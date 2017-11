Praha - Páteční předehrávkou 14. kola mezi Spartou a Jihlavou se po reprezentační pauze opět rozběhne první fotbalová liga. Oběma týmům půjde na Letné o důležité body, protože domácí si po nepovedeném úvodu soutěže nemohou v boji o evropské poháry dovolit zaváhání s outsiderem, zatímco Vysočina by ráda odskočila sestupovému pásmu, od kterého ji dělí pouhé dva body.

Spartě patří v tabulce páté místo a pokud by vyhrála, dotáhla by se minimálně do soboty na třetí Slavii. Proti Jihlavě by měly být tři body pro Pražany povinností, protože s Vysočinou letos na jaře prohráli jediný z dosavadních 12 zápasů v nejvyšší soutěži.

Domácí se mohou opřít o střeleckou formu Josefa Šurala, který dal v posledních čtyřech soutěžních zápasech šest branek. Dařit se začalo i Marcu Jankovi, jenž se po tristním úvodu angažmá ve Spartě vrátil do sestavy po dvouměsíční pauze a v posledních třech duelech vstřelil dva góly.

V poháru s Ostravou však zásah rakouského reprezentanta nezabránil vyřazení a ani ve Zlíně jeho trefa k vítězství nevedla. "Věřím, že v nadcházejících zápasech už to konečně vyjde. Samozřejmě vždy záleží na trenérovi, zda do nich vůbec nastoupím, ale čekám na šanci a jsem připravený trenérovi ukázat, že na mě ukázal právem," uvedl Janko na webu Sparty.

Jihlava v minulém kole nečekanou výhrou 3:1 nad čtvrtým Libercem ukončila sérii čtyř porážek, ale body z Letné by pro ni byly malým zázrakem. Na hřišti Sparty v dosavadních šesti zápasech získala jediný bod. V posledních čtyřech duelech tam dala jediný gól a sama jich 15 inkasovala.

Do karet by mohla Jihlavě hrát skutečnost, že sedm sparťanů si plnilo reprezentační povinnosti, což jim zkrátilo přípravu na zápas. "Nemáme moc času, ale myslím, že každý by se měl během tří dnů dát dohromady po dlouhé cestě a připravit se na zápas. Musíme hodit všechny problémy za hlavu a vyhrát," řekl obránce Sparty Bogdan Vatajelu.

Statistické údaje před zápasy 14. kola první fotbalové ligy:

Sparta Praha (5.) - Vysočina Jihlava (12.)

Výkop: pátek 17. listopadu, 15:00 (ČT sport).

Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Paták.

Bilance: 12 8-3-1 27:6.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Sparta: Dúbravka - Zahustel, Hovorka, Štetina, Costa - Mandjeck, Sáček - Biabiany, Rosický, Vatajelu - Šural.

Jihlava: Hanuš - Urblík, Kryštůfek, Tlustý, Keresteš - Vaculík, Záviška - Fulnek, Dvořák, Popovič - Ikaunieks.

Absence: M. Kadlec, Juliš (oba zranění) - Krejčí (4 ŽK), Mišůn, Nerad, Rabušic, Rosa, Štěpánek (všichni zranění), Nový (dohoda mezi kluby).

Disciplinární ohrožení: Mandjeck, Mareček (oba 3 ŽK) - Nový (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Šural (5) - Ikaunieks (5).

Zajímavosti:

- Jihlava porazila Spartu v samostatné lize jen jednou, v posledním vzájemném duelu v dubnu doma zvítězila 1:0

- Sparta v 5 z posledních 6 ligových utkání s Jihlavou udržela čisté konto

- Jihlava na Letné v dosavadních 6 ligových zápasech nevyhrála, pouze jednou remizovala a v posledních 3 zápasech nedala Spartě gól

- Sparta prohrála jediný z dosavadních 6 domácích zápasů v ligové sezoně

- Jihlava má spolu s Ostravou s 27 inkasovanými brankami nejhorší obranu ligy

- Jihlava v minulém kole výhrou nad Libercem ukončila sérii 4 ligových porážek

- Jihlava stejně jako Brno venku ještě v ligové sezoně nebodovala

- Šural (Sparta) dal v posledních 4 soutěžních utkáních 6 branek

- Mareček (Sparta) může nastoupit ke 150. ligovému zápasu, jeho spoluhráč Costa ke 100. utkání

1. Plzeň 13 13 0 0 28:4 39 2. Olomouc 13 7 5 1 20:9 26 3. Slavia 13 7 4 2 19:5 25 4. Liberec 13 7 2 4 21:15 23 5. Sparta 13 6 4 3 17:11 22 6. Jablonec 13 5 5 3 19:15 20 7. Teplice 13 5 4 4 18:16 19 8. Bohemians 1905 13 4 6 3 13:12 18 9. Mladá Boleslav 13 5 2 6 17:20 17 10. Zlín 13 4 4 5 15:19 16 11. Dukla 13 4 4 5 14:21 16 12. Jihlava 13 3 1 9 14:27 10 13. Slovácko 13 1 6 6 9:16 9 14. Ostrava 13 1 5 7 17:27 8 15. Karviná 13 2 2 9 12:22 8 16. Brno 13 2 2 9 8:22 8