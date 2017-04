Praha - První fotbalová liga se od sezony 2018/19 bude hrát podle nového formátu. K současnému modelu s třiceti koly přibude nadstavbová část se třemi skupinami, v nichž klubům zůstanou získané body. Změnu dnes schválilo grémium Ligové fotbalové asociace poměrem třiceti hlasů ku dvěma, proti byly jen druholigové celky Opava a Znojmo.

Skupiny o titul se zúčastní prvních šest týmů, které se utkají každý s každým jednokolově. Tři nejlepší celky budou mít díky lepšímu postavení výhodu v tom, že budou hrát třikrát doma a jen dvakrát venku.

Týmy na sedmém až desátém místě si pohárovým způsobem na dva zápasy zahrají o to, kdo se čtvrtým, nebo pátým mužstvem bude bojovat o místo v Evropské lize. Zbylých šest týmů bude hrát jednokolově o udržení, přičemž poslední celek sestoupí přímo do druhé ligy a mužstva na 14. a 15. pozici absolvují baráž na dva zápasy s druhým a třetím z druhé nejvyšší soutěže o dvě místa v lize. Celkem ke 30 kolům přibude dalších 42 zápasů.

"Shodli jsme se už dříve na tom, že profesionální soutěže potřebují nový impulz, rozšířit počet zápasů, přidat atraktivní zápasy, odbourat zápasy, v nichž některým mužstvům ke konci už o nic nejde. Jsme přesvědčeni, že jsme našli nejlepší možný systém z hlediska tradice, ekonomiky klubů i klimatických podmínek," řekl na tiskové konferenci předseda LFA Dušan Svoboda.

"Myslím, že by to měli ocenit i fanoušci, natáhneme sezonu směrem do léta. Je tam celá řada benefitů. Je to vítězství lidí, kteří chtějí pomoci atraktivitě ligového fotbalu. Na druhou stranu to není žádné dogma, do kterého bychom nemohli po dvou třech letech zkušeností třeba nějak zasáhnout," dodal.

Opava a Znojmo stejně jako některé další druholigové kluby měly podle Svobody obavu, že systém jednoho přímého postupového místa a dalších dvou v baráži je pro ně nevýhodný. "Nakonec se ty obavy s výjimkou dvou klubů podařilo rozptýlit. Rozhodně nemáme zájem na tom, aby se první liga nějakým způsobem uzavírala. Nechceme, aby docházelo k prostupnosti jen přes jeden přímý postup a sestup. Naopak. Je důležité, aby se do ligy dostaly i kluby, které tam budou třeba i poprvé," řekl Svoboda.

Hodně se řešila také prostřední skupina mezi sedmým a desátým místem. "Reagovali jsme i na nějakou kritiku z řad fanouškovské obce, proto jsme nakonec přistoupili k play off způsobu na dva zápasy," řekl Svoboda. Změna systému podle něj nemohla vstoupit v platnost už od příští sezony, neboť z legislativních důvodů je třeba ji vyhlásit rok dopředu.

Vzhledem ke zvýšení počtu zápasů začne sezona dříve. Pokud se národní tým probojuje na mistrovství světa v Rusku, odstartuje ligový ročník 21. července, v případě neúčasti na šampionátu pak o týden dříve.

Vzhledem k nárůstu utkání Svoboda klubům garantoval navýšení finančních prostředků od sezony 2018/19. Každý tým první ligy dostane o dva miliony korun více, druhá liga pak celkově o deset milionů více. "Když odehrajete více zápasů, tak se vám zvednou náklady. Bez té ekonomické souvztažnosti by to stoprocentně nemohlo být schváleno," uvedl Svoboda.

Předpokládá, že se změnou herního systému by od sezony 2018/19 už mohlo být zavedeno v české lize video. "Směřuje to k tomu, že by se to mělo se změnou herního modelu termínově sjednotit. V tomhle bude ta sezona revoluční," uvedl Svoboda.