Evropy z ligy. Týká se to zejména Sparty, která si triumf v poháru dává jako jeden z hlavních cílů pro tuto sezonu, v níž v lize ztrácí na vedoucí Plzeň už 15 bodů.

"Mluvit o titulu v tuto chvíli by bylo nepatřičné, ale cíl bojovat o Ligu mistrů tady zůstává. I když to bude velmi obtížné. A úspěch budeme chtít i v poháru. To znamená jej vyhrát," řekl nedávno pro deník Sport generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

Další překážkou ve splnění tohoto cíle je pro Spartu ve středu Baník Ostrava. Tradiční rival, se kterým se střetne i v neděli v lize. Pro Baník bude klíčové především ligové utkání, neboť už deset zápasů čeká na výhru a nutně potřebuje bodovat. Ale i v poháru se pokusí Spartu překvapit.

"Se Spartou to budou trochu jiné zápasy. Necháme tam všechno. V poháru se možná nějak protočí sestava, uvidíme, co přichystá trenér. Budeme chtít ale uspět v obou zápasech. Fanoušci nám určitě pomůžou, budeme jim tu podporu chtít vrátit výkonem na hřišti. Věřím, že tam v tom dvojzápase něco zvládneme uhrát," řekl útočník Ondřej Šašinka.

Osmifinále začne v úterý duelem mezi Olomoucí a Jabloncem. Oba celky se utkaly před deseti dny a remizovaly 0:0. "Na druhý poločas bychom chtěli navázat, tam jsme si vynutili tlak, s tím přišly i šance. Určitě bychom chtěli jít v poháru co nejdál," řekl trenér Olomouce Václav Jílek. Nehodlá nikoho šetřit, ale je připraven dát šanci hráčům, kteří si o ní říkají na tréninku.

Teplice se střetnou s Hradcem Králové, což bude prestižní zápas zejména pro jejich kanonýra Davida Vaněčka a záložníka Daniela Trubače, kteří v minulosti oblékali dres Východočechů. "V poháru chceme dojít co nejdále. S Hradcem budeme chtít vyhrát za každou cenu. Pro mě to bude určitě prestižní utkání, když jsem v Hradci hrál," řekl Vaněček.

Ve středu se obhájce trofeje Zlín představí na hřišti druholigové Vlašimi, předchozí šampion Mladá Boleslav vyrazí do třetiligových Domažlic a Jihlava přivítá Slavii. Pro červenobílé bude pohár šancí rehabilitovat se po nedělní domácí ligové prohře 1:2 s Libercem.

"Jihlava se teď trápí v lize, bojuje o každý bodík. V posledním zápase prohrála na domácím hřišti, takže se určitě bude chtít rehabilitovat. Kde jinde, než se Slavií. My ale taktéž, stejně jako oni jsme teď prohráli doma. Máme v poháru ty nejvyšší ambice, takže samozřejmě chceme vyhrát a postoupit," řekl ČTK trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Příští měsíc zakončí osmifinále duely Liberce s Karvinou (1. listopadu) a Plzně se Slováckem (10. listopadu).