Praha - Nový ročník první fotbalové ligy je výjimečný s ohledem na investice, které kluby provedly během letní přestávky do hráčského kádru. A to zejména Sparta spolu se Slavií a Plzní. Celkové náklady jsou odhadovány na více než půl miliardy korun, což je desetinásobek ročního rozpočtu některých ligových klubů. Příchody velkých jmen přinášejí zvýšený zájem fanoušků, ale mohou zvýšit renomé české ligy i v zahraničí.

Česká liga měla dlouho hranici největších přestupů kolem 30 milionů korun. Už loni to Sparta vlastněná miliardářem Danielem Křetínským výrazně narušila, když přivedla zpět Václava Kadlece za více než dvojnásobek. Během tohoto léta však došlo k revoluci na přestupovém trhu, když do Sparty přišlo hned deset cizinců. Mezi nimi i renomovaní hráči z elitních lig Marc Janko, Rio Mavuba, Georges Mandjeck, Semih Kaya či Tal Ben Chaim. Slavia zase podepsala smlouvy s Portugalcem Dannym, který kdysi vyšel Petrohrad na 30 milionů eur, či Halilem Altintopem, jenž v uplynulé sezoně hrával pravidelně bundesligu.

"Do ligy začínají přicházet hráči z klubů, do kterých ještě nedávno české celky toužily své hráče prodávat. A nyní odtamtud nakupují," řekl předseda Ligové fotbalové asociace řídící českou ligu a zároveň místopředseda Sparty Dušan Svoboda.

"Je to oživení velkými jmény za velké peníze, což by mělo způsobit zvědavost fanoušků. Čeká nás za poslední roky nejatraktivnější ročník. Pokud nepadne divácký rekord, tak je něco špatně. Ale povede to ke zkvalitnění soutěže i po sportovní stránce a přinese to efekt, který nyní ještě neumíme ani odhadnout," dodal.

Sparta do přestupů investovala podle specializovaného serveru Transfermarkt deset milionů eur (asi 260 milionů korun), přičemž do této částky nejsou zahrnuty sumy za podpisové bonusy s volnými hráči ani náklady na platy hvězd, které rovněž přesahují dosavadní ligové zvyklosti. Dalších téměř 50 milionů korun by měla Sparta vyplatit realizačnímu týmu pod vedením italského kouče Andrey Stramaccioniho.

Sparta tak musela výrazně navýšit rozpočet. "Ještě nemáme všechny věci dotažené, takže nemůžu specifikovat. Ale o něco rozpočet naroste, to je zřejmé," řekl generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

Podle šéfa konkurenční Slavie Jaroslava Tvrdíka musela Sparta rozpočet dokonce zdvojnásobit. "Sparta podle mých informací zdvojnásobila svůj rozpočet, aby se jí povedlo získat po nepovedené sezoně titul. Čeká nás v klubu velká výzva se s tím popasovat a neusnout na vavřínech," citují Tvrdíka Lidové noviny.

Plzeň se sice nepustila do "hvězdných válek" a soustředila se zejména na tuzemský trh, i tak ale investovala do posil přes 50 milionů korun. "Soupeři investovali nemalé prostředky, ale i my jsme vynaložili částku, která pro nás není standardní. Dělat transfery v řádech padesáti milionů pro nás není běžné. Samozřejmě v konkurenci Slavie a Sparty se to ztratilo, ale přivedli jsme to, co jsme potřebovali a chtěli, a jsme spokojeni," uvedl generální manažer Plzně Adolf Šádek.

Kluby investují s vidinou toho, že mistr má velkou šanci na přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Proto je otázkou, zda je hvězdné posilování novým trendem ekonomicky silných klubů, nebo jednorázovou záležitostí a následně se vše vrátí do normálu.

"Zatím máme před sebou první sezonu, kdy do toho kluby takto ve velkém šláply. Pokud to nebude jen jednorázová výjimka a bude to pokračovat a kvalita hráčů se bude zvyšovat a budou přicházet hráči z top lig, tak to přinese další pozitivní dopady na českou ligu. Ale jaký konkrétní dopad to bude mít, to teprve uvidíme," řekl Svoboda.

Pro ligu je to zajímavé i z toho pohledu, že příští rok bude obchodovat svá televizní práva. Ta nyní vlastní společnost Pragosport, jejíž smlouva končí po nadcházející sezoně. Už nyní vzhledem k příchodu Tal Ben Chaima do Sparty údajně projevují zájem o českou soutěž i izraelské televizní společnosti, což cenu práv zvyšuje.

svd gpa