Praha - Po reprezentační pauze pokračuje o víkendu 6. kolem fotbalová liga a diváci se mohou těšit na vzájemné souboje prvních čtyř týmů. Vedoucí Plzeň jako jediná vyhrála všech pět zápasů a stoprocentní bilanci bude hájit v sobotním šlágru na půdě třetího Liberce. Mistrovská Slavia ztrácí z druhé příčky na Viktorii čtyři body a představí se na hřišti nováčka Olomouce, která má jen o bod méně. V nedělním závěrečném duelu kola chce Sparta proti Karviné napravit porážku z Brna.

Plzeň zatím vládne lize a při pěti výhrách nastřílela nejvíce gólů (11). Liberci se také daří a dělí se s Olomoucí o třetí místo. "Liberec pracuje dlouhodobě s jedním trenérem, to je jeho hlavní výhoda. Teď jim to klape, i proto má mužstvo tvář a zase hraje velmi dobře. Respektujeme sílu Liberce, ale chceme určitě bodovat a pokračovat ve výsledcích, které v lize máme," řekl plzeňský trenér Pavel Vrba.

Liberec doma v lize čtrnáctkrát za sebou neprohrál, naposledy vyšel naprázdno před rokem právě s Plzní. Viktorii na svém stadionu neporazil deset let a prohrál posledních pět vzájemných ligových duelů.

"Ty předchozí zápasy jsme vždy prohráli o gól, doplatili jsme na to, že soupeř sice moc šancí neměl, ale potrestal nás útočníkem. Nejdůležitější bude neudělat chybu. Je to pro nás velký zápas, navíc je vede trenér, který je pro mě v mnohém inspirací. Můžeme v podstatě jen získat. Musíme hrát stejně jako v předchozích utkáních, kdy jsme soupeře včetně Sparty dokázali dostat pod tlak," řekl liberecký kouč Jindřich Trpišovský.

Mistrovská Slavia pod trenérem Jaroslavem Šilhavým neprohrála ani jeden z 31 ligových zápasů a před soubojem s Olomoucí ji už jen už dva duely dělí od vyrovnání rekordu Sparty z let 2009 a 2010. Červenobílí jako jediní v této ligové sezoně ještě neinkasovali, ve dvou venkovních zápasech ale uhráli jen bezbrankové remízy.

To Sigma doma oba zápasy vyhrála. "Olomouc chytila začátek. Jsou sehraní z druhé ligy, mají tým plný mladých ambiciózních kluků. Oba týmy vyznávají ofenzivu, předpokládám, že to bude skvělé utkání. Věřím, že jsme posledním výsledkem s Mladou Boleslaví (4:0) nastartovali naši produktivitu a s příchodem Tomáše Necida budeme ještě silnější. Jedeme tam pro tři body," řekl trenér Šilhavý.

Olomouc v lize se Slavií sedmkrát po sobě neprohrála. "Co se týče jmen, je Slavia určitě nejsilnější soupeř. Ale jména sama o sobě nikdy nic nevyhrála. I když musím říct, že Slavia se prezentuje dobře jako tým, ne jenom individualitami. Na druhou stranu si myslím, že v tuhle chvíli není větší výzvy než současná Slavia," řekl kouč Sigmy Václav Jílek.

Třetí z hlavních aspirantů na titul Sparta se zatím hledá. V pěti kolech už třikrát přišla o body a po minulé porážce 0:2 v Brně ztrácí na vedoucí Plzeň z šestého místa už sedm bodů. Proti Karviné tak doma Letenští neberou nic jiného než výhru.

"Věřím, že po pauze vstoupíme do zápasů úplně jinak. Co se stalo v Brně, se už stát nesmí. To byl direkt, který jsme nečekali a bylo to velmi špatné. Koušeme to ještě teď. Musíme se připravit jako Sparta a jít do toho na 300 procent," uvedl asistent trenéra Sparty Radoslav Kováč.

Zlín přivítá Teplice a zápas pro něj bude stejně jako pro Plzeň a Slavii generálkou na čtvrteční vstup do základní skupiny Evropské ligy. O první ligové výhry v sezoně budou usilovat Mladá Boleslav proti Brnu a Jihlava proti Dukle. Ve zbylých utkáních Ostrava přivítá Jablonec a Bohemians 1905 hostí Slovácko.

Hlasy před zápasy 6. kola první fotbalové ligy:

Slovan Liberec (3.-4.) - Viktoria Plzeň (1.)

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Hrajeme s prvním týmem tabulky, který vyhrál všech pět kol a dostal jedinou branku. Je to tým, který jsme doma deset let neporazili a za mého působení v Liberci jsme s nimi nezískali ani bod. Navíc je vede trenér, který je pro mě v mnohém inspirací. Pro celý Liberec to bude velký zápas. Těšíme se, v tomhle utkání můžeme v podstatě jen získat. Nejdůležitější bude neudělat chybu. S Plzní jsme předchozí zápasy vždy prohráli o gól, doplatili jsme na to, že soupeř sice moc šancí neměl, ale potrestal nás útočníkem. Musíme také hrát stejně jako v předchozích utkáních, kdy jsme soupeře včetně Sparty dokázali dostat pod tlak."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Liberec pracuje dlouhodobě s jedním trenérem, což je hodně důležité. Trenér dostane nějaký prostor na to, aby mužstvo tvořil, doplňoval si hráče tak, jak on chce. To je hlavní výhoda Liberce. Teď jim to klape, i proto mužstvo má svou tvář a zase hraje velice dobře. Respektujeme momentální sílu Liberce, ale chceme tam určitě bodovat a pokračovat ve výsledcích, které v lize máme."

Fastav Zlín (11.) - FK Teplice (5.)

Bohumil Páník (trenér Zlína): "V rámci možností jsme v reprezentační přestávce udělali velké nákupy. Hlavně směrem k Evropské lize a prvnímu zápasu ve čtvrtek s Tiraspolem. Na ten ale nyní nemyslíme. Všechnu pozornost a úsilí směřujeme k nejbližšímu náročnému utkání s Teplicemi. Důležité pro nás je, abychom se konečně prosadili i střelecky a mohli hrát svůj fotbal. K tomu potřebujeme zvýšit agresivitu v soubojích před brankou soupeře, která nám zatím chyběla."

Jan Krob (obránce Teplic): "Už se na zápas moc těšíme, ty pauzy nejsou ideální. Zlín je domácí, bude chtít vyhrát, ale my také. Ve Zlíně je fotbalové prostředí. My tam v minulé sezoně jeli s tím, že když zápas zvládneme, budeme blíž k pohárům. Zvládli jsme ho, ale poháry nám nevyšly. Uhráli jsme páté místo, což jsme měli v hlavě. Teď jdeme do zápasu zase s tím, že ho chceme vyhrát."

Bohemians Praha 1905 (10.) - 1. FC Slovácko (8.)

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Slovácko ani minulou sezonu nemělo moc bodů a nyní se ocitá v podobných patrech tabulky. Hraje organizovaně, aktivně, nejsou líní běhat. Nemají ve svém týmu žádné hvězdy. Důležitým článkem je Šumulikoski, který už běžecky zaostává. Vidět jsou i mladíci Zajíc s Havlíkem."

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Bohemka je zejména v domácím prostředí svým důrazným fotbalem hodně nepříjemným soupeřem. Hraje dobře i v defenzivě, což potvrdila bezbrankovou remízou se silnou Slavií. Důležité bude, abychom se prosadili střelecky a zužitkovali šance, které si vypracujeme. To se nám v posledních zápasech na Spartě ani doma s Olomoucí nedařilo."

Baník Ostrava (12.) - FK Jablonec (9.)

Radim Kučera (trenér Ostravy): "Jablonec to má dobře poskládané. Jsou tam nepříjemní hráči, mají doopravdy kvalitu. Musíme si zejména dát pozor na jejich přechodovou fázi, jsou v tom nebezpeční a mají na to vhodné typy hráčů. My jsme se v pauze dost věnovali zlepšení defenzivy a doufám, že se to projeví i v naší hře. Chtěli bychom před domácími diváky uspět."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Když jedeme takovou dálku, nechceme se vrátit domů s prázdnou. Chceme v Ostravě bodovat. Víme, že v Ostravě sice byla euforie z postupu, ale v domácích zápasech zatím ještě nevyhrála. Dostávají docela dost branek i přesto, že mají kvalitní kádr se zkušenými hráči. Potřebovali bychom využít toho, že ještě nejsou úplně srovnaní. Budeme hrát odvážně, nebudeme hrát zezadu a čekat na soupeře. Chceme hrát takový fotbal, jakým se prezentujeme v posledních zápasech. Některé zápasy byly pro diváky hezké, i když se nám nedařilo vyhrávat. Až teď doma proti Zlínu."

Sigma Olomouc (3.-4.) - Slavia Praha (2.)

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Co se týče jmen, Slavia je určitě nejsilnější mužstvo. Na druhou stranu si myslím, že jména sama o sobě ještě nikdy nic nevyhrála. I když musím říct, že Slavia se prezentuje dobře celkově jako tým, ne jenom těmi individualitami. Myslím, že se jim podařilo lépe zakomponovat nové hráče než například Spartě. Na druhou stranu si myslím, že v tuhle chvíli není větší výzvy, než je současná Slavia. Věřím, že uvidíme kvalitní utkání a na konci budeme šťastnější."

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Olomouc jako nováček je velmi ambiciózní. Chytili začátek, jsou sehraní z druhé ligy, jsou nějakou dobu pohromadě. Mají tým plný mladých kluků, kteří mají své ambice. I v kontextu plného hlediště předpokládám, že to bude skvělé utkání a bude se líbit. Oba týmy vyznávají ofenzivu, věřím, že my jsme posledním výsledkem s Mladou Boleslaví nastartovali naši produktivitu a s příchodem Tomáše Necida budeme ještě silnější. Jedeme tam s jasným cílem odvézt tři body."

FK Mladá Boleslav (16.) - Zbrojovka Brno (14.)

Dušan Uhrin ml. (trenér a generální sportovní manažer M. Boleslavi): "Reprezentační přestávku jsme využili k oživení kondice i herního sebevědomí. Hráči pracovali soustředěně a tak věřím, že se to projeví i v ligovém utkání a konečně na šestý pokus vyhrajeme."

Lukáš Přerost (trenér Brna): "Boleslav je v tabulce poslední, ještě nevyhrála. Je jasné, že tento zápas pro ni bude klíčový, čeká nás hodně těžká zkouška. Nepřísluší nám hodnotit, proč se Boleslavi vstup do sezony nevydařil. Jejich zápasy jsme viděli, jejich síla je hlavně směrem dopředu a ve standardních situacích. Nálada v našem týmu šla po výhře nad Spartou nahoru, ale jsme si vědomi, v jaké jsme situaci. Abychom utkání zvládli a dostali se v tabulce do jiné pozice, musíme odvést nadstandardní výkon."

Sparta Praha (6.) - MFK Karviná (13.)

Radoslav Kováč (asistent trenéra Sparty): "Věřím, že po pauze vstoupíme do zápasů úplně jinak než do těch posledních. Karviná hraje poctivý fotbal a určitě se na nás připraví. My ale musíme změnit hlavy. Co se stalo v Brně, se už totiž stát nesmí. To byl direkt, který jsme nečekali a bylo to velmi špatné. Koušeme to ještě teď. Musíme se připravit jako Sparta a jít do toho na 300 procent."

Jozef Weber (trenér Karviné): "V přípravě jsme se během reprezentační přestávky více zaměřili na produktivitu, protože s koncovkou máme v podstatě od utkání ve druhém kole na Bohemce problémy. Alespoň se do šancí dostáváme, což je pozitivní. Potřebovali bychom to ale promítnout i výsledkově a získávat body. Byli bychom rádi, kdyby se ta práce projevila už na Letné, ale víme, že proti nám bude stát nadmíru kvalitní soupeř."

Vysočina Jihlava (15.) - Dukla Praha (7.)

Ivan Kopecký (trenér Jihlavy): "Nacházíme se v situaci, kdy potřebujeme bodovat naplno. S Duklou jsme doma ještě nevyhráli. Tato negativní bilance může být pro naše hráče dalším impulzem v touze zvítězit. Dukla má dlouhodobě zažitý kombinační styl hry, který těží z dobré hry po stranách v podání Kušníra a Podaného. Na hrotu je silný Holenda, v záloze působí konstruktivní typy hráčů Miloševič, Koval nebo Tetour. Posílili se ještě o Holíka ze Zlína a hlavně o Holka ze Sparty. Čeká nás kvalitní soupeř, proti kterému můžeme uspět bojovným výkonem."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Myslím, že poslední tři zápasy jsme zvládli, naše výkonnost jde nahoru a máme se o co opřít, abychom následující utkání zvládli. Nicméně Jihlava ve všech zápasech, v kterých jsme ji viděli - ať to bylo proti Teplicím, Slavii nebo Slovácku - měla docela dobré pasáže. Nebyla daleko od toho, aby nějaké body uhrála. Bodů má ale málo. Pokud se chce odrazit do podzimu, velí jí to vyhrát, půjde za tím naplno. Bude těžké uhrát tam jakýkoliv bod, ale my se budeme snažit, abychom to zvládli."

Statistické údaje před zápasy 6. kola první ligy: -------- Slovan Liberec (3.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: sobota 9. září, 16:00 (ČT sport). Rozhodčí: Emanuel - Blažej, Paták. Bilance: 40 16-11-13 47:45. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Liberec: O. Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Mikula, Folprecht, Potočný, Breite, Voltr - Pukrab. Plzeň: Hruška - Řezník, Hubník, Hejda, Limberský - Hrošovský, Živulič - Kopic, D. Kolář, Zeman - Krmenčík. Absence: Graiciar (nejistý start) - Baránek, Čermák, Kovařík, Pilař (všichni zranění), Kozáčik (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Graiciar (2) - Hrošovský, Krmenčík (oba 2). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála posledních 5 ligových zápasů s Libercem a 8x po sobě se Slovanem neprohrála - Liberec naposledy v lize porazil Plzeň v květnu 2013 (venku 2:1) - Liberec doma Plzeň v lize 9x za sebou neporazil - Liberec prohrál jediný z posledních 8 ligových zápasů - Liberec doma v lize 14x za sebou neprohrál, naposledy vyšel naprázdno před rokem právě s Plzní - Plzeň jako jediná v této ligové sezoně neztratila ani bod a v 5 kolech dostala jediný gól - Plzeň má s 11 vstřelenými góly nejlepší ofenzivu soutěže - Plzeň v lize vyhrála v součtu s minulou sezonou 7x za sebou, z posledních 17 utkání prohrála jen se Spartou - Kerbr (Liberec) slaví den po utkání 28. narozeniny Baník Ostrava (12.) - FK Jablonec (9.) Výkop: sobota 9. září, 17:00. Rozhodčí: Ondřej - Wilczek, Moláček. Bilance: 44 11-19-14 65:69. Poslední zápas: 1:1 (březen 2016). Předpokládané sestavy: Ostrava: Vašek - Pazdera, Azackij, Šindelář, Sus - Mičola, Hlinka, Hrubý, De Azevedo - Baroš, Poznar. Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Hübschman, Hanousek - Masopust, Kubista, Trávník, Zelený - Doležal, Tecl. Absence: nikdo - nikdo. Disciplinární ohrožení: Hlinka (3 ŽK) - Kubista (3 ŽK). Nejlepší střelci: Baroš, Hrubý (oba 2) - Mihálik (3). Zajímavosti: - Ostrava v lize neporazila Jablonec 12x za sebou (9 porážek a 3 remízy) - Ostrava dosáhla poslední ligové výhry nad Jabloncem v březnu 2010 (4:1) - Jablonec vyhrál poslední 4 ligové zápasy v Ostravě - Ostrava od úvodního kola čeká na výhru 4 ligové zápasy - Ostrava v obou domácích zápasech této sezony remizovala - Ostrava dostala v posledních 3 kolech 11 gólů - Ostrava má s 12 inkasovanými góly nejhorší obranu soutěže - Jablonec prohrál jediný z posledních 10 ligových zápasů - Baroš (Ostrava) může odehrát 150. ligové utkání Fastav Zlín (11.) - FK Teplice (5.) Výkop: sobota 9. září, 17:00. Rozhodčí: Franěk - Pelikán, Vlasjuk. Bilance: 185-3-10 15:26. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Matejov, Hnaníček, Gajič, Bartošák - Ekpai, Jiráček, Traoré, Mehanovič, Vukadinovič - Železník. Teplice: Grigar - Vondrášek, Šušnjar, Král, Krob - Fillo, Ljevakovič, Rezek, Kučera, Trubač - Vaněček. Absence: Podio (trest za ČK), Beauguel, Janíček, Hronek (všichni zranění) - Hora (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Ekpai (2) - Fillo, Rezek, Vaněček (všichni 3). Zajímavosti: - Teplice se Zlínem 7 ligových zápasů po sobě neprohrály (5 výher a 2 remízy) - Zlín naposledy v lize porazil Teplice v září 2007 (doma 1:0) - Zlín v posledních 3 zápasech vstřelil pouze gól, který stačil k tříbodovému zisku - Zlín doma vyhrál oba zápasy v této ligové sezoně - Teplice mají s 10 vstřelenými góly druhý nejlepší útok ligy po Plzni (11) - Teplice ještě v této ligové sezoně venku nevyhrály (remíza a prohra) - Zlín získal v reprezentační přestávce brankáře Zlámala, obránce Holíka a záložníky Hronka, Mehanoviče a Vukadinoviče - Krob (Teplice) může odehrát 150. ligový zápas - Jeřábek (Teplice) slaví den po utkání 24. narozeniny Bohemians Praha 1905 (10.) - 1. FC Slovácko (8.) Výkop: sobota 9. září, 17:00. Rozhodčí: Matějček - Dobrovolný, Antoníček. Bilance: 20 4-6-10 19:28. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Švec - Reiter, Hašek ml., Mašek, Bartek - Nečas. Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Šumulikoski - Navrátil, Daníček, Machalík, Havlík - Zajíc. Absence: Krch (rekonvalescence), Luts, Tetteh (oba nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: nikdo - Reinberk (3 ŽK). Nejlepší střelci: Bartek, Jirásek, Šmíd (všichni 1) - Havlík, Zajíc (oba 2). Zajímavosti: - Bohemians porazili Slovácko v jediném z posledních 10 ligových duelů - Bohemians v posledních 2 domácích zápasech se Slováckem neprohráli a neinkasovali - Bohemians nedali v lize gól 3 zápasy a celkem 275 minut - Slovácko z posledních 12 ligových duelů jen jednou zvítězilo - Slovácko z posledních 6 ligových zápasů prohrálo jen na Spartě - Slovácko vyšlo v posledních 2 kolech střelecky naprázdno - trenér Slovácka Levý hrával v Bohemians - gólman Bohemians Fryšták je odchovancem Slovácka Sigma Olomouc (4.) - Slavia Praha (2.) Výkop: sobota 9. září, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek. Bilance: 44 14-12-18 49:65. Poslední zápas: 1:1 (duben 2016). Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Texl, Kalvach - Zahradníček, Houska, Falta - Chorý. Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Danny, Hušbauer, Rotaň, Zmrhal - Škoda. Absence: nikdo - Švento (zranění). Disciplinární ohrožení: Chorý (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Falta, Texl (oba 2) - Van Buren (2). Zajímavosti: - Olomouc v lize se Slavií 7x po sobě neprohrála (od října 2011) - Olomouc z posledních 5 ligových utkání Slavii 4x porazila - Olomouc doma Slavii naposledy podlehla 5. května 2008 (1:3) - Olomouc doma v této ligové sezoně vyhrála obě utkání při celkovém skóre 5:1 - Slavia pod trenérem Šilhavým v lize neprohrála ani jedno z 31 utkání a už jen 2 zápasy jí chybí k vyrovnání rekordu Sparty - Slavia v lize jako jediná ještě neinkasovala a v součtu s minulým ročníkem nedostala gól už 6 kol - Slavia v obou venkovních zápasech ligové sezony remizovala 0:0 FK Mladá Boleslav (16.) - Zbrojovka Brno (14.) Výkop: neděle 10. září, 15:00. Rozhodčí: Ardeleánu - Hrabovský, Horák. Bilance: 24 12-5-7 49:33. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Agajev - Pauschek, Chaluš, Stronati, Fleišman - Matějovský, Jánoš - Přikryl, Chramosta, Mareš - Mebrahtu. Brno: Melichárek - Juhar, Pavlík, Kijanskas, Lutonský - Polák, Sedlák - Přichystal, Pilík, Kratochvíl - Koné. Absence: Kysela (rekonvalescence) - Vraštil (trest za ČK), Šural, Jablonský (oba zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - Pilík (3 ŽK). Nejlepší střelci: Komličenko, Magera (oba 1) - Kratochvíl, Pilík, Polák, Vraštil (všichni 1) Zajímavosti: - Brno vyhrálo jediné z posledních 11 vzájemných ligových utkání - M. Boleslav doma v lize prohrála s Brnem naposledy v březnu 2009 (2:4) - M. Boleslav v posledních 6 domácích ligových zápasech dala Brnu 21 branek - M. Boleslav z 5 kol získala jediný bod - M. Boleslav čeká na ligovou výhru 8 zápasů - M. Boleslav má s 2 góly nejhorší útok ligy společně s Jihlavou a s 11 inkasovanými brankami druhou nejhorší obranu soutěže po Ostravě (12) - Brno v minulém kole po odvolání trenéra Habance porazilo Spartu (2:0) a ukončilo sérii bez výhry, která trvala 6 ligových zápasů - Brno povedou v M. Boleslavi opět asistenti Dostálek a Přerost - Brno z posledních 12 ligových zápasů venku vyhrálo jen v Příbrami (4 remízy, 7 proher) - Fabián (M. Boleslav) slaví v den utkání 28. narozeniny Vysočina Jihlava (15.) - Dukla Praha (7.) Výkop: neděle 10. září, 18:00. Rozhodčí: Proske - Kotík, Kotalík. Bilance: 10 2-5-3 14:17. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Jihlava: Rakovan - Nový, Tlustý, Krejčí, Keresteš - Vaculík - Fulnek, Zoubele, Ikaunieks, Novotný - Dvořák. Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Bezpalec, Miloševič, Tetour - Koval, Holenda, Schranz. Absence: Nerad, Hanuš, Rabušic, Kryštůfek (všichni zranění) - Hanousek (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Ikaunieks, Klíma (oba 1) - Holenda, Koval, Kušnír, Miloševič, Mustedanagič, Schranz (všichni 1). Zajímavosti: - Jihlava doma v první lize Duklu ještě neporazila (4 remízy a porážka) - Jihlava v dosavadních 5 kolech získala jediný bod - Jihlava čeká na ligovou výhru 7 zápasů - Jihlava má se 2 vstřelenými góly společně s M. Boleslaví nejhorší útok v lize - Dukla z posledních 3 kol získala 7 bodů - Dukla v této ligové sezoně venku ze 3 zápasů uhrála jediný bod - Tlustý (Jihlava) může odehrát 100. ligový duel Sparta Praha (6.) - MFK Karviná (13.) Výkop: neděle 10. září, 18:00 (ČT sport). Rozhodčí: Nenadál - Koval, Kříž. Bilance: 2 1-1-0 4:1. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Dúbravka - Vatajelu, Mareček, Hovorka, Costa - Biabiany, Sáček, Mandjeck, Ben Chaim - Lafata, Šural. Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka - Štepanovský, Budínský, Panák, Kalabiška - Wágner. Absence: Kaya (zranění) - Šisler (4 ŽK). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Lafata (3) - Kalabiška, Moravec, Šisler, Wágner (všichni 1). Zajímavosti: - Sparta se soupeřem z Karviné ještě neprohrála, v minulé sezoně hrála s MFK 3:0 a 1:1, zatímco v 90. letech s FC Karviná nasbírala 3 výhry a remízu - Sparta v 5 dosavadních kolech už 3x ztratila body (2 remízy a prohra) - Sparta pod novým trenérem Stramaccionim vyhrála jen 2 ze 7 soutěžních zápasů sezony - Sparta v 5 ligových duelech dala jen 4 góly a v minulém kole v Brně (0:2) poprvé vyšla střelecky naprázdno - Sparta doma v lize 13x za sebou neprohrála - Karviná 4 kola po sobě nezvítězila (3 porážky a remíza) - Karviná venku v lize 7x po sobě nezvítězila - Wágner (Karviná) může odehrát 200. ligové utkání - trenér Karviné Weber hrával za Spartu Tabulka: 1. Plzeň 5 5 0 0 11:1 15 2. Slavia 5 3 2 0 7:0 11 3. Olomouc 5 3 1 1 7:3 10 4. Liberec 5 3 1 1 7:3 10 5. Teplice 5 2 2 1 10:7 8 6. Sparta 5 2 2 1 4:4 8 7. Dukla 5 2 1 2 6:9 7 8. Slovácko 5 1 3 1 6:4 6 9. Jablonec 5 1 3 1 6:5 6 10. Bohemians 1905 5 1 3 1 3:4 6 11. Zlín 5 2 0 3 3:5 6 12. Ostrava 5 1 2 2 8:12 5 13. Karviná 5 1 1 3 4:5 4 14. Brno 5 1 1 3 4:8 4 15. Jihlava 5 0 1 4 2:9 1 16. Mladá Boleslav 5 0 1 4 2:11 1