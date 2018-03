Nan-ning (Čína) - České fotbalisty čeká v pátek první letošní utkání a půjde o velmi ostrou prověrku. Svěřenci kouče Karla Jarolíma budou ve svém úvodním zápase na přípravném turnaji čtyř zemí China Cup v Nan-ningu čelit účastníkovi červnového světového šampionátu Uruguayi, která má ve středu ofenzivní hvězdy Luise Suáreze s Edinsonem Cavanim. Reprezentanti se musejí vyrovnat i s kratší dobou na aklimatizaci kvůli zpožděné cestě, způsobené závadou letadla.

Český tým na rozdíl od Uruguay na mistrovství světa nepostoupil a čeká ho dlouhé období bez soutěžního utkání, které bude trvat až do podzimního začátku nově vzniklé Ligy národů. Jarolím přikládá turnaji v Číně velkou váhu. Po pátečním utkání s Uruguayí odehrají jeho svěřenci v Nan-ningu ještě v pondělí duel o umístění buď s domácím výběrem, nebo s Walesem.

"Uruguay je kvalitní soupeř na to, abychom si otestovali, jak na tom jsme. Útočné duo Suárez, Cavani hovoří za vše. Myslím, že to bude kvalitní prověrka, abychom si ještě vyzkoušeli případně nějaké varianty před Ligou národů. Sice turnaj v Číně patří do přípravných zápasů, ale přikládáme tomu dost velký význam, aby se podařilo uhrát dobrý výsledek," řekl Jarolím.

Jeho tým sice na podzim neprošel na světový šampionát do Ruska, ale úplný závěr roku mu vyšel. Reprezentace má šňůru čtyř vítězství, což se jí povedlo poprvé od podzimu 2014. Pět výher za sebou si Češi naposledy připsali v roce 2007. Uruguay naopak vyhrála jediné z posledních čtyř utkání a vloni zvítězila jen dvakrát z deseti duelů.

Hlavními hvězdami jihoamerického celku jsou Suárez z Barcelony a Cavani z Paris St. Germain. Kvalitní hráče má ale Uruguay i na dalších postech, dvojice stoperů například hraje za Atlético Madrid.

"Čeká nás těžká prověrka, v útoku mají hráče světového kalibru. Pokud chceme postoupit na Euro, hrát na nejvyšší úrovni, je třeba se rovnat s těmito hráči, abychom si nastavili zrcadlo, jak na tom jsme," uvedl brankář Tomáš Koubek.

"Myslíme si, že mají vepředu větší kvalitu než dozadu. Tam mají mezírky a ty se budeme snažit využít, abychom je potrápili. Ten jejich fotbal bude asi trošičku jiný tím, že tam jsou někteří hráči z Jižní Ameriky. Bude to pro nás všechny zajímavá zkušenost," dodal Koubek.

Jarolím musel kvůli zraněním oželet šest hráčů, které by jinak povolal. Další komplikací byl fakt, že kvůli poruše letadla odcestoval český tým do Číny náhradním strojem místo v úterý až ve středu dopoledne. Reprezentanti tak v Nan-ningu mají kratší čas na regeneraci po letu a na to, aby se přizpůsobili sedmihodinovému časovému posunu.

"Komplikace to je, chtěli jsme být v Číně co nejdříve. Ale realita je bohužel takováhle, musíme to tak brát a zvládnout to," uvedl Jarolím. "Nevíme, jak se zachová tělo. Ale já doufám, že se s tím vypořádáme a odehrajeme první zápas dobře," dodal obránce Filip Novák.

Utkání s Uruguayí má výkop v pátek ve 12:35 SEČ.

Statistické údaje před přípravným fotbalovým utkáním ČR - Uruguay

Výkop: pátek 23. března, 12:35 (ČT sport).

Bilance:

ČR (Československo) - Uruguay: 5 2-0-3 6:7.

ČR - Uruguay: 2 1-0-1 2:2.

ČR bilance celkem: 269 147-55-67 493:253.

ČR pod trenérem Karlem Jarolímem: 16 8-4-4 28:14.

Poslední vzájemný zápas (Pohár FIFA, 21. prosince 1997, Rijád):

ČR - Uruguay 1:0 (0:0)

Branka: 63. Lasota. Rozhodčí: Bouchardeau (Niger). ŽK: Svoboda, Němec, Fukal, Poborský - De los Santos, Olivera, Silva. Diváci: 20.000.

Sestavy:

ČR: Srníček - Svoboda - Fukal, Vlček, Rada - Šmicer (78. Poborský), Bejbl (59. Lasota), Němec, Nedvěd - Lokvenc (88. Horňák), Kuka.

Uruguay: Flores - Mendez, Lopez (67. Hernandez), Montero, Adinolfi - Vespa (79. Silva), De los Santos (46. Callejas), Recoba, Garcia - Zalayeta, Olivera.

Předpokládané sestavy:

ČR: Vaclík - Kadeřábek, Kalas, Suchý, Novák - Souček - Gebre Selassie, Darida, Barák, Kopic - Schick.

Uruguay: Muslera - Pereira, Giménez, Godín, G. Silva - Vecino - Rodríguez, Bentancur, De Arrascaeta - Suárez, Cavani.

Absence: Vydra, Škoda, Hušbauer, Jankto, Sýkora, Zmrhal (všichni zranění) - Cáceres (zranění).

Nejlepší střelci z aktuální nominace: Krmenčík (6) - Suárez (49).

Zajímavosti:

- jde o první letošní zápas obou týmů

- zápas je součástí 2. ročníku turnaje China Cup, kterého se účastní ještě domácí výběr a Wales

- oba celky se naposledy utkaly na Poháru FIFA v roce 1997, ve skupině zvítězila Uruguay 2:1, v zápase o 3. místo místo vyhráli Češi 1:0

- Češi jsou v žebříčku FIFA 43., Uruguay 22.

- Češi vyhráli poslední 4 zápasy, což je jim povedlo poprvé od podzimu 2014

- Češi skórovali v 11 z posledních 12 utkání

- Uruguay jako jediná z účastníků turnaje postoupila na červnové MS

- Uruguay vyhrála jediné z posledních 4 utkání

- Uruguay vloni vyhrála jen 2 z 10 zápasů

- Uruguay v roce 2010 skončila na MS na 4. místě a o rok později vyhrála mistrovství Jižní Ameriky

- Darida (ČR) si může připsat 50. reprezentační start

- Frýdek (ČR) slaví den po utkání 26. narozeniny

- Masopust, Trávník a Jugas (všichni ČR) si mohou připsat první start za reprezentační A-tým

- Suárez (Uruguay) čeká na 50. reprezentační gól

- Češi kvůli závadě na letadle odcestovali do Číny téměř o den později, než byl původní plán