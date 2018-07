Praha - Fotbalisté Slavie Praha chtějí v nadcházející sezoně znovu bojovat o ligový titul. Podle kapitána Milana Škody je úřadující vicemistr na boj o vítěznou trofej připravený lépe než před rokem. Slavii se opět zranil nizozemský fotbalista Van Buren, chybět může celý podzim.

"Ambice od vedení je hrát o mistrovský titul, což je logické. Jsme ve Slavii a ta má ambice vyhrávat každý zápas. Chceme bojovat o titul, ale já moc nemám rád před sezonou nějaké vykřikování hesel a cílů. To umí každý. Rozhodují činy na hřišti," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který převzal mužstvo v zimě po Jaroslavu Šilhavém.

"Nálada v týmu je skvělá, jádro týmu je dlouho pospolu a je super. Myslím, že jsme určitě připravenější než minulý rok. Sice jsme předtím udělali titul, ale pak těch zápasů bylo hodně a neměli jsme s tím zkušenosti. Teď jsme celkově líp připraveni," doplnil kapitán Škoda.

Slavia je podle prognóz sázkových kanceláří největším favoritem na titul. Bojovat by o něj měla s obhájcem trofeje z Plzně a pražským rivalem Spartou.

"Těžko říct, jestli jsme největším favoritem, takhle bych to nebral. Je tam tolik faktorů během podzimu, že se to před ním strašně těžko odhaduje. Každý tým bude mít trochu jiný program," uvedl Trpišovský. Plzeň i Spartu považuje za stejně velké soupeře. "Jsou to oba kvalitní týmy, s dobrými hráči, dobrým zázemím. Oba bych řadil nastejno," dodal Trpišovský.

Slavia na rozdíl od loňského letního příchodu řady zahraničních hvězd tentokrát posilovala střídměji. Získala obránce Vladimíra Coufala s Jaroslavem Zeleným a rumunského záložníka Alexandrua Balutu, který stál téměř 70 milionů korun a stal se nejdražší akvizicí v historii klubu. Do Edenu také zamířil slovenský brankář Martin Vantruba, jenž na jaře ještě hostoval v Trnavě.

"Myslím, že díky těm příchodům jsme kádr zaprvé zkvalitnili a zadruhé rozšířili možnosti skladby mužstva. Aby nás v uvozovkách neparalyzovaly věci, které se nám stávaly na jaře, že někdo musel hrát na jiné pozici, než mu byla vlastní," uvedl Trpišovský.

"Ale hlavně v ofenzivě bychom byli rádi, kdyby se kádr ještě rozšířil, hlavně kvůli velkému počtu zápasů. Ale není to tak, že by teď někdo měl přijít zítra nebo pozítří," dodal Trpišovský.

Těší ho, že Slavia už má jistou základní část evropských pohárů. Pražané sice nastoupí do 3. předkola nemistrovské části Ligy mistrů, ale i kdyby neuspěli, hráli by základní skupinu Evropské ligy.

"Je to obrovský bonus, že máme jistou Evropu. Nejsou ty obrovské nervy, jestli se tam dostanete, nebo ne. Tím pádem je i větší soustředění na ligu. O to víc se musíme soustředit na začátek, protože je nový model ligy a každý ztracený bod bude bolet dvakrát tolik. Pro mě osobně je cíl vyvarovat se fatálních ztrát, které jsme měli na jaře v některých domácích zápasech," dodal Trpišovský.

Fotbalisté pražské Slavie znovu na delší dobu přišli o Micka van Burena, jenž chyběl už velkou část jara. Pětadvacetiletý nizozemský útočník si na dnešním tréninku po srážce s gólmanem přivodil zlomeninu nohy a musí na operaci. Chybět může celý podzim."Byla to nešťastná srážka s gólmanem, bohužel jde zase o Micka. Je to hodně nepříjemné, že nám znovu vypadl," posteskl si na tiskové konferenci trenér Slavie Jindřich Trpišovský. "Má zlomenou kost a ještě dnes ho čeká operace," dodal tiskový mluvčí klubu Michal Býček.Van Buren promarodil už velkou část jarní sezony poté, co se zranil v březnovém derby na Spartě. Na jaře zasáhl jen do dvou kol. V přípravě se vrátil do hry, ale jen dva dny před startem nového ligového ročníku ho potkalo další vážné zranění.Na marodce Slavie jsou tak momentálně dva ze čtyř útočníků, byť s Van Burenem trenér Trpišovský zřejmě počítal spíše na křídlo. Vedle něj bude v úvodu sezony stále scházet také Bosňan Muris Mešanovič, jehož rekonvalescence ale probíhá dobře a v září by se mohl zapojit do hry.