Praha - Fotbalista David Lafata bude ve Spartě působit minimálně do léta 2018. Vedení letenského klubu s pětatřicetiletým kapitánem a historicky nejlepším střelcem samostatné ligy prodloužilo smlouvu, která měla vypršet za necelých šest měsíců.

"David se během svého působení na Letné nesmazatelně zapsal do historie klubu. Jsem nesmírně rád, že naše spolupráce ve Spartě bude pokračovat i v příští sezoně," řekl pro klubový web generální ředitel Pražanů Adam Kotalík.

"Jsem moc rád, že budu ve Spartě ještě pokračovat, a vážím si toho, že mi Sparta nabídla prodloužení smlouvy a můžu být součástí Sparty," doplnil Lafata.

Bývalý reprezentační útočník přestoupil do Sparty v lednu 2013 z Jablonce a podepsal tehdy smlouvu na tři a půl roku. Původní kontrakt pak byl poprvé prodloužen o rok do letošního léta a nyní podruhé.

Lafata byl už půl roku po příchodu do Sparty zvolen kapitánem. Během angažmá na Letné se stal nejlepším střelcem historie samostatné ligy, když ve 384 utkáních nejvyšší soutěže dal 188 gólů. V sezoně 2013/14 získal se Spartou titul.

"Říkal jsem při příchodu do Sparty, že bylo mým snem si za ni zahrát. Jak jsem byl starší a starší, tak se šance, že se to povede, snižovala. O to víc si to nyní chci vychutnávat, že tu jsem," uvedl Lafata.

"Můžu slíbit všem, že budu dělat vše pro to, aby Sparta byla úspěšná, respektive úspěšnější, než jsme byli do této chvíle," připomněl Lafata, že Sparta by letos ráda ukončila tříleté čekání na ligový titul.