Toronto - Zámořskou fotbalovou ligu MLS poprvé vyhrál klub z Kanady. V sobotním finále zvítězilo Toronto nad obhájci titulu ze Seattlu 2:0 a oplatilo jim loňskou finálovou porážku na pokutové kopy.

Toronto poslal do vedení v 67. minutě Jozy Altidore, v nastaveném čase pojistil vítězství domácího celku Víctor Vázquez. Kanadský klub získal titul v jedenácté sezoně po vstupu do ligy, do play off se přitom poprvé probojoval až předloni.

V základní sestavě Toronta nastoupil ve finále jediný kanadský hráč. "Všichni v týmu jsme celý rok nemysleli na nic jiného, než že ten pohár letos zvedneme my," prohlásil americký kapitán vítězů Michael Bradley. "Nehráli jsme dobře a na takový výkon jsme si vybrali nevhodnou chvíli," řekl kouč Seattlu Brian Schmetzer.

Finále play off zámořské fotbalové ligy MLS:

Toronto - Seattle 2:0 (0:0)

Branky: 67. Altidore, 90.+4 Vázquez.

Ligu poprvé vyhrál kanadský klub.