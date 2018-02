Praha - Fotbalová liga zažila v 18. kole, druhém jarním, jeden z nejstudenějších víkendů v historii. Ve večerních zápasech klesaly teploty k minus deseti stupňům a na většině stadionů komplikoval hru vedle mrazu i nekvalitní terén. Zřejmě největší potíže způsobilo nepříznivé počasí v Liberci, kde sudí Martin Nenadál uznal trávník za způsobilý teprve 20 minut před výkopem. Dorazilo také méně fanoušků.

"Počítám, že budeme asi půl hodiny v sauně," řekl po sobotním večerním zápase Teplic s Ostravou domácí záložník Jan Rezek. "Zlehčuji to, ale bylo to hrozně nepříjemné. Nepamatuji si, že bych v lize někdy v takové zimě hrál," dodal bývalý reprezentant, který nastupuje v lize od roku 2002.

Pokud počasí výrazně nezkomplikuje dnešní podvečerní dohrávku mezi Plzní a Jihlavou, odehrají se navzdory nepříznivým klimatickým podmínkám všechna utkání 18. kola.

V Liberci měl v sobotu zápas s Mladou Boleslaví výkop už v 15:00, přesto jej ovlivnil zmrzlý terén a v průběhu druhé půle i sněžení. "Když jsem přišel na hřiště, připadal jsem si jako na asfaltu. V pátek jsme měli trénink u nás na normální trávě bez vyhřívání a bylo to lepší. A už jsem si říkal, že to bylo na hraně. Tohleto bylo ještě o stupeň horší. My jsme se ale normálně připravovali na zápas, jako by se nic nedělo. Pro oba týmy to bylo stejné," řekl mladoboleslavský kapitán Adam Jánoš.

Nekvalitní trávník byl ale navzdory vyhřívání i jinde. "Přišlo mi, jako by vyhřívání zapnuli až ráno v den zápasu. Nebylo to příjemné, hřiště, míč, všechno je v tom mrazu trošku jiné. Ale na to se vymlouvat nemůžeme," uvedl po prohře 0:4 v Karviné zlínský záložník Petr Jiráček.

Bohemians v nedělním vršovickém derby na Slavii podle jejich kouče Martina Haška staršího právě terén připravil o vyrovnání při šanci Jevgenije Kabajeva. "Když obešel gólmana, v momentě, kdy střílel do prázdné brány, mu míč skočil. Což nebyl žádný div, protože v tuhle dobu v Česku nevím, jestli je někde dobrý terén. Na Bohemce máme taky hřiště rozbité. Měli jsme smůlu, terén nám zabránil ve vyrovnání," podotkl Hašek.

Mrazivé počasí komplikuje týmům i přípravu. "Není snadné najít v týdnu plochy na trénink. Trénovali jsme na zmrzlé trávě, teď budeme na umělce. To střídání není pro hráče ideální. V takovém mrazu trpí na stadionu všichni, fanoušci sedí na plastových sedačkách. Ale prostě je to takhle nastavené a musíme únor přežít," řekl kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Mrazy se podepsaly i na návštěvách. Až na Slovácko, kde hrála Sparta, dorazilo všude méně diváků, než je sezonní průměr, a na Dukle se poprvé v ročníku nesešla ani tisícovka fanoušků. Ti si navíc návštěvu Julisky o téměř půlhodinu protáhli kvůli výpadku světel během první půle.

Mrazivých kol přitom bude přibývat. Od další sezony začne v lize nadstavba a jaro odstartuje už 9. února. "Jsem přesvědčen, že se změnou termínů nastane budování vyhřívaných tréninkových hřišť a investování do technologií, které zlepší trávu na hlavních stadionech," uvedl Hašek.

"Existují zářiče, které nasimulují sluneční svit, a tráva se potom chová, jako by byla vegetace, je schopná dorůst. Nejsem odborník na trávu, ale pokud to jde v sousedním Německu, poroste tráva i v Česku. Jen je potřeba mít na to odborníky a poslat nějaké peníze do technologie," dodal.