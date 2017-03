Ústí nad Labem - Čeští fotbalisté nastoupí ve středu ke svému prvnímu utkání v letošním roce. Reprezentanti v premiéře na stadionu v Ústí nad Labem přivítají v přípravném duelu Litvu a chtějí se vítězně naladit na nedělní zápas v San Marinu, který bude pokračováním kvalifikace o postup na mistrovství světa.

Svěřenci trenéra Karla Jarolíma, který převzal tým v létě po Pavlu Vrbovi, odehrají první utkání od 15. listopadu a remízy 1:1 s Dánskem. "Zápas s Litvou by měl sloužit k tomu, abychom šli do utkání v San Marinu v dobrém rozpoložení. Měla by to být optimální příprava a nechceme, aby to byl nějaký upachtěný výkon," řekl novinářům Jarolím.

Češi vyhráli v předchozích devíti letech úvodní zápas kalendářního roku jen jednou. "Určitě by to bylo povzbuzující vyhrát před kvalifikačním zápasem. Litva je nepříjemný soupeř, který má svoji kvalitu. Je to sice přátelák, ale musíme k tomu přistoupit, jako by to byla kvalifikace," uvedl záložník Josef Hušbauer, který naposledy nastoupil za národní tým v červnu 2014 a nyní se do reprezentace vrátil.

Po delší době si vysloužili pozvánku také obránci Adam Hloušek a Ondřej Čelůstka a premiérově se do reprezentačního A-týmu dostal záložník Jakub Jankto. Kvůli zdravotním problémům vypadl obránce Pavel Kadeřábek a velkou šanci nastoupit od začátku má jeho konkurent na pravé straně Theodor Gebre Selassie. Jinak je otázkou, zda Jarolím proti Litvě nasadí s ohledem na nedělní zápas v San Marinu nejsilnější základní sestavu, nebo dá v úvodu spíše šanci ostatním hráčům.

Češi porazili Litvu v pěti z šesti duelů, poslední domácí vzájemný souboj v roce 2010 v rámci evropské kvalifikace ale překvapivě prohráli 0:1. V základní sestavě u toho byl i stoper Tadas Kijanskas, který od léta hraje za Brno.

Také soupeř z Pobaltí se chystá na pokračování kvalifikace, v neděli ho čeká duel na půdě Anglie. Litevci v posledním utkání podlehli na Slovensku vysoko 0:4, ale předtím čtyřikrát neprohráli.

"Český tým je podobný tomu slovenskému. V posledních čtyřech zápasech nastoupili asi ve třech různých rozestaveních, mají hodně hráčů. Bez ohledu na to, že je to příprava, přistoupíme k zápasu naplno. Chceme dát šanci každému hráči, zohledníme ale samozřejmě i to, že nás čeká v neděli zápas s Anglií," řekl litevský trenér Edgaras Jankauskas.

Česká reprezentace poprvé odehraje zápas v Ústí nad Labem a tamní stadion s kapacitou čtyři tisíce míst už je vyprodaný. "Věříme ve výbornou atmosféru. Přestože je utkání s Litvou přípravné, pro nás je v současnosti každý dobrý výsledek důležitý. Uděláme pro něj maximum i v Ústí," uvedl brankář Tomáš Vaclík.

Zápas začne ve středu v 18:00 a přímý přenos odvysílá ČT2.

Statistické údaje před přípravným fotbalovým utkáním ČR - Litva: Výkop: středa 22. března, 18:00 (Ústí nad Labem, ČT2). Bilance: ČR - Litva: 6 5-0-1 17:5. ČR bilance celkem: 259 141-54-64 471:244. ČR pod trenérem Karlem Jarolímem: 6 2-3-1 6:5. Poslední vzájemný zápas (kvalifikace ME, 11. října 2011, Kaunas): Litva - Česká republika 1:4 (0:3) Branky: 68. Šernas z pen. - 2. a 85. M. Kadlec obě z pen., 16. a 45. Rezek. Rozhodčí: Borbalán - Cabaňero Martínez, Alonso Fernández (všichni Šp.). ŽK: Žaliukas, Panka, Skerla (všichni Litva). ČK: 67. Hubník (ČR). Diváci: 5000. Sestavy: Litva: Karčemarskas - Stankevičus, Skerla, Žaliukas, Radavičius - Mikoliunas, Ivaškevičius (46. Novikovas), Pilibiatis (74. Beniušis), Vičius - Šernas, Poškus (57. Panka). Trenér: Žutautas. ČR: Čech - Gebre Selassie, Hubník, Sivok, M. Kadlec - Plašil, Jiráček, Kolář - Rezek (82. Pospěch), Pilař (70. Pudil) - Baroš (59. Pekhart). Trenér: Bílek. Předpokládané sestavy: ČR: Vaclík - Gebre Selassie, Sivok, Suchý, Novák - Darida, Hořava - Sýkora, Dočkal, Krejčí - Škoda. Litva: Šetkus - Vaitkunas, Mikuckis, Kijanskas, Slavickas - Novikovas, Žulpa, Kuklys, Černych - Slivka - Valskis. Absence: Kadeřábek, Rada, Frýdek, Schick (všichni zranění) - Šernas, Andriuškevičius, Girdvainis (všichni zranění). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Dočkal (6) - Černych (8). Zajímavosti: - jde o první letošní zápas obou týmů - Češi vyhráli 5 z 6 vzájemných zápasů - Češi v posledním domácím vzájemném utkání v roce 2010 prohráli v kvalifikaci ME 0:1 - Češi prohráli jediný z 6 zápasů pod trenérem Jarolímem (v Německu 0:3) - Češi vyhráli v předchozích 9 letech úvodní zápas kalendářního roku jen jednou (v roce 2013 v Turecku 2:0) - Češi 3x za sebou neprohráli - Češi vyhráli jen 2 z posledních 10 zápasů - Češi vyhráli jen 2 z posledních 7 domácích zápasů - Litva v posledním utkání podlehla na Slovensku 0:4, předtím ale 4 zápasy neprohrála - Litva venku nevyhrála 13x za sebou (naposledy v roce 2014 v San Marinu) - Jankto a Přikryl (oba ČR) si mohou připsat první start za reprezentační A-tým - Kijanskas (Litva) hraje za Brno - reprezentace se poprvé představí v Ústí nad Labem, zápas je vyprodaný - zápas je pro oba týmy generálkou na kvalifikaci MS, Češi se představí v San Marinu, Litva v Anglii