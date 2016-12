Dubaj - O pořádání fotbalového mistrovství světa v roce 2026 by se mohly ve společné kandidatuře ucházet Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Za reálnou variantu to označil prezident konfederace CONCACAF Victor Montagliani.

Dosud se přitom zdálo, že všechny tři země budou kandidovat jednotlivě. "Každá z těchto zemí by sice mohla turnaj hostit sama, ale je možné, že se o to budou ucházet společně," řekl na sportovní konferenci v Dubaji Montagliani.

FIFA v říjnu oznámila, že umožní společné kandidatury. Dosud mistrovství světa pořádaly společně jen Japonsko a Jižní Korea v roce 2002. Od té doby byly společné kandidatury zakázány.

Na území Severní a Střední Ameriky se pak turnaj konal naposledy v roce 1994, kdy ho hostily USA. Od té doby byl šampionát ve Francii, právě Koreji a Japonsku, Německu, JAR, Brazílii a další budou v Rusku a v Kataru.

"Nastala doba, kdy by se měl turnaj vrátit zpět na naše území. Jednoznačně očekáváme, že se tak stane," dodal Montagliani, předsedající 41 fotbalovým federacím Střední a Severní Ameriky a Karibiku.

Definitivní rozhodnutí o kandidatuře učiní CONCACAF až poté, co budou oznámena pravidla a podmínky, což by se mělo stát v květnu. FIFA totiž stále jedná o tom, že by šampionát v roce 2026 přinesl rozšíření ze současných 32 účastníků až na 48.

Už dříve naznačily možný zájem o pořadatelství Maroko, Kolumbie, Kazachstán, Ázerbájdžán, Anglie, kterou ale zajímá i mistrovství Evropy o dva roky později, a ve společné kandidatuře Austrálie s Novým Zélandem. V Oceánii se šampionát dosud nekonal.

O pořadateli MS 2026 má FIFA rozhodnout až v roce 2020.