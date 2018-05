Praha - Sobotní poslední 30. kolo první fotbalové ligy rozluští všechny zbylé tajenky. Rozhodne se o druhém sestupujícím a o tom, v jakém pořadí se týmy umístí na pohárových příčkách. Jasno zatím není o druhém, třetím, čtvrtém ani pátém místě. Už před týdnem se stala novým mistrem Plzeň a prvním sestupujícím celkem Brno.

V ohrožení sestupem je trojice Karviná, Ostrava a Jihlava, všechny týmy mají situaci ve svých rukách, v případě výhry si zajistí udržení. Předposlední Karviná ztrácí bod na čtrnáctou Ostravu a čeká ji přímý záchranářský duel na půdě dvanácté Jihlavy, na kterou má manko tři body.

Slezany udrží v lize jedině vítězství na Vysočině, naopak domácím stačí bod, a pokud Baník neporazí doma Brno, může si Jihlava dovolit i porážku. V případě bodové rovnosti Vysočiny s Karvinou by na tom byli lépe hosté.

"K záchraně nám sice stačí remíza, hrát na ni by ale bylo velmi ošidné. Udělali jsme už velký kus práce a čeká nás ještě poslední krok. Je před námi náš vrchol sezony," řekl jihlavský asistent trenéra Michal Šmarda.

Karviná před duelem v Jihlavě odvolala trenéra Josefa Muchu a mužstvo povede sportovní ředitel Lubomír Vlk. "Situace je jasná, víme, co je ve hře. Máme jeden zápas a potřebujeme tři body. Uděláme vše pro to, aby se v Karviné hrála nejvyšší soutěž i v příští sezoně," uvedl Vlk.

Také Ostravě bez ohledu na další výsledky zajistí záchranu výhra nad Brnem, a když Karviná nezvítězí v Jihlavě, udrží se Baník i při prohře. V případě bodové rovnosti s Karvinou by totiž na tom byl lépe.

"Mužstvo si uvědomuje vážnost situace. Je tento týden i ještě vážnější a koncentrované. Ví, že může zúročit veškeré snažení, které do toho dalo, když se vyhrabalo z takřka neřešitelné situace. Věříme, že to zvládneme," uvedl ostravský trenér Bohumil Páník.

O druhé místo, které znamená účast ve 3. předkole Ligy mistrů a nově i minimálně jistotu skupiny Evropské ligy, se ucházejí Slavia a Jablonec. Pražané v minulém kole Severočechům podlehli 1:3, ale stále mají tříbodový náskok a bez ohledu na druhý výsledek jim stačí uhrát bod na půdě Teplic.

"První krok potvrdit druhou příčku jsme nevyužili, ale máme na to ještě jedno utkání. Tlak je na nás podobný jako ve finále nebo semifinále poháru, na Dukle i proti Jablonci. Každopádně máme pořád náskok a máme to ve svých rukách," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Jablonec by se na druhou příčku posunul jen v případě výhry nad Slováckem a prohry Slavie v Teplicích. Při bodové rovnosti s Pražany by měl lepší vzájemnou bilanci. Severočeši však hlavně drží o bod před čtvrtou Spartou a pátou Olomoucí třetí místo, které by pro ně znamenalo premiérovou účast ve skupině Evropské ligy.

Pokud se Jablonec nechce spoléhat na klopýtnutí pronásledovatelů, musí nad Slováckem zvítězit. "Musíme si to rozhodnout my. Nikdo nám nepomůže a nikdo nám nemůže uškodit. Bude záležet na tom, jak silní budeme psychicky. Věřím, že si s tím hráči poradí," řekl jablonecký kouč Petr Rada.

Sparta i Olomouc potřebují k třetí příčce zaváhání Jablonce. Letenští se představí v malém pražském derby na půdě Bohemians 1905 a Sigma přivítá Mladou Boleslav. Sparťané mají lepší vzájemnou bilanci s Jabloncem, Olomouc ji má vyrovnanou jak s Pražany, tak se Severočechy. V případě bodové rovnosti všech tří týmů by na tom byli nejlépe Letenští.

"Tři výhry za sebou nás udržely v boji o třetí místo. Když vyhrajeme počtvrté za sebou, budu spokojený. A pak budeme čekat, jak se vyvinou ostatní zápasy," řekl sparťanský kouč Pavel Hapal.

Ve zbylých zápasech přivítá Dukla mistrovskou Plzeň a Zlín bude hostit Liberec. Všechny duely mají jednotný výkop v 16:00.

Hlasy před zápasy 30. kola první fotbalové ligy:

Dukla Praha (10.) - Viktoria Plzeň (1.)

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Plzeň zaslouženě vyhrála titul, byla v celé sezoně nejlepší, i když jaro neměla tak suverénní jako podzim. Máme velkou motivaci nového mistra porazit, také bychom rádi Plzni vrátili vysokou porážku 0:4 z prvního kola a rozloučili se s domácími fanoušky i celou sezonou vítězně."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Určitě i zápas s Duklou bude prestižní a myslím, že by bylo špatně, kdyby to tak nebylo. Samozřejmě je výhoda, že to není úplně nadoraz, ale věřím, že to bude dobrý zápas, a o to víc může být zajímavější pro diváky. Doufám, že obě mužstva se budou snažit hrát dobrý fotbal a hodně útočit. Věřím tomu, že naši hráči mají sportovní ambice a zápas vezmou vážně. Třeba výsledek nebude 0:1 nebo 1:1, ale třeba 4:5 a diváci budou spokojeni."

FK Teplice (8.) - Slavia Praha (2.)

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "V Plzni jsme zažili krásné utkání, v kterém jsme získali mnoho zkušeností. Věřím, že na Slavii přijde znovu hodně fanoušků a že uvidíme atraktivní a zajímavý zápas."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "První krok potvrdit druhou příčku jsme nevyužili, ale máme na to ještě jedno utkání. Tlak je na nás podobný jako ve finále nebo semifinále poháru, na Dukle i proti Jablonci. Utkání chcete zvládnout, to je pořád stejné. Každopádně máme pořád náskok a máme to ve svých rukách."

Jan Rezek (záložník Teplic): "Doma bychom chtěli sezonu zakončit vítězstvím a vylepšit naši poslední sérii. Moc dobře víme, že Slavia hraje ještě o hodně, čeká nás obrovsky těžký soupeř. Myslím, že o motivaci je automaticky postaráno. Už jen tím, že hrajeme proti Slavii."

FK Jablonec (3.) - 1. FC Slovácko (11.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Musíme si to v posledním zápase rozhodnout my. Nikdo nám nepomůže a nikdo nám nemůže uškodit. Musíme to uhrát sami. Slovácko je už zachráněné, bude chtít hrát fotbal a vyhrát tady. Nemůžeme se na nic ohlížet, ani na Spartu a ani na Olomouc. Bude záležet na tom, jak silní budeme psychicky. Věřím, že si s tím hráči poradí. Myslím si, že musí přihlédnout i k formě, kterou teď mají. Poslední čtyři ligové zápasy jsme vyhráli. Zápasy jsme zvládali, i když se to nerodilo lehce. Měla by být znát výhoda domácího prostředí."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Naším hlavním cílem byla záchrana, což se nám podařilo. Poslední zápas konečně nebudeme hrát pod psychickým tlakem. Náš soupeř je naopak stále ve hře o poháry, pokusíme se mu situaci znepříjemnit. Trápí nás ale zdravotní problémy některých hráčů, musíme trochu improvizovat v sestavě. Rádi bychom prodloužili naši úspěšnou sérii zápasů bez porážky."

Bohemians Praha 1905 (7.) - Sparta Praha (4.)

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Určitě budu utkání vnímat jinak. Ve Spartě jsem byl skutečně dlouho, jednak jako hráč, ale poté i v roli trenéra. Tým jsem vedl proti Spartě jen jednou, v prvním kole této sezony, kdy jsme v samém závěru vyrovnali na 1:1. Sparta celou sezonu vlastně něco honí. Nepodařilo se jim využít největší přednosti a body získává spíše díky individuálním výkonům jednotlivců. Nejsou všichni spolu sladěni. Předpokládám, že Sparta u nás bude chtít dominovat ve hře a vyhrát. Nás zdobí především rychlý přechod do útoku, v tom jsme ale trochu omezeni absencemi Reitera, Nečase či Závišky."

Pavel Hapal (trenér Sparty): "Když vyhrajeme počtvrté za sebou, budu určitě spokojený. Tři výhry za sebou nás udržely v boji o třetí místo. Teď chceme vyhrát opět a pak budeme čekat, jak se vyvinou ostatní zápasy. S Martinem Haškem jsme se potkávali jako spoluhráči i trenéři, známe se dobře. Je to derby, Bohemians jsou dobře vedení, ale my se chceme odvděčit fanouškům za podporu i v této nevydařené sezoně."

Sigma Olomouc (5.) - FK Mladá Boleslav (9.)

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Pořád jsme ještě ve hře o třetí místo, které bychom si velmi přáli. Boleslav je silný soupeř na venkovních hřištích, kde získává hodně bodů. Má už jistotu záchrany. Budou hrát v klidu, zaměří se na fotbal a nebude na ně takový tlak jako dřív. My jsme pořád v pozici, že máme o co hrát, a věřím, že to bude vidět i na trávníku."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Máme stále o co hrát. Naší motivací pro závěrečný ligový zápas je odveta za podzimní domácí prohru s Olomoucí a vidina zlepšení současného devátého místa o jednu až dvě příčky v konečném pořadí."

Adam Jánoš (záložník M. Boleslavi): "Minulé domácí vítězství je pro nás velká vzpruha. Olomouc musí do utkání vstoupit hodně aktivně, protože musí vyhrát. Takže se budou snažit rychle vstřelit gól. Jsou sehraní, je tam trenér Jílek, kterého trochu znám ze Sparty. Chytli se v začátku a od té doby jedou. My ale máme ještě možnost poskočit v tabulce výš, je lepší být osmí než dvanáctí, pak by se koukalo na tabulku rozhodně lépe."

Fastav Zlín (13.) - Slovan Liberec (6.)

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "Po minulém kole jsme se definitivně zbavili starostí se záchranou. Nyní bych ještě v závěrečném zápase sezony chtěl, abychom doma vyhráli. A tím ukončili sérii Zlína, který na jaře doma tři roky nevyhrál ani jeden zápas. Něco podobného jsem ve své kariéře nezažil. Pro některé hráče bude toto utkání rozlučkou s působením ve Zlíně. Proto věřím, že budou mít potřebnou motivaci k tomu, aby odvedli maximální výkony."

David Holoubek (trenér Liberce): "Do Zlína jedeme vyhrát a rozloučit se se sezonou vítězstvím. Na hru Zlína jsme se podívali, zanalyzovali jsme si ji. Musíme dobře trefit sestavu, zvolit dobrou strategii hry a dát o gól více než soupeř."

Vysočina Jihlava (12.) - MFK Karviná (15.)

Michal Šmarda (asistent trenéra Jihlavy): "Na zápas, ve kterém jde oběma soupeřům o všechno, se velmi pečlivě připravujeme. Je to náš vrchol sezony. Už jsme udělali velký kus práce, před námi je ještě poslední krok. K záchraně nám sice stačí remíza, hrát na tento výsledek by ale bylo velmi ošidné. Věříme, že nám naši fanoušci pomohou jarní záchranářskou jízdu dotáhnout do úspěšného konce. Karviná představuje velmi houževnatého a bojovného soupeře. V defenzivě se prezentuje jednoduchou hrou, kombinaci si nekomplikuje. Využívá nákopů na urostlého Wagnera či ofenzivního Panáka, následně se snaží o zisk odražených míčů. Je to nepříjemný styl."

Lubomír Vlk (trenér a sportovní ředitel Karviné): "Situace je jasná, přesně víme, co je ve hře. Máme jeden zápas a potřebujeme získat tři body. Uděláme všechno pro to, aby se v Karviné hrála nejvyšší soutěž i v příští sezoně."

Baník Ostrava (14.) - Zbrojovka Brno (16.)

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Mužstvo si uvědomuje vážnost situace. Je tento týden i ještě vážnější a koncentrované. Ví, že může zúročit veškeré snažení, které do toho dalo, když se vyhrabalo z takřka neřešitelné situace. Věříme, že to zvládneme. Soustředíme se na sebe, Brno ale přijede nezatížené a zahrát si fotbal."

Roman Pivarník (trenér Brna): "Baníku jde o hodně, my naopak vstřebáváme zklamání ze sestupu. Úvod týdne byl z tohoto pohledu pro nás hodně těžký. Postupně se z nezdaru oklepáváme a snažíme se mužstvo nachystat tak, aby těžký zápas v bouřlivém prostředí zvládlo. Na takový druh utkání to není jednoduché. Věřím, že naši hráči poslední zápas navzdory zklamání poctivě odmakají."