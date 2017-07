Praha - Fotbalisty Sparty posílil turecký stoper Semih Kaya. Šestadvacetiletý obránce přišel z Galatasaraye Istanbul, se kterým získal čtyři mistrovské tituly. S letenským klubem, který o příchodu už osmé letní posily informoval na svém webu, podepsal tříletou smlouvu.

"Je to velmi důležitý krok v mé kariéře i s ohledem na to, že jsem nikdy nehrál mimo Turecko. Konzultoval jsem to i s manželkou, která je nadšená, že poznáme nové prostředí," uvedl Kaya, který by si měl podle tureckých médií v Praze vydělat ročně 1,4 milionu eur (asi 36 milionů korun).

Kaya strávil prakticky celou dosavadní kariéru v Galatasarayi, ze kterého pouze krátce hostoval v Gaziantesporu a Kartalsporu. V uplynulém ročníku bývalý reprezentant za istanbulský celek, kde v obraně nastupoval i s Tomášem Ujfalušim, odehrál 20 zápasů a dal dvě branky.

"Moc dobře ho znám. Ještě když jsem byl v Interu, sledovali jsme ho, ale Galatasaray ho nechtěl prodat," uvedl italský trenér Andrea Stramaccioni. "Je to obránce s mezinárodními zkušenostmi, agresivní, velmi dobrý ve hře jeden na jednoho. Hrajeme s obranou vytaženou vysoko, proto potřebuji rychlé obránce. S Kayou, Costou, Hovorkou a Štetinou máme na postu stopera velmi kvalitní výběr," dodal.

Pro Spartu, která se po příchodu Stramaccioniho rozhodla výrazně obměnit kádr, je už osmou posilou. Před Kayou přišli záložníci Srdjan Plavšič a Vukadin Vukadinovič, útočník Marc Janko, brankář Martin Dúbravka, stoper Lukáš Štetina, bosenský obránce Eldar Čivič.

Největší dosavadní úlovkem Sparty se stal izraelský reprezentační záložník Tal Ben Chaim, za kterého letenský celek údajně zaplatil 76 milionů korun a udělal z něj nejdražšího hráče české ligy. Jeho rekord by však podle tureckých médií mohl překonat Kaya, který prý Spartu vyšel na dva miliony eur (asi 52 milionů korun), ale se všemi bonusy by mohl nakonec stát až tři miliony.

Nejde o poslední posilu, protože Stramaccioni chce ještě přivést náhradu za zraněného záložníka Lukáše Váchu. "S vedením jsme dohodnuti, že budeme kvůli zranění Váchy hledat středního záložníka na pozici 'šestky'. Tímto transferem bude tým kompletní," prohlásil trenér.