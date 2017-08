Praha - Česká fotbalová reprezentace po pondělním srazu a regeneračním tréninku pokračuje v přípravách na páteční domácí zápas kvalifikace mistrovství světa s obhájcem titulu Německem. Dopoledne hráči s trenérem Karlem Jarolímem analyzovali soupeřovu hru a odpoledne si na tréninku na Strahově vyzkoušejí taktické varianty přímo na trávníku.

"Ráno jsme měli video a už nějakou taktiku. Koukali jsme na zápas, který Němci hráli ve finále Poháru FIFA s Chile," řekl novinářům obránce FC Kodaň Michael Lüftner.

Němci nad Chile zvítězili 1:0 a ovládli Pohár FIFA, i když startovali bez většiny opor. "Nebyli v nejsilnější sestavě, ale oni vyhráli s béčkem jednadvacítky Euro jednadvacítek, pak s béčkem A-týmu Pohár FIFA. Takže kdo řekne, že to není to nejsilnější? Ono záleží. Máte tam 50 hráčů, kteří mohou hrát za nároďák. Kvalita střídá kvalitu," podotkl Lüftner.

"Trenér nám nějaký recept ukázal, ale musíme 95 minut dodržovat to, co nám ukázal, a samozřejmě musíme mít velký kus štěstí. Chilané hodně napadali. My si teď na tréninku zkusíme, co trenér říkal, a z toho vypozorujeme, co nám bude sedět," dodal nováček v reprezentačním áčku.

Reprezentanti odhalili ve hře mistrů světa i pár slabin. "Když nějaká slabina přijde, musíme ji rychle využít a být tak přesní, že je potrestáme z toho. Když oni chybu nabídnou a vy špatně nahrajete, je automaticky ta chyba pasé. Oni nabídnou tři čtyři chyby za zápas a vy je musíte využít," uvedl Lüftner.

Zápas s Německem odehraje národní tým v pátek na pražském stadionu v Edenu, o tři dny později ho pak čeká v Belfastu utkání v Severním Irsku. Po šesti zápasech skupiny jsou Češi na třetím místě tabulky a na druhou příčku, která může znamenat baráž o světový šampionát, ztrácejí čtyři body.